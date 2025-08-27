Vietlott Power 6/55 chính thức cán mốc 80 tỷ đồng: Lịch sử sẽ lặp lại?

Xổ số Vietlott tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều trong ngày hôm nay (27/8) khi giải Jackpot 1 của Power 6/55 đã chính thức chạm mốc 80 tỷ đồng. Đây là một trong những giá trị giải thưởng cao nhất của sản phẩm này, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người chơi trên khắp cả nước.

Sự kiện Jackpot 1 đạt mốc 80 tỷ đồng không chỉ là một thông tin giải trí mà còn là chủ đề nóng được thảo luận trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội. Người chơi đang háo hức chờ đợi kỳ quay số Vietlott hôm nay, với hy vọng giải độc đắc sẽ giúp họ thay đổi cuộc đời.

Như thường lệ, Vietlott khuyến cáo người chơi mua vé tại các điểm bán hàng chính thức hoặc kênh Vietlott SMS và giữ vé cẩn thận để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng.

Vietlott Jackpot 1 cán mốc 80 tỷ đồng.

Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn, cho phép người chơi chọn 6 cặp số từ 01 đến 55. Giải Jackpot 1 sẽ được trao cho người chơi nào trúng cả 6 số này, trong khi giải Jackpot 2 được trao cho người chơi trúng 5 số và số đặc biệt (số thứ 7 trong kết quả quay). Việc giải Jackpot 1 không có người trúng liên tục trong các kỳ gần đây đã đẩy giá trị giải thưởng lên cao, tạo nên sức hấp dẫn lớn đối với người chơi.

Năm 2019, vé trúng Vietlott 80 tỷ đồng đã từng "nổ" ở một điểm bán tại Nghệ An. Khách hàng đã tự tay chọn bộ số 04 – 07 – 08 – 26 – 37 – 44. Tấm vé may mắn này được phát hành tại điểm bán hàng số 4 Hồ Tùng Mậu, phường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An.

Tại TP HCM, ông A. cũng đã trúng Jackpot 1 hơn 81 tỷ đồng ngay ngày cuối cùng của năm 2020 (ngày 31-12-2020).

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay sẽ gọi tên tỷ phú nào?

Trong lịch sử Vietlott, giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 đã có nhiều người trúng với giá trị cao hơn 80 tỷ đồng. Cụ thể, đã có những giải thưởng lên tới hàng trăm tỷ đồng, phá vỡ các kỷ lục trước đó:

Đơn cử như giải thưởng gần 345 tỷ đồng: Đây là giải thưởng Jackpot 1 cao nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam, được trao cho một khách hàng tại TP.HCM vào tháng 7 năm 2025.

Một giải thưởng trị giá 314 tỷ đồng đã trao cho hai khách hàng tại TP.HCM đã cùng nhau chia sẻ giải thưởng này vào tháng 4 năm 2024. Gần 304 tỷ đồng cũng đã trao cho một người chơi tại Hà Nội đã may mắn trúng giải này vào năm 2018.

Sở dĩ Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 hấp dẫn người chơi vì những lý do như:

Giá trị giải thưởng khổng lồ và không giới hạn: Đây là yếu tố hấp dẫn nhất. Giải Jackpot 1 khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ liên tục cộng dồn không giới hạn cho đến khi có người trúng. Điều này tạo ra những giải thưởng lên tới hàng trăm tỷ đồng, mang đến cơ hội đổi đời chưa từng có.

Tạo sự kịch tính và hy vọng: Khi giá trị giải thưởng càng cao, đặc biệt là khi vượt qua các mốc 80 tỷ, 100 tỷ hay 300 tỷ đồng, sự kịch tính càng tăng lên. Mỗi kỳ quay không có người trúng lại làm tăng thêm hy vọng và sự hồi hộp cho hàng triệu người chơi.

Tỷ lệ trúng độc đắc "độc nhất": Khác với giải Jackpot 2, Jackpot 1 là giải thưởng lớn nhất và chỉ dành cho người chơi trùng khớp cả 6 cặp số. Điều này khiến nó trở thành một "thử thách" đặc biệt, mang lại cảm giác vỡ òa khi giành được chiến thắng.