Những địa điểm người dân được mua vàng miếng theo quy định mới

Xóa độc quyền vàng miếng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đây là một động thái mang tính đột phá nhằm thay đổi cơ chế quản lý thị trường vàng, chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh, hướng tới sự minh bạch và ổn định hơn.

Nội dung đáng chú ý nhất của Nghị định 232/2025/NĐ-CP là việc bãi bỏ khoản 3 Điều 4 của Nghị định 24/2012/NĐ-CP. Điều này đồng nghĩa với việc xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng , xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Thay vì độc quyền, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp phép tham gia sản xuất vàng miếng. Theo Nghị định, các đơn vị này phải có giấy phép mua bán, kinh doanh vàng miếng và đáp ứng các điều kiện về vốn. Cụ thể, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên , còn ngân hàng thương mại là từ 50.000 tỷ đồng . Các đơn vị này cũng phải không trong diện bị xử phạt hành chính về kinh doanh vàng hoặc đã khắc phục xong hậu quả.

Sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ phải được cấp phép.

Bên cạnh đó, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về khái niệm vàng miếng:

Vàng miếng là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho phép sản xuất; vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ".

Theo quy định mới, cụm từ "tổ chức tín dụng" được sửa thành "ngân hàng thương mại" để phù hợp với phạm vi hoạt động của ngân hàng thương mại tại Luật Các tổ chức tín dụng (khoản 17, 21 và khoản 38 Điều 4 và khoản 1 Điều 114) và định hướng chỉ cho phép các ngân hàng thương mại (không bao gồm các tổ chức tín dụng khác) được thực hiện hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Như vậy, người dân được mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp, tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Một quy định quan trọng khác nhằm tăng cường tính minh bạch của thị trường vàng là việc thanh toán qua tài khoản ngân hàng đối với các giao dịch lớn . Cụ thể, theo khoản 10 Điều 4 được bổ sung, mọi giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng. Quy định này không chỉ giúp xác thực thông tin khách hàng mà còn tăng tính công khai, minh bạch cho các giao dịch.

Để đảm bảo kiểm soát và quản lý, Nghị định yêu cầu các tổ chức được phép sản xuất, kinh doanh vàng miếng phải công bố tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng, bảo hành sản phẩm và lưu trữ dữ liệu chi tiết.

Mua, bán vàng 20 triệu trong ngày trở lên phải thanh toán qua tài khoản.

Ngoài ra, Nghị định 232 cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5a Điều 6, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại phải lập và sử dụng hóa đơn điện tử , lưu trữ dữ liệu và kết nối thông tin với NHNN. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, có kiểm soát trong các giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu.

Hiện tại, dựa trên quy mô vốn điều lệ, chỉ một số doanh nghiệp "đầu ngành" như PNJ, DOJI, SJC và một số ngân hàng lớn như Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank và Agribank đáp ứng được điều kiện tham gia sản xuất vàng miếng. Việc mở cửa này hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh hơn, từ đó giúp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, mang lại lợi ích cho người dân và ổn định thị trường.

Diễn biến thị trường vàng sau tin nóng

Ngày 27/8/2025, giá vàng miếng SJC đã tiếp tục tăng mạnh, xuyên thủng các đỉnh lịch sử và chạm mốc 128 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ.

Giá vàng SJC TP.HCM được niêm yết ở mức 126 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn 9999 của các thương hiệu như DOJI và Phú Quý cũng đồng loạt tăng, với giá bán ra dao động quanh mức 122,6 triệu đồng/lượng .

Đây tiếp tục là giá bán ra cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng miếng trong nước và đã là lần thứ 6 mặt hàng này tăng mạnh trong tháng này. Sự tăng giá đột biến này khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới càng nới rộng, có thời điểm lên tới gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 27/8 sau tin xóa độc quyền vàng miếng.

Về lâu dài, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng được các chuyên gia đánh giá cao, giúp bình ổn thị trường, bởi khi các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được cấp phép và bắt đầu sản xuất vàng miếng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung, tạo ra cạnh tranh, từ đó giúp giá vàng SJC ổn định hơn và tiệm cận với giá vàng thế giới.