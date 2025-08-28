Robot hình người “Made in Vietnam” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG

Robot hình người của VinMotion gây chú ý tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Đoàn Thủy, Hải Yến

Sáng nay (28/8), Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm mở cửa miễn phí từ nay đến hết ngày 5/9.

Đây là Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam, có sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

Trong số đó, gian hàng của Tập đoàn Vingroup gây chú ý khi trưng bày nhiều robot hình người, sản phẩm thuộc công ty VinMotion.

Những robot hình người này gây bất ngờ và thu hút sự chú ý của nhiều người khi có thể vẫy tay chào. Thậm chí, robot có thể thực hiện cả động tác chào điều lệnh khi khách tham quan tiến lại gần.

Khi đến Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", khách tham quan có thể tiếp xúc và tương tác với robot hình người của VinMotion. Doanh nghiệp này có tham vọng phát triển các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ nhiệm vụ nguy hiểm thay con người, chẳng hạn như trong môi trường khắc nghiệt, vượt khả năng vận động về mặt vật lý.

Cận cảnh robot hình người VinMotion xuất hiện tại Triển lãm. Ảnh: NLĐ

Trước đó, vào ngày 8/8, đoạn video ghi lại cảnh tượng các robot hình người của VinMotion nhảy theo nhạc trong lễ kỷ niệm 32 năm thành lập của Tập đoàn Vingroup, gây bất ngờ. Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân cho biết, video này được quay trực tiếp tại lễ kỷ niệm ngày 8/8. Với dàn robot hình người sau 7 tháng kể từ khi công ty thành lập, ông Nguyễn Trung Quân cho rằng đây có thể coi là một kỷ lục thế giới về tốc độ triển khai, vì tính ổn định của live demo rất khó đạt được.

Đầu năm nay (2025), Tập đoàn Vingroup thành lập công ty VinMotion, với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược chinh phục lĩnh vực công nghệ cao. Tại VinMotion, Vingroup có tỷ lệ sở hữu 51%, phần còn lại thuộc về tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hai người con trai của ông. Ngay từ khi thành lập, VinMotion được giao trọng trách tiên phong thiết kế, thử nghiệm và phát triển những thế hệ robot hình người đa năng đầu tiên mang thương hiệu "Made in Vietnam".

Robot hình người của VinMotion có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ. Ảnh: VinMotion

Kết quả, chỉ sau hơn 3 tháng thành lập, đội ngũ kỹ sư Việt Nam của VinMotion đã cho ra đời nguyên mẫu robot đầu tiên. Robot này có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ. Điều này cho thấy tiềm năng lớn trong việc ứng dụng vào dây chuyền sản xuất, dịch vụ và đời sống.

Ngoài việc phát triển robot, VinMotion cũng đang hợp tác với các viện nghiên cứu quốc tế và doanh nghiệp công nghệ lớn nhằm tăng tốc quá trình thương mại hóa sản phẩm.

Theo báo cáo từ Citibank, vào năm 2050, thị trường robot toàn cầu, nhất là phân khúc robot hình người (humanoid robot), có thể đạt quy mô lên tới 7.000 tỷ USD, với hơn 600 triệu thiết bị được triển khai khắp thế giới.