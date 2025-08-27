Một mặt hàng “made in Vietnam” có giá 5.000 đồng/ hộp ở nước ta khiến Nga, Nhật, Hàn nhập khẩu hàng loạt

Cao Sao Vàng là sản phẩm quen thuộc với người Nga từ thời Liên Xô. Ảnh cắt từ một đoạn quảng cáo ở Nga

Đó là Cao Sao Vàng. Đây là thương hiệu gắn liền với nhiều thế hệ người Việt Nam trong suốt hàng chục năm qua.

Loại cao này được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam từ sau năm 1954, dựa trên sản phẩm đã khá danh tiếng trước đó là dầu cù nhãn hiệu con hổ trắng, xuất xứ Singapore. Trong thời gian đầu, mặt hàng này được Tổng công ty Dược Việt Nam nghiên cứu. Kể từ năm 1969, Cao Sao Vàng chính thức ra mắt và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam.

Cao Sao Vàng của Việt Nam được xuất khẩu tới nhiều quốc gia. Ảnh minh họa

Trên thực tế, từ những năm 70 – 90, Cao Sao Vàng đã trở thành một tỏng những sản phẩm không thể thiếu trong các gia đình Việt. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi nên đây cũng là sản phẩm được nhiều người mang theo trong các chuyến đi xa hay đi công tác nước ngoài. Thậm chí, Cao Sao Vàng còn khá nổi tiếng tại Liên Xô (cũ), Đông Âu.

Đến sau năm 1975, Việt Nam và Liên Xô đẩy mạnh trao đổi hàng hóa. Đáng chú ý, Cao Sao Vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu sang Liên Xô vào thời điểm đó. Loại cao này được giao cho 5 xí nghiệp dược sản xuất. Trong đó, riêng xí nghiệp dược ở Đà Nẵng đã được giao chỉ tiêu sản xuất mỗi năm trung bình 10 - 15 triệu hộp.

Tuy nhiên, sau khi việc xuất khẩu sang Liên Xô kết thúc, sản lượng tiêu thụ của Cao Sao Vàng cũng sụt giảm. Dù nhiều đơn vị đăng ký sản xuất cao Sao Vàng, nhưng ít doanh nghiệp giữ được sản lượng ổn định. Hơn nữa, thị trường ở Việt Nam xuất hiện nhiều sản phẩm như dầu cù là, dầu khuynh diệp… khiến Cao Sao Vàng chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Đáng chú ý là Cao Sao Vàng lại có cuộc "sống dậy" ngoạn mục trên thị trường quốc tế. Cụ thể, từ những năm 2013 – 2014, Cao Sao Vàng được nhắc tới nhiều khi trở thành mặt hàng bán chạy ở nhiều quốc gia. Cụ thể, Cao Sao Vàng được bày bán ở nhiều trang thương mại điện tử toàn cầu như eBay, Amazon, với mức giá cao gấp hàng chục lần so với thị trường Việt Nam.

Trên thực tế, giá của mỗi hộp Cao Sao Vàng được bán ở Việt Nam là khoảng 5.000 đồng. Tuy nhiên, có thời điểm, trên Amazon chào bán sản phẩm này có giá từ 2 đến gần 4 USD/hộp.

Sản phẩm Cao Sao Vàng của Việt Nam rất được ưa chuộng ở Nga. Ảnh minh họa

Nga hiện là quốc gia nhập khẩu nhiều Cao Sao Vàng của Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm này của Việt Nam cũng được rao bán nhiều tại các sàn thương mại điện tử tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, với giá lên tới vài trăm nghìn đồng.

Theo các chuyên gia, Cao Sao Vàng của Việt Nam được nhiều người nước ngoài săn đón là vì có tác dụng phòng và trị rất nhiều loại bệnh. Loại cao này được điều chế từ nhiều loại tinh dầu như dầu tràm, dầu quế, dầu hương nhu... Đây đều là những loại tinh dầu có vị cay, mùi thơm, tính ấm. Hơn nữa, với thiết kế bắt mắt, rất nhỏ gọn, hộp Cao Sao Vàng rất dễ dàng mang đi khắp nơi. Giá của loại cao này được cho là "mềm" hơn các sản phẩm có tác dụng tương tự ở thị trường nước ngoài.

Sản phẩm Cao Sao Vàng sẽ xuất hiện trong sự kiện "Ngày hội Non sông"

Hình ảnh Cao Sao Vàng được trưng bày tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Ảnh: VEC

Được biết, Cao Sao Vàng sẽ là một trong những sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Triển lãm này sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 – 5/9. Đây là sự kiện được ví như "Ngày hội Non sông".

Doanh nghiệp hiện đang sản xuất và xuất khẩu Cao Sao Vàng là CTCP Dược phẩm Trung Ương 3, có trụ sở tại Đà Nẵng.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ thị trường, CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 đã tiến hành cải tiến sản phẩm Cao Sao Vàng cả về bao bì lẫn khối lượng. Theo đó, một hộp Cao Sao Vàng không chỉ có khối lượng 3 gram truyền thống, mà còn có thêm các hộp với khối lượng 10 gram, 20 gram với thiết kế mới đẹp mắt và hiện đại hơn để người tiêu dùng lựa chọn.