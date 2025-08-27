Từ ngày mai, Việt Nam sẽ sử dụng 5 thứ tiếng hàng tỷ người dùng toàn cầu tại công trình top 10 thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dự khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam, sáng 19/8. Ảnh: ĐH

Ngày mai (28/8), Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), công trình thuộc top 10 thế giới. Đây là sự kiện được ví như "Ngày hội Non sông". Triển lãm này cũng là sự kiện quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại địa điểm này, kể từ khi chính thức khai trương vào ngày 19/8.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 418/TB-VPCP ngày 12/8/2025 thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Văn bản số 418 là vấn đề về ngôn ngữ thể hiện tại Triển lãm. Theo Thường trực Chính phủ, đối tượng đến Triển lãm rất đa dạng, có cả người Việt Nam và khách quốc tế, nên yêu cầu bổ sung thêm những ngôn ngữ khác trên các pano, áp phích quảng cáo, ưu tiên thể hiện được 5 ngôn ngữ thông dụng mà Liên hợp quốc sử dụng. Văn phòng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao làm việc trực tiếp và phối hợp cùng với Tư vấn quốc tế bố trí Tổ thường trực về ngôn ngữ tại Triển lãm.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây là công trình được thiết kế thông minh, thi công thần tốc trong gần 10 tháng. Ảnh: VEC

Ban đầu, 5 ngôn ngữ được chọn làm ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Sau đó, tiếng Ả Rập được thêm vào làm ngôn ngữ chính thức thứ sáu vào năm 1973, do số lượng người sử dụng ngày càng tăng.

Tính đến năm 2024, số lượng người dùng của 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc ước đạt hơn 4 tỷ người. Trong đó, tiếng Anh có khoảng 1,52 tỷ người dùng, tiếng Trung có khoảng 1,3 tỷ người dùng, tiếng Nga có khoảng 258 triệu người dùng…

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ có gì?

Các gian hàng đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Triển lãm. Ảnh: VGP

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - ngày 5/9/2025, quy tụ 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành; 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân với tổng cộng khoảng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng

Toàn khu của triển lãm được chia thành 2 khu vực, bao gồm trong nhà và ngoài trời. Ở khu ngoài trời, các du khách có thể tham quan những hiện vật lịch sử quy mô lớn, gắn với sự phát triển của đất nước.

Cụ thể, khu vực trung tâm của triển lãm có chiếc máy bay IL14 mang số hiệu VN-C482 được Chính phủ Liên Xô cũ tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khu vực này còn có mô hình đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên trên hành trình Bắc Nam sau ngày đất nước thống nhất của Đường sắt Việt Nam. Ở khu vực ngoài trời, Vingroup mang đến hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast.

Khu vực ngoài trời cũng có khu trưng bày của Quân đội, Công an, Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng… tạo thành những khối không gian lớn, ấn tượng; khu ẩm thực đặc sản của 34 tỉnh, thành phố tham gia triển lãm.

Gian hàng của Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: VEC

Tại khu vực trong nhà, Triển lãm trưng bày hàng trăm gian hàng, quy tụ hơn 200 đơn vị hội tụ, từ các Bộ, Ban, ngành, 34 tỉnh thành và hàng trăm doanh nghiệp. Triển lãm có gần như đầy đủ những "thương hiệu quốc dân" của Việt Nam.

Triển lãm này được thiết kế hiện đại, mỗi tỉnh, thành phố, mỗi bộ, ngành đều có không gian riêng, phản ánh được chiều dài lịch sử và những thành tựu nổi bật hiện nay. Đặc biệt, các gian hàng ứng dụng công nghệ mới như màn hình cảm ứng, mapping, trình chiếu đa phương tiện… nên tạo hiệu ứng trực quan, sinh động. Chẳng hạn, tại Triển lãm, người xem sẽ được tận mắt trải nghiệm nhiều thành tựu công nghệ mới "make in Việt Nam", chẳng hạn như màn trình diễn robot hình người của VinMotion.

Gian hàng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR. Ảnh: VEC

Một điểm nhấn quan trọng của Triển lãm là khu công nghiệp văn hóa, giới thiệu 12 lĩnh vực: Games show, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, du lịch… Tại đây, có sân khấu 400m² phục vụ biểu diễn, phòng chiếu phim 200 chỗ với các bộ phim Việt Nam xuất sắc, cùng nhiều hoạt động giao lưu với nghệ sĩ. Bên cạnh đó còn có các không gian trải nghiệm như phòng thay đồ ảo, khu trưng bày sản phẩm văn hóa sáng tạo.