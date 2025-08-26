Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa phá kỷ lục lần đầu tiên tại Việt Nam

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có thành tích ấn tượng về tổng tài sản. Ảnh: VIC

Theo dữ liệu của Forbes (ngày 26/8/2025), tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện đã đạt 13,4 tỷ USD, tăng thêm nửa tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ. Với thành tích này đã giúp ông củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng hiện đang đồng thời đứng thứ 205 trong danh sách tỷ phú thế giới. Đây cũng chính là lần đầu tiên có một công dân Việt Nam ghi nhận tài sản ròng vượt mốc 13 tỷ USD.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng cũng nhiều lần xác lập kỷ lục khi là người Việt Nam đầu tiên có tổng tài sản vượt 10 tỷ USD và 11 tỷ USD.

Theo tính toán của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng khoảng 6,9 tỷ USD kể từ khi tạp chí này công bố danh sách các tỷ phú USD thế giới 2025 hồi đầu tháng 4 vừa qua. Thành tích này đưa Chủ tịch Vingroup nhảy hơn 320 bậc trên danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, theo thống kê của Forbes ngày 26/8. Ảnh chụp màn hình

Sở dĩ khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trưởng ấn tượng là vì thị trường chứng khoán phiên đầu tuần (25/8) vừa diễn biến đầy bất ngờ. Cụ thể, về cuối phiên, VN-Index điều chỉnh mạnh với mức giảm hơn 31,4 điểm, về 1.614 điểm. Hơn nữa, giá trị giao dịch 2 sàn đạt hơn hơn 44.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý là nhóm cổ phiếu liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh như VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes). Trong số đó, cổ phiếu VIC (Vingroup) tăng 5,56% lên 142.500 đồng/đơn vị, cao nhất từ trước đến nay.

Trên thực tế, cổ phiếu VIC tăng mạnh sau khi Tập đoàn Vingroup mới đây được vinh danh là doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền lên đến hơn 56.200 tỷ đồng. Con số này chiếm gần 40% tổng nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách và 23% tổng của Top 100 PRIVATE 100 mới được công bố và chiếm đến gần 40% tổng nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu.

Trước đó, ngày 11/8/2025, Tập đoàn Vingroup công bố hai trụ cột mới là Hạ tầng và Năng lượng xanh. Hai trụ cột này bao gồm đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics, cùng điện mặt trời, điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Ngoài ra, trong hệ sinh thái Vingroup, song hành với nhiều ưu đãi mua xe, VinFast cũng vừa công bố kế hoạch triển khai 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc trong vòng 3 năm, với quy mô được tuyên bố "gấp nhiều lần hệ thống trạm xăng" hiện nay. Dự kiến, riêng trong tháng 10/2025, có khoảng 1.000 trạm đầu tiên sẽ đi vào hoạt động, nâng lên 50.000 trạm vào cuối năm trước khi đạt mốc hoàn thiện.

Một công ty con khác của Vingroup là VinSpeed cũng đang nghiên cứu đầu tư đường sắt tốc độ cao TP HCM - Cần Giờ dài 48,5 km, khai thác với tốc độ 350 km/h, giúp hành khách chỉ mất 15 phút di chuyển. Trong giai đoạn 2030 - 2050, tần suất dự kiến của tuyến là 20 phút/chuyến.

Tuyến đường sắt tốc độ cao TP HCM - Cần Giờ sẽ có 2 ga, bao gồm Ga Tân Thuận (đầu tuyến) đặt trên dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh và ga Cần Giờ (cuối tuyến) tại khu đất 39 ha. Mỗi đoàn tàu sẽ gồm 8 toa, với sức chứa 600 - 800 hành khách.

Việt Nam có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có vốn hóa lần đầu tiên vượt 508.000 tỷ đồng. Ảnh: VIC

Với cú bứt phá trong phiên ngày 25/8, vốn hóa Vingroup lần đầu tiên vượt 508.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 19,5 tỷ USD). Riêng trong ngày 25/8, giá trị vốn hóa của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 27.000 tỷ đồng.Như vậy, Vingroup cùng với Vietcombank hiện là hai công ty có giá trị niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán.

Theo các chuyên gia, nếu xu hướng đi lên tiếp tục lặp lại trong một phiên nữa, Tập đoàn Vingroup hoàn toàn có thể vượt qua Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài Vingroup, 3 công ty niêm yết khác trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng duy trì quy mô vốn hóa tỷ USD. Theo đó, Vinhomes hiện đạt 404.100 tỷ đồng (15,5 tỷ USD), Vincom Retail đạt 68.100 tỷ đồng (2,6 tỷ USD) và Vinpearl đạt 144.900 tỷ đồng (5,5 tỷ USD). Bốn doanh nghiệp này đang sở hữu tổng vốn hóa hơn 1,1 triệu tỷ đồng (43,2 tỷ USD), chiếm khoảng 16% giá trị toàn sàn HoSE.