Chi hơn 300 tỷ đồng, nữ đại gia trở thành cổ đông lớn nhất của Vietravel

Mới đây, CTCP Du lịch Vietravel (UPCoM: VTR) công bố đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Vietravel phân phối thành công toàn bộ 28,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% lượng chào bán cho 1.137 cổ đông, thu về gần 344 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí phát hành hơn 263 triệu đồng (bao gồm phí kiểm toán, tư vấn, cấp giấy chứng nhận chào bán cùng một số khoản khác), Vietravel thu ròng hơn 343 tỷ đồng. Đặc biệt, vốn điều lệ theo đó cũng được nâng từ 287 tỷ đồng lên 573 tỷ đồng. Vietravel cho biết số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán nợ vay.

Trước đó, Vietravel thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo dự kiến, lượng cổ phiếu mới sẽ được hoàn tất chuyển giao cho cổ đông từ tháng 8 - tháng 9, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung trên HNX.

Cổ đông lớn nhất của Vietravel là ai?

Vietravel thu về gần 344 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu. Ảnh: VTR

Theo danh sách cổ đông của Vietravel, bà Nguyễn Thủy Tiên hiện là cổ đông lớn nhất, với lượng cổ phiếu nắm giữ là 12 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,94% vốn điều lệ. Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, nữ cổ đông này đã chi 144 tỷ đồng để sở hữu thêm 6 triệu cổ phiếu VTR.

Vào hồi giữa tháng 3, Tập đoàn Hưng Thịnh đã bán ra 6 triệu cổ phiếu VTR. Sau khi tiến hành giao dịch, Hưng Thịnh không còn nắm giữ cổ phần tại Vietravel, dù trước đó tập đoàn này sở hữu 20,94% vốn và là cổ đông lớn nhất.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thủy Tiên mới hiện diện tại Vietravel kể từ ngày 13/3, sau khi giao dịch sang tay 6 triệu cổ phiếu VTR, với giá trị 168 tỷ đồng. Đáng chú ý, báo cáo giao dịch của bà Thủy Tiên không nêu quan hệ với bất kỳ tổ chức hay người nội bộ nào.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Vietravel chính thức đổi tên từ CTCP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel) thành CTCP Du lịch Vietravel. Về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần quý II/2025 đạt hơn 2.025 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.016 tỷ đồng, giảm mạnh gần 84%.

Theo Vietravel, nguyên nhân của kết quả trên chủ yếu đến từ biến động tỷ giá vì tác động từ chính sách thuế quan của một số quốc gia, khiến cho chi phí tài chính tăng 49% (tương ứng 9,8 tỷ đồng).

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 5/2025, Vietravel đặt mục tiêu năm 2025 đạt mức đỉnh cao về doanh thu thuần khi ước đạt 9.549 tỷ đồng (tăng 42%), nhờ vào việc khối phục toàn diện hoạt động lữ hành cũng như mở rộng dịch vụ bán vé máy bay và phát triển thêm những sản phẩm, dịch vụ mới. Bên cạnh đó, Vietravel đặt kỳ vọng lãi gộp kỷ lục trong năm 2025 đạt 813 tỷ đồng, cải thiện biên lợi nhuận nhớ việc tiến hành tăng tỷ trọng những sản phẩm có hiệu suất cao, tối ưu giá vốn. Tuy nhiên, Vietravel đề ra lợi nhuận trước thuế trong năm nay chỉ đạt 50 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, diễn biến kinh doanh của Vietravel diễn ra trong giai đoạn ngành du lịch Việt Nam cũng đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 10,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ, đồng thời phục vụ khoảng 75 triệu lượt khách nội địa.