Đặc khu lớn nhất VN nhận nhiệm vụ thu hút 21 nền kinh tế, Phó Thủ tướng sẽ kiểm tra 2 - 3 tháng/lần

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Ảnh: VGP

Sáng qua (21/8), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia APEC 2027.

Phiên họp này nhằm rà soát tiến độ thành lập, kiện toàn các Tiểu ban và Ban Thư ký; xác định lộ trình công việc từ nay đến năm 2027; đồng thời rà soát công tác chuẩn bị và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng tại các tỉnh, thành phố đăng cai các hoạt động của Năm APEC, đặc biệt là tại Phú Quốc (đặc khu lớn nhất Việt Nam tại tỉnh An Giang), nơi sẽ diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Phó Thủ tướng khẳng định việc đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ chính trị, đối ngoại quan trọng hàng đầu. Đây còn là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm, khẳng định vị thế chiến lược về kinh tế, thương mại trong định hình trật tự kinh tế quốc tế mới.

Với tầm quan trọng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức Năm APEC 2027 thành công về mọi mặt, từ nội dung đến công tác lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, văn hóa. Đặc biệt, việc tổ chức phải tạo dấu ấn sâu đậm của Việt Nam và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Nhấn mạnh khối lượng công việc cần triển khai là rất lớn, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn tất việc thành lập, kiện toàn 5 Tiểu ban và Ban Thư ký trong tháng 8/2025; đồng thời ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm 2025 và cả giai đoạn 2025 - 2027 trong đầu tháng 9.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành thành viên của Uỷ ban Quốc gia APEC 2025 tích cực tham gia các hoạt động của Năm APEC 2025 tại Hàn Quốc và Năm APEC 2026 tại Trung Quốc. Việc này còn thể hiện sự ủng hộ, tranh thủ thúc đẩy các vấn đề Việt Nam quan tâm, làm cơ sở để chuẩn bị tốt nhất cho Năm APEC 2027.

Đối với tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm, tinh thần chủ động của tình trong việc triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ APEC, đồng thời nhấn mạnh tinh thần các dự án hạ tầng, đặc biệt là Trung tâm Hội nghị, phải hoàn thành trước từ 3 - 6 tháng.

Ngoài cơ sở vật chất, theo Phó Thủ tướng, tỉnh An Giang cần bố trí quỹ đất xây dựng Công viên APEC, không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, văn hóa của các nền kinh tế thành viên APEC theo đúng thông lệ, tạo điểm nhấn du lịch cho địa phương.

Phó Thủ tướng sẽ kiểm tra hiện trường từ 2-3 tháng/lần

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng họp rà soát tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào chiều 20/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang, rà soát, kiểm điểm tình hình triển khai các dự án chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027.

Tại cuộc họp, báo cáo của tỉnh An Giang cho thấy các dự án đầu tư công phục vụ APEC đã được bố trí nguồn vốn để thực hiện, với tổng kế hoạch vốn trong năm 2025 là hơn 4.216 tỷ đồng/9 dự án. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 2.751 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 1.465 tỷ đồng.

Đến ngày 5/8, đã giải ngân 533,3 tỷ đồng, đạt 12,65% kế hoạch. Trong đó vốn ngân sách trung ương là 460,4 tỷ đồng, đạt 16,74% kế hoạch và vốn ngân sách địa phương là gần 72,9 tỷ đồng, đạt 4,97% kế hoạch.

Ngoài ra, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã nêu một số khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đặc biệt, với cơ cấu vốn theo tính toán sơ bộ thì rất khó để lựa chọn được nhà đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, tỉnh An Giang đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách Nhà nước 70% và nhà đầu tư 30%.

Phó Thủ tướng lo ngại rằng, sau gần 2 tháng kể từ lần kiểm tra tại hiện trường và họp triển khai các dự án (ngày 28/6), tính đến nay, tình hình thực hiện của các cơ quan và An Giang thực tế còn quá chậm.

Phó Thủ tướng đề nghị phải quán triệt chủ trương về thực hiện các dự án phục vụ APEC là hết sức quan trọng và cấp bách. Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung cao độ, triển khai nhanh, chất lượng, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước từ 3 - 6 tháng theo tiến độ đã chốt để có thời gian vận hành thử. Đặc biệt, làm sao có công trình đẹp, ấn tượng để giới thiệu bạn bè quốc tế và quảng bá cho Phú Quốc phát triển trong thời gian tới.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, 1 tháng 1 lần. Văn phòng Chính phủ sau khi nhận được báo cáo của bộ, ngành, địa phương tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng, và sắp xếp, bố trí lịch để Phó Thủ tướng kiểm tra hiện trường từ 2-3 tháng/lần để nắm bắt, giải quyết vướng mắc, đôn đốc tiến độ, động viên nhà đầu tư, nhà thầu, địa phương.

Các cơ quan, đặc biệt là tỉnh An Giang, phải rút kinh nghiệm trong công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ được giao, quán triệt tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện", triển khai các dự án một cách nhanh nhất, chất lượng nhất, muốn vậy phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Phối cảnh sân bay Phú Quốc, một trong những dự án quan trọng phục vụ APEC 2027. Ảnh: Công ty Tư vấn CPG