Một mặt hàng đóng góp lớn vào GDP của Cuba khiến thế giới "mê như điếu đổ", hơn 150 nước đặt mua

Nguyên liệu để làm xì gà Cuba được chế biến vô cùng tỉ mỉ. Ảnh: Jorge Luis Baños

Đó là xì gà Cuba. Đây là loại xì gà được xếp vào hạng ngon nhất thế giới và được những người sành sỏi đánh giá cao.Nguyên liệu chính để làm xì gà Cuba là những lá thuốc lá, được chọn lọc kỹ càng và trải qua nhiều công đoạn xử lý phức tạp để tạo ra hương vị đặc trưng. Sản xuất thuốc lá được coi là một trong bốn ngành đóng góp chính vào GDP của Cuba.

Theo thông tin mới đây từ website của Bộ Nông nghiệp Cuba, ông Odelbis Carrazana Lorenzo, giám đốc của Tập đoàn Thuốc lá Cuba (Tabacuba) khẳng định sản lượng thuốc lá tại quốc gia này trong 6 tháng đầu năm 2025 đã tăng.

Những lá thuốc lá được mang đi phơi khô trước khi làm xì gà ở Cuba. Ảnh minh họa

Ông Odelbis Carrazana Lorenzo cho biết, sản lượng thuốc lá cuộn để xuất khẩu đã vượt quá so với cùng kỳ năm ngoái là 6 triệu đơn vị. Đồng thời, các lô hàng này cho Tập đoàn Habanos S.A., nhà phân phối độc quyền xì gà Cuba tại hơn 150 quốc gia, đã đạt 90%.

Trên thực tế, quy trình sản xuất thuốc lá đã phục hồi sau sự gián đoạn tại nhà máy BrasCuba ở Mariel và đang hoạt động ở công suất sản xuất tối đa. Đối với thương mại nội địa, đại diện Tập đoàn Tabacuba cho biết, có 201 triệu bao đã được sản xuất, cao hơn 103,4% so với con số kế hoạch.

Theo ông Odelbis Carrazana Lorenzo, thành phố Pinar del Rio của Cuba bị ảnh hưởng bởi bão năm 2022 đang có dấu hiệu phục hồi, với mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2024. Sản lượng thuốc lá đã đạt 80% so với dự kiến và mức thâm hụt dự kiến sẽ bình thường hóa trước cuối năm.

Trong nhiều năm qua, Cuba luôn giữ vững vị thế là quốc gia sản xuất xì gà nguyên chất cuốn tay lớn nhất trên thế giới. Xì gà cũng được coi là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính, đem lại nguồn ngoại tệ đáng chú ý của Cuba.

Trinidad 2024 Edición Limitada, loại xì gà mới của Cuba được giới thiệu trong một buổi đấu giá xì gà ở London (Anh) năm 2024. Ảnh: Habanos S.A

Hiện nay, Tập đoàn Habanos đang thương mại độc quyền 27 thương hiệu xì gà thượng hạng sản xuất hoàn toàn thủ công của Cuba. Trong đó, nổi bật là Cohiba, Montecristo, Partagás và Romeo y Julieta. Trong năm 2024, Tập đoàn Habanos có doanh thu đạt mức kỷ lục là 827 triệu USD, tăng 16% so với năm trước đó. Tập đoàn này cũng đang nắm giữ 40% thị trường thuốc lá cao cấp trên thế giới và chiếm 70% thị phần toàn cầu về số lượng cũng như 80% doanh số xì gà cuốn tay. Tây Ban Nha, Pháp và Trung Quốc đang là những quốc gia tiêu thụ chủ yếu các sản phẩm xì gà Cuba.

Để duy trì sản xuất xì gà, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Cuba, hiện nay, người nông dân ở tỉnh miền Tây Pinar del Río đã chuyển sang sử dụng những tấm pin Mặt trời nhằm vận hành hệ thống tưới tiêu giữa cuộc khủng hoảng năng lượng.

Theo PV TTXVN tại La Habana, Pinar del Río hiện là nơi cung cấp hơn 70% nguyên liệu cao cấp cho ngành sản xuất xì gà Cuba, với phần lớn diện tích do hộ tư nhân canh tác hoặc thuê đất. Sau khi mùa thuốc lá kết thúc vào tháng Hai, các nông trại sẽ luân canh cây lương thực phục vụ nhu cầu gia đình.

Xì gà Cuba được làm ra như thế nào?

Xì gà Cuba được làm công phu, đặc biệt là kỹ thuật cuốn xì gà đồi hỏi sự tập trung cao độ. Ảnh minh họa

Ở Cuba, cây thuốc lá thường được trồng vào cuối năm và phát triển trong 3 tháng trước khi những người nông dân bắt đầu thu hoạch từng lá một. Trên thực tế, hạt giống thuốc lá cực kỳ nhỏ và mỗi cây có thể cho khoảng 30 lá. Sau khi thu hoạch, lá tươi sẽ được người dân chuyển đến phòng phơi khô. Việc phơi khô lá cũng có thể kéo dài tới 3 tháng.

Cuối cùng, sau khi lá đã được phơi xong, quá trình cuốn xì gà bắt đầu. Việc này không hề đơn giản, bởi kỹ thuật cuốn xì gà đòi hỏi sự tập trung cao độ, đồng thời có thể ảnh hưởng lên chất lượng tổng thể của cả điếu xì gà. Thực tế, một điếu xì gà ngon phải được cuốn mịn màng, sáng bóng, với tất cả các lá cuốn theo cùng một chiều.