Nhà máy được mệnh danh là “công trình thế kỷ” của Việt Nam đón tin vui lớn: Thời điểm lịch sử 4h27'

Công trường nhà máy dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Ảnh: TP

Sáng nay (19/8), tại tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dự Lễ khánh thành, phát điện Tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Theo đó, tổ máy số 1 của dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 4h27' ngày 19/8/2025, đúng dịp chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, sau khi đưa vào vận hành, Tổ máy số 1 có công suất 240 MW sẽ cùng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đóng góp tốt hơn nữa cho nhiệm vụ chính trị của công trình, đó là phát điện - điều tiết - chống lũ - cấp nước - giao thông.

Ngoài ra, các lực lượng thi công, xây lắp trên công trường cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành Tổ máy số 2 của Dự án trong tháng 10/2025 và tiến tới hoàn thành công trình này trong năm 2025.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, phát điện Tổ máy số 1 của Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, sáng 19/8. Ảnh: VGP

Trước đó, trong 2 ngày 14 và 15/8, CTCP LILAMA 10, thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) phối hợp cùng với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã chạy thử không tải thành công Tổ máy số 1 Thủy điện Hòa Bình mở rộng, đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật.

Ngày 6/7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tổ chức hạ đặt thành công Rotor tổ máy số 1 của dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Trong đó, rotor có trọng lượng khoảng 585 tấn, là phần quay của máy phát. Việc hạ đặt thiết bị này được coi là bước quan trọng trong chuỗi các công đoạn lắp đặt tổ máy.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm ở đâu?

Phó Thủ tướng tặng hoa chúc mừng các đơn vị thi công dự án nhân lễ khánh thành. Ảnh: VGP

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm bên bờ phải của tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Nhà máy này nằm trên địa bàn phường Hòa Bình, cửa lấy nước và kênh vào thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Nhà máy này sẽ sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện nay. Trong đó, phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục như kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước và nhà máy.

Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ mang lại các hiệu quả như sau.

Thứ nhất, tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, cũng như tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện.

Thứ hai, nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia.

Thứ ba, góp phần giảm chi phí của hệ thống.

Cuối cùng, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng bao gồm 2 tổ máy, với tổng công suất lắp đặt 480 MW. Dự án có tổng mức đầu tư 9.220 tỷ đồng. Đây là công trình quan trọng quốc gia, đã được Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2018. Dự án do EVN là chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, nằm bên bờ phải tuyến đập Thủy điện Hòa Bình hiện tại. Ảnh: TTXVN

Dự án này được khởi công từ tháng 1/2021 và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của hai cơn bão vào tháng 10/2021, cũng như kết hợp với gió mùa gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày, gây sự cố sạt trượt tại khu vực thi công đào hố móng và hầm phụ của dự án, nên buộc EVN, các nhà thầu phải dừng thi công dự án trong 11 tháng để tiến hành rà soát, đánh giá và khắc phục.

Dự án được phép thi công trở lại từ tháng 10/2022. Ngay sau đó, EVN cùng các nhà thầu đã đẩy tiến độ để đảm bảo các mốc thời gian theo kế hoạch. Tổ máy số 1 vừa hòa lưới điện quốc gia vào đúng dịp 19/8/2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo như thiết kế, khi vận hành, dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ bổ sung cho hệ thống điện gần 500 triệu kWh mỗi năm, giúp tăng khả năng huy động điện cho khu vực miền Bắc nước ta.