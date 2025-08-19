Việt Nam vừa thiết lập 1 kỷ lục chưa từng có trong ngành xây dựng thế giới: Thần tốc trong 10 tháng

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình. Ảnh: VGP

Sáng nay (19/8), trên cả nước vừa diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đặc biệt, có một công trình vừa lập kỷ lục là Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Đây là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Dự án này có tổng quy mô lên tới 900.000 m2 và được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam chính thức khánh thành vào ngày 19/8. Ảnh: TTXVN

Dự án Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư. Đặc biệt, "trái tim" của trung tâm là tòa nhà triển lãm Kim Quy. Đây là công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56 m. Công trình mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa.

Nhà triển lãm Kim Quy có diện tích khoảng 130.000 m2, được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm. Đây được cho là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Ngoài ra, hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây – Nam – Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m, 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người.

Kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng tổ hợp triển lãm thế giới

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup: "Tập đoàn Vingroup vinh dự được tổ chức lễ khánh thành trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia, một công trình trọng điểm mang ý nghĩa lớn về chính trị - xã hội".

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Trung tâm Triển lãm Quốc gia được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc. Đây là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới. Với tầm vóc công trình, vị trí địa lý chiến lược, Trung tâm Triển lãm Quốc gia được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Hà Nội và cả nước, đồng thời góp phần kiến tạo chuỗi giá trị kinh tế đầy tiềm năng của ngành công nghiệp Expo.

Trên thực tế, ngay sau lễ khánh thành, Trung tâm Triển lãm Quốc gia sẽ là tâm điểm của Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Cùng với đó, chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh cũng sẽ diễn ra tại đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc của Tập đoàn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Ảnh: TĐ

Đặc biệt, tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng thi đua Khen thưởng Trung ương, ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup.

Tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Ảnh: VGP

Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Trong số 250 dự án, có 161 dự án được khởi công và khánh thành 89 dự án. Tổng mức đầu tư các dự án là 1.280.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% (trong đó có 5 dự án FDI với 54.000 tỷ đồng). Đây là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Việt Nam.