Tỷ phú cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam vừa thắng thầu một dự án lớn tại quốc gia đông dân nhất TG

Tỷ phú Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani. Ảnh: Mint

Theo Forbes, Adani Power, tập đoàn năng lượng của tỷ phú Gautam Adani, vừa giành được quyền xây dựng nhà máy nhiệt điện than tổng công suất 2.400 MW ở bang Bihar, Ấn Độ, với tổng vốn đầu tư là khoảng 3 tỷ USD.

Ngày 8/8, Adani Power thắng thầu sau khi doanh nghiệp này đưa ra mức giá bán điện thấp nhất trong một cuộc đấu thầu có sự cạnh tranh gay gắt. Theo dự kiến, tập đoàn sẽ sớm tiến hành ký các hợp đồng cung cấp điện riêng lẻ với các đơn vị tiện ích thuộc sở hữu nhà nước.

Theo ông S.B. Khyalia, CEO Adani Power: "Chúng tôi sẽ xây dựng một nhà máy mới hoàn toàn với số vốn 3 tỷ USD, hứa hẹn thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của bang Bihar".

Lãnh đạo Tập đoàn Adani Power cho biết, nhà máy điện than mới dự kiến cung cấp tổng công suất 2.400 MW. Trong đó, tổ máy đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau 4 năm nữa. Trong quá trình xây dựng, dự án có thể tạo ra 12.000 việc làm và duy trì khoảng 3.000 việc làm khi chính thức vận hành thương mại.

Theo như hợp đồng, dự án nhiệt điện than mới này được đặt tại khu vực Pirpainti, quận Bhagalpur sẽ cung cấp 2.274MW cho hai công ty phân phối điện ở khu vực Bắc và Nam Bihar. Nhà máy sẽ được xây dựng theo mô hình DBFOO (bao gồm thiết kế, xây dựng, tài trợ, sở hữu và vận hành), với tổ máy đầu tiên dự kiến hoạt động trong vòng 48 tháng.

Dự án 3 tỷ USD có ý nghĩa thế nào?

Adani Power sẽ xây dựng nhà máy nhiệt điện than tổng công suất 2.400 MW ở bang Bihar, Ấn Độ, với tổng vốn đầu tư là khoảng 3 tỷ USD. Ảnh: Outlook Business

Bihar hiện là bang đông dân ở miền Đông Ấn Độ. Do đó, dự án mà Tập đoàn Adani Power vừa thắng thầu sẽ không chỉ đảm bảo nguồn điện ổn định mà còn giúp thu hút thêm các nhà đầu tư công nghiệp, từ đó góp phần cải thiện đời sống người dân.

Hơn nữa, kế hoạch triển khai dự án tầm cỡ này diễn ra ngay trước kỳ bầu cử của bang Bihar (vào cuối năm nay). Trên thực tế, Bihar là bang có số ghế nghị sĩ lớn thứ tư ở quốc hội Ấn Độ. Đây là một chiến trường chính trị quan trọng đối với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi.

Là quốc gia đông dân nhất thế giới, Ấn Độ đang tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo như điện mặt trời, gió và hạt nhân, nhưng than vẫn là nguồn nhiên liệu chủ đạo, khi chiếm gần 75% sản lượng điện tại quốc gia phát thải lớn thứ 3 thế giới.

Trong năm nay, tổng công suất phát điện từ nguồn sạch, bao gồm thủy điện lớn và điện hạt nhân ở Ấn Độ đã vượt nguồn từ nhiên liệu hóa thạch. Nhưng vì tốc độ lắp đặt năng lượng tái tạo vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, nên khiến Chính phủ Ấn Độ tiếp tục phụ thuộc vào điện than, với kế hoạch bổ sung gần 90 GW công suất trong thập kỷ tới.

Adani Power thuộc Tập đoàn Adani, là nhà sản xuất điện nhiệt tư nhân lớn nhất Ấn Độ, với công suất lắp đặt 18.110 MW tại 12 nhà máy ở nhiều tiểu bang.

Trên thực tế, trong những năm gần đây, Tập đoàn Adani đang tăng tốc mở rộng đầu tư ra thị trường quốc tế, với nhiều thương vụ quy mô lớn trải từ châu Phi đến Trung Đông, châu Đại Dương và châu Á. Trong số đó, Việt Nam là một trong những điểm đến chiến lược trong hành trình đầu tư quốc tế của Tập đoàn Adani.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Tập đoàn Adani của Ấn Độ, chiều 30/7. Ảnh: TTXVN

Gần đây nhất, chiều 30/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani (Ấn Độ).

Ông Gautam Adani, tỷ phú hiện giàu thứ hai ở Ấn Độ, đã báo cáo Tổng Bí thư về hoạt động và tầm nhìn của tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn cam kết đầu tư chiến lược dài hạn với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên đến 10 tỷ USD trong các lĩnh vực tập đoàn có thế mạnh.

Chủ tịch Tập đoàn Adani khẳng định, với năng lực, kinh nghiệm của tập đoàn tại Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, tập đoàn sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm như hạ tầng chiến lược, năng lượng, năng lượng tái tạo, công nghệ mới.

Tập đoàn Adani đã có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm, trực tiếp đầu tư và vận hành nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực quan trọng như cảng biển, sân bay, vận tải, logistics, năng lượng, công nghệ số ở Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cảng Mundra - cảng biển lớn nhất Ấn Độ. Ngoài ra, Adani cũng là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất Ấn Độ.

