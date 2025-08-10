Top 40 ngành nghề “quen thuộc” dễ bị thất nghiệp trong tương lai

Nhiều công việc đang bị ảnh hưởng nhiều từ AI. Ảnh: Getty Images

Mới đây, theo Fortune, Microsoft công bố báo cáo chỉ ra những nghề nghiệp AI có thể hỗ trợ hiệu quả nhất sau khi phân tích hơn 200.000 tương tác với Bing Copilot. Báo cáo có tên gọi "Làm việc cùng AI: Đo lường tác động nghề nghiệp của AI tạo sinh" được công bố ngày 31/7. Báo cáo của Microsoft đã chỉ ra những ngành nghề dễ bị ảnh hưởng bởi AI. Báo cáo đã sử dụng thang điểm "khả năng áp dụng AI" để đánh giá những nghề nghiệp này.

Báo cáo của Microsoft chỉ rõ là những công việc càng dễ tự động hóa thì rủi ro càng cao. Trong khi đó, những nghề yêu cầu thao tác vật lý hoặc tương tác xã hội sâu vẫn còn nhiều vùng an toàn, ít bị ảnh hưởng.

Cụ thể, báo cáo chỉ ra những công việc có liên quan đến ngôn ngữ, phân tích thông tin, và giao tiếp có khả năng bị ảnh hưởng cao nhất từ AI, bao gồm biên dịch, nhà biên sử, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhà báo, nhân viên thư viện, biên tập viên... Báo cáo này còn liệt kê nhiều nghề nghiệp khác, bao gồm cả lập trình viên web, nhà khoa học dữ liệu...

Trong khi đó, những công việc lao động chân tay và thủ công, như trợ lý điều dưỡng, thợ xây, người vận hành máy móc, bác sĩ phẫu thuật răng hàm mặt... lại ít bị ảnh hưởng bởi AI. Nguyên nhân là do yêu cầu cao về kỹ năng thực hành, tương tác vật lý hoặc phán đoán tình huống linh hoạt, cũng như điều mà máy móc khó có thể thay thế trong tương lai gần.

Microsoft thừa nhận rằng nghiên cứu của họ chủ yếu tập trung vào LLM, có nghĩa là vẫn còn nhiều lĩnh vực khác như AI thị giác, robot tự hành có thể tiếp tục mở rộng phạm vi thay thế con người trong tương lai. Báo cáo từ Microsoft không nhằm mục tiêu gây lo lắng, thay vào đó là lời nhắc nhở về sự chuyển dịch kỹ năng.

Theo Microsoft, AI có thể thực hiện một phần lớn các nhiệm vụ trong một công việc, nhưng điều này không có nghĩa toàn bộ nghề nghiệp đó sẽ bị loại bỏ. Nhiều công việc sẽ chuyển sang mô hình cùng làm việc với AI, thay vì bị thay thế hoàn toàn.

Nghiên cứu của Microsoft cho thấy các công việc đòi hỏi bằng cử nhân có nguy cơ bị AI tác động cao hơn so với các nghề không yêu cầu trình độ này. Điều này cho thấy rằng giáo dục đại học không còn là sự đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thị trường lao động trong tương lai.

Theo Microsoft, AI sẽ tăng hiệu suất làm việc và hỗ trợ con người hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Nhưng các kỹ năng mang tính con người như tư duy phản biện, sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọngnhất trong các lĩnh vực phức tạp.

Trên thực tế, tỷ phú Jensen Huang, CEO Nvidia, từng có một nhận định nổi tiếng về vấn đề này: "Bạn không bị mất việc vì AI mà bạn sẽ mất việc vì người khác biết dùng AI thành thạo hơn".

Các chuyên gia cũng nhận định rằng, khi công nghệ AI ngày càng trở nên phổ biến thì điều quan trọng không phải là né tránh, thay vào đó là chủ động học hỏi, thích ứng và nâng cấp kỹ năng cá nhân nhằm tiếp tục giữ vững giá trị trong thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Theo báo cáo của Microsoft, đây là 40 công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất từ AI.

-Thông dịch viên và Biên dịch viên

-Nhà biên niên sử

-Nhân viên phục vụ hành khách

-Đại diện bán hàng

-Nhà văn và Tác giả

-Nhân viên chăm sóc khách hàng

-Lập trình viên công cụ CNC

-Nhân viên tổng đài điện thoại

-Nhân viên bán vé và đại lý du lịch

-Phát thanh viên và DJ Radio

-Nhân viên môi giới

-Giáo viên quản lý nông trại và gia đình

-Nhân viên tiếp thị qua điện thoại

-Nhân viên trợ giúp khách hàng

-Nhà khoa học chính trị

-Phân tích viên tin tức, phóng viên, nhà báo

-Nhà toán học

-Nhà biên kịch kỹ thuật

-Người hiệu đính và sửa bản in

-Chủ tiệc và tiếp tân

-Biên tập viên

-Giảng viên kinh doanh sau đại học

-Chuyên gia quan hệ công chúng

-Người giới thiệu và quảng bá sản phẩm

-Nhân viên kinh doanh quảng cáo

-Thư ký mở tài khoản mới

-Trợ lý thống kê

-Nhân viên quầy và cho thuê

-Nhà khoa học dữ liệu

-Cố vấn tài chính cá nhân

-Chuyên viên lưu trữ

-Giảng viên kinh tế sau đại học

-Nhà phát triển web

-Chuyên gia phân tích quản lý

-Nhà địa lý học

-Người mẫu

-Chuyên gia phân tích thị trường

-Nhân viên điều phối an toàn công cộng

-Nhân viên trực tổng đài

-Giảng viên khoa học thư viện sau đại học.

