Giá vàng lên đỉnh mọi thời đại, biến động rất lớn, Hội đồng Vàng thế giới “mổ xẻ” nguyên nhân, dự báo gì?

Ảnh minh họa

Sau khi có tin Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn đã leo tới mức cao kỷ lục.

Vào lúc hơn 13 giờ chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 tăng 1,3% lên 3.499,30 USD/ounce ngay sau khi đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.534,10 USD/ounce. Giá vàng giao ngay cũng đi ngang ở mức 3.394,36 USD/ounce. Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 1%.

Sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đã áp thuế đối với vàng thỏi 1 kg nhập khẩu, chênh lệch giữa giá vàng giao kỳ hạn tại New York và giá giao ngay đã nới rộng tới hơn 100 USD. Tờ Financial Times đưa tin, văn bản từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đề ngày 31/7, trong đó cho biết vàng thỏi loại 1 kg và 100 ounce nên được phân loại theo một mã hải quan chịu mức thuế cao hơn. Động thái này có thể làm ảnh hưởng đến Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới hiện nay.

Quyết đinh áp thuế của Mỹ làm ảnh hưởng tới giá vàng

Ảnh: Bloomberg

Việc Mỹ áp thuế với vàng thỏi 1 kg trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng trước đó của ngành vàng, khi cho rằng vàng thỏi sẽ được phân loại bằng mã hải quan miễn thuế. Trên thực tế, vàng thỏi 1 kg là loại vàng thỏi được giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex. Đây là một trong những sàn giao dịch vàng lớn nhất thế giới, đồng thời chiếm phần lớn trong kim ngạch xuất khẩu vàng thỏi của Thụy Sĩ sang Mỹ. Hơn nữa, vàng cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Theo tờ Financial Times, tính đến tháng 6/2025, Thụy Sĩ đã xuất khẩu số vàng với kim ngạch trị giá 61,5 tỷ USD sang Mỹ. Tuy nhiên, số vàng này hiện sẽ phải chịu thêm 24 tỷ USD tiền thuế, tính theo mức thuế đối ứng 39% mà Mỹ áp đặt với Thụy Sĩ. Mức thuế mới có hiệu lực kể từ ngày 7/8/2025.

Theo các chuyên gia, các thỏi vàng lớn thường được vận chuyển giữa London (Anh) và New York (Mỹ) qua Thụy Sĩ, nơi chúng được đúc lại thành các kích cỡ đa dạng. Trong khi London sử dụng thỏi vàng 400 ounce troy có kích thước gần bằng một viên gạch, thì thỏi vàng 1kg có kích cỡ gần bằng chiếc điện thoại thông minh lại được ưa chuộng ở New York.

Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành tại GoldSilver Central (Singapore), nhận định rằng mức thuế đối với vàng thỏi sẽ gây ra sự gián đoạn hoặc một số vấn đề liên quan đến việc thanh toán của những ngân hàng lớn.

Tại thị trường Việt Nam, tính đến 16h chiều 8/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 122,6 - 124 triệu đồng (mua vào – bán ra) mỗi lượng, tăng 200.000 đồng so với cuối chiều qua. Ngoài ra, các thương hiệu khác cũng đang niêm yết giá vàng miếng tương tự SJC.

Hội đồng Vàng thế giới nói gì về giá vàng?

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới. Ảnh: WGC

Trong buổi họp báo chiều qua (7/8), ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những chính quyền khó đoán nhất từ trước đến nay liên quan đến chính sách và tác động về mặt chính sách. Vì vậy, đến nay vẫn còn rất nhiều những yếu tố không chắc chắn về mặt thỏa thuận thương mại.

Theo ông Shaokai Fan, đến nay, thế giới hiện đang đổ dồn chú ý vào căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, với mức thuế quan cao hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu. Đồng thời, thế giới cũng đang chờ kết quả cuối cùng thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trên thực tế, có rất nhiều khía cạnh trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tác động đến thị trường vàng trong thời gian tới. Vì vậy, theo ông, thương mại vẫn chưa rõ ràng và vẫn còn những yếu tố bất ổn trong thời gian tới. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất. Việc cắt giảm lãi suất vẫn là yếu tố có lợi cho vàng chứ không phải bất lợi trong thời gian tới.

Theo vị chuyên gia này, thế giới ngày càng bất ổn định, nên vàng ngày càng trở thành tài sản có vai trò quan trọng ở các thị trường lớn trên toàn cầu.

Hội đồng Vàng Thế giới nhận định rằng, trong thời gian tới, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng toàn cầu vẫn còn tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên vẫn có thể gặp một số trở ngại ngắn hạn trước khi phục hồi tăng trưởng trong nửa cuối năm. Nhu cầu vàng của khối ngân hàng Trung ương cũng sẽ tiếp tục tăng nhanh do giá vàng ít gây trở ngại hơn trong nửa cuối năm.

Theo ông Shaokai Fan, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan tâm đến vàng trong thời gian tới. Theo khảo sát mới đây của Hội đồng Vàng Thế giới, có tới 95% nhà quản lý dự trữ ngân hàng trung ương tin rằng xu hướng tăng dự trữ vàng sẽ tiếp tục trong 12 tháng tới. Trong khi đó, có 43% các ngân hàng Trung ương được khảo sát cho biết họ sẽ tiếp tục mua vào với mức độ kỷ lục trong 12 tháng tới.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn thì còn khó đoán định, bởi diễn biến thị trường vàng sắp tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến Ấn Độ và Trung Quốc đầu tư như thế nào vào vàng miếng và vàng xu, cũng như phụ thuộc việc căng thẳng thương mại được giải quyết như thế nào. Bên cạnh đó, thị trường vàng sắp tới còn phụ thuộc kết quả cuối cùng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Yếu tố bất ngờ hiện nay là thuế quan Mỹ áp đặt với Ấn Độ cao hơn dự kiến. Điều này sẽ làm thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng ở Ấn Độ. Tuy nhiên, theo Hội đồng Vàng thế giới, vẫn cần chờ thêm những diễn biến tiếp theo.

Vì sao giá vàng ở Việt Nam chênh lệch cao hơn so với thế giới?

Giá vàng vừa tăng cao kỷ lục trong chiều 8/8. Ảnh: FT

Theo Báo cáo mới đây của Hội đồng Vàng Thế giới, tổng nhu cầu vàng trong quý II vừa qua đạt 1.249 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024 trong bối cảnh giá vàng tăng cao. Các ngân hàng Trung ương tiếp tục mua vàng, nắm giữ thêm tới 166 tấn vàng trong quý II. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Ba Lan tiếp tục dẫn đầu hoạt động mua vàng khi mua thêm 19 tấn, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ mua thêm 11 tấn, gần gấp đôi mức tăng của quý I…

Tuy nhiên, Việt Nam lại là trường hợp ngoại lệ. Theo Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới, việc đồng nội tệ mất giá và giá USD tăng cao đã khiến giá vàng trong nước tăng vọt lên mức kỷ lục. Nguyên nhân khiến giá vàng Việt Nam đang chênh cao hơn so với thế giới là vì nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tăng cao.

Chia sẻ với báo Thanh niên, vị chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới nhấn mạnh, để kéo giảm chênh lệch giá vàng, giải pháp nhanh và hiệu quả trước mắt là nới lỏng việc nhập khẩu vàng. Bởi khi nguồn cung vàng từ nhập khẩu tăng lên sẽ giúp tác động tích cực tới việc kéo giảm chênh lệch giá vàng. Hơn nữa, việc lập sàn giao dịch vàng cũng sẽ giúp giá vàng trong nước liên thông với giá vàng thế giới.

ông Shaokai Fan nhấn mạnh rằng, việc xem xét về khả năng thu hẹp chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam va fthees giới là điều quan trọng khi nhà đầu tư cân nhắc xuống tiền để mua vàng. Nhưng mọi thứ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào bản chất, mức độ cải cách và thay đổi chính sách của Việt Nam trong thời gian tới.