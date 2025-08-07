Bộ Công Thương đề xuất phương án ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp sáng 7/8. Ảnh: VGP

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ nhóm nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ. Đó là tiếp tục triển khai đàm phán kỹ thuật để củng cố hiệp định chính thức và việc này sẽ được triển khai trong tuần tới.

Bộ Công Thương cũng đưa ra kịch bản cũng như những nhóm nhiệm vụ đề xuất Chính phủ giao các Bộ, ngành thực hiện nhằm thích ứng với chính sách thuế của Mỹ.

Bộ Công Thương đề xuất Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tác động của các mức thuế suất đối với Việt Nam, để đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế, chính sách, từ đó ứng phó một cách hiệu quả với chính sách thuế này. Đồng thời, các địa phương, Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án được cải tạo theo quy hoạch, để giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Thỏa thuận thương mại với Mỹ, bao gồm việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thương mại, thị trường xuất khẩu, nâng năng lực và khả năng tiêu dùng nội địa. Bộ cũng đề cập tới giải pháp về xây dựng đề án và chính sách phát triển các công nghệ hỗ trợ và khai thác tối đa nguồn lực tại chỗ và thúc đẩy sản xuất các mặt hàng được hưởng thuế suất 0%.

Tất cả những việc này hiện đang được triển khai và dự kiến trong ngày hôm nay (7/8) và ngày mai sẽ trình lên Chính phủ để lấy ý kiến các Bộ, ngành và các cơ quan.

Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng

Ảnh minh họa

Trên thực tế, ngay từ cuối tháng 4/2025, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng.

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, cũng như các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại…

Đến rạng sáng ngày 1/8/2025 (theo giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng. Theo đó, Mỹ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo như Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%. Đây được coi là tín hiệu tích cực khẳng định vị thế đàm phán của Việt Nam khi chỉ đứng sau rất ít quốc gia trong việc đạt được thỏa thuận giảm thuế đáng kể với Mỹ.

Theo số liệu của của Hải quan Mỹ, trao đổi thương mại hai chiều năm 2024 của Mỹ và Việt Nam đạt 149,7 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỷ USD và nhập khẩu 13,1 tỷ USD từ Mỹ. Trong 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 77,4 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 71,7 tỷ USD, tăng 37,3% và nhập khẩu 5,7 tỷ USD, tăng 30,7%.