Gấp rút thi công tại công trình top 10 TG để tổ chức sự kiện được Thủ tướng ví như “ngày hội non sông”

Thủ tướng đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, ngày 19/5. Ảnh: PL

Đó là Trung tâm Triển lãm Việt Nam (tại Hà Nội), nơi sẽ diễn ra Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 – 5/9, hứa hẹn có quy mô chưa từng có. Đây là sự kiện được Thủ tướng chỉ đạo là tổ chức như "ngày hội non sông".

Ngoài ra, nơi đây còn phục vụ lễ khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án lớn trên toàn quốc.

Thủ tướng vừa ký Công điện 129/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án lớn trên toàn quốc vào ngày 19/8/2025, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ tiếp nối mô hình tổ chức đồng loạt 80 công trình hồi tháng 4/2025, với điểm cầu trung tâm được đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, đóng vai trò kết nối trực tuyến tới 79 điểm cầu còn lại trên cả nước.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được xây dựng thần tốc chỉ trong 10 tháng. Ảnh: VIC

Trung tâm Triển lãm Việt Nam là công trình trọng điểm được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Công trình này cũng nhiều lần được lãnh đạo Chính phủ trực tiếp thị sát và chỉ đạo. Hiện nay, công trình đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện.

Tại Công điện trên, Bộ Xây dựng được giao chủ trì phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và các địa phương để xây dựng kịch bản, danh sách khách mời và báo cáo Thủ tướng trước ngày 13/8.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng, đây là sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt, không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Quốc khánh mà còn thể hiện tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đất nước. Các địa phương và đơn vị liên quan cần phải hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu dự án, đồng thời bảo đảm tiến độ khởi công hoặc khánh thành đúng hạn.

Trong những ngày gần đây, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính liên tục kiểm tra tiến độ thi công các gian hàng cho Triển lãm. Ảnh: VGP

Chiều qua (9/8), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp rà soát các công việc liên quan đến thi công gian hàng của các đơn vị tại Triển lãm quốc gia Việt Nam. Hiện có 93 đơn vị thi công tại triển lãm. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân tập trung tối đa cho thi công, rút ngắn thời gian, bảo đảm chất lượng.

Dự kiến trong ngày 10/8 và đầu tuần tới, các đơn vị vào thi công đồng loạt, liên tục 24/7. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ phận phân công, phân nhiệm nhiệm vụ theo tinh thần 6 rõ và các tiểu ban bố trí cán bộ trực tại Triển lãm, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thi công.

Các đơn vị thi công chiều ngày 9/8. Ảnh: VGP

Công trình hơn 7.000 tỷ về đích chỉ sau khoảng 10 tháng thi công

Điểm nhấn của Trung tâm chính là Nhà Triển lãm Kim Quy, với tổng diện tích lên tới 104.863 m2, chiều cao hơn 56 m. Ảnh: TT

Dự án Trung tâm Triển lãm Việt Nam có diện tích 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư. Sau khoảng 10 tháng thi công, công trình này đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng khai trương ngày 19/8, trở thành điểm cầu trung tâm của chuỗi sự kiện kỷ niệm đại lễ.

Công trình Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là điểm nhấn hạ tầng chiến lược của Hà Nội mà còn là minh chứng cho năng lực thực sự của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và đặc biệt nhất là việc thi công mái vòm thép khổng lồ 24.000 tấn.

Theo chia sẻ của đại diện nhà thầu Đại Dũng, đơn vị hoàn thành lắp dựng toàn bộ mái vòm 24.000 tấn chỉ trong 5 tháng, có hơn 1.000 công nhân và kỹ sư phải làm việc 24/24 giờ, chia 3 ca và huy động tối đa nguồn lực, vật tư và những thiết bị siêu trọng. Trong đó có những loại cẩu tải trọng lên tới 500 tấn.

Mái vòm khổng lồ này được thiết kế dạng giàn không gian với các kèo xuyên tâm mô phỏng nan mai rùa. Mái vòm sử dụng thép tiêu chuẩn ASTM có khả năng chịu gió bão cấp 12 và động đất cấp 8. Đáng chú ý, có hơn 100.000 nút cầu thép và ốc vít cường độ cao được lắp đặt với sai số cho phép chỉ dưới 3mm, cùng với công nghệ quét laser 3D nhằm kiểm soát biến dạng, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Vingroup đã chính thức bàn giao Nhà triển lãm Kim Quy và khu vực triển lãm ngoài trời cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: VIC

Ngày 27/6, Vingroup đã chính thức bàn giao Nhà triển lãm Kim Quy và khu vực triển lãm ngoài trời cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để sẵn sàng cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Được xây dựng thần tốc với quy mô lớn, Trung tâm Triển lãm Việt Nam trở thành một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Trung tâm sở hữu vị trí siêu kết nối, giao thông thuận tiện và được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu. Khi công trình này đi vào hoạt động không chỉ là nền tảng để thúc đẩy phát triển nền kinh tế "Expo" mà còn tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiến hành giao lưu, quảng bá và xúc tiến thương mại.