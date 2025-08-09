Lần đầu tiên nhiều tỷ phú, lãnh đạo DN top 100 thế giới được hưởng ưu đãi chưa từng có ở Việt Nam

Thủ tướng cùng CEO Nvidia thăm phố cổ cuối năm 2024. Ảnh: VGP

Ngày 8/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Nghị định số 221, có 6 trường hợp đặc biệt được miễn thị thực.

Cụ thể, thứ nhất, khách mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Thường trực Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng và chức vụ tương đương, Bí thư tỉnh thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

Thứ hai, học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu, tổng công trình sư và nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao cũng thuộc diện được miễn thị thực, với điều kiện là nhà khoa học - kỹ thuật phải đạt giải thưởng quốc tế uy tín hoặc được công nhận.

Thứ ba, nhà đầu tư và lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới sẽ được miễn thị thực nếu thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hàng năm.

Thứ tư, người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng. Cầu thủ bóng đá xuất sắc trên thế giới cũng được miễn thị thực nếu đáp ứng tiêu chí thuộc danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm và được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước mời vào thi đấu, giao lưu...

Thứ năm, lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài và khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Trong đó, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài.

Cuối cùng, các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức.

Điều kiện để miễn thị thực đặc biệt là gì?

Điều kiện để được hưởng chính sách thị thực đặc biệt trên như sau: có hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Đối với trường hợp khách mời ngoại giao cần có thông báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Với chuyên gia, người có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, nhà đầu tư cần có văn bản đề nghị của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc cơ quan Đảng, Quốc hội.

Ngoài ra, khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn và những đối tượng cần miễn thị thực đặc biệt khác cần có văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Người được hưởng chính sách thị thực đặc biệt thuộc những trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thẻ miễn thị thực đặc biệt có 2 dạng bao gồm thẻ điện tử và thẻ cứng gắn chip, giá trị pháp lý như nhau. Cơ quan có thẩm quyền có thể lựa chọn cấp thẻ điện tử hoặc thẻ cứng gắn chip cho người nước ngoài, với thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Trước đó, đầu tháng 4/2025, Thủ tướng đã giao các bộ ngành nghiên cứu chính sách miễn thị thực cho nhóm khách quốc tế có tầm ảnh hưởng.