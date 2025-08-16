Việt Nam và Lào vừa lập một kỷ lục mới chỉ trong 7 tháng

Phân bón là một trong những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều từ Lào trong 7 tháng đầu năm 2025. Ảnh minh họa

Mới đây, theo số liệu của Cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam – Lào đạt 2 tỷ USD, tăng tới 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức kim ngạch cao nhất của hai nước trong 10 năm qua (giai đoạn từ 2016 – 2025).

Theo đó, về xuất khẩu, trong 7 tháng qua, Việt Nam thu về 755,2 triệu USD từ xuất khẩu sang Lào, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, sản phẩm hóa chất là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, với kim ngạch đạt 344 triệu USD. Con số này tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái (với 24,9 triệu USD).

Ngoài hóa chất, những mặt hàng xuất khẩu lớn khác của Việt Nam sang Lào cũng ghi nhận tăng trường cao trong 7 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, sản phẩm từ sắt thép với 44,1 triệu USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm ngoái; thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 68,9%, lên mức 24,7 triệu USD; phân bón đạt 17,7 triệu USD, tăng 12,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 25,4 triệu USD, tăng 9%...

Bên cạnh đó, Việt Nam còn thu về 106 triệu USD từ việc xuất khẩu hàng hóa khác sang Lào, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các mặt hàng cụ thể không được Cục Hải quan công bố.

Ở chiều ngược lại, về nhập khẩu, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 1,25 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Lào, tương ứng tăng 63% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, trong đó cao su là mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch đạt 126,4 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Tiếp đó, than là mặt hàng nhập lớn thứ hai, với kim ngạch đạt 120 triệu USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ Lào (với kim ngạch 71,5 triệu USD, tăng 30,2%); gỗ và sản phẩm gỗ (với 45,5 triệu USD, giảm 23%); quặng và khoáng sản khác (với 30,9 triệu USD, giảm 33%)…

Theo Cục Hải quan, Việt Nam còn chi tới 834 triệu USD để nhập khẩu nhiều hàng hóa khác từ Lào, tương ứng tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam và Thái Lan là hai đối tác thương mại lớn nhất khu vực ASEAN của Lào

Ngô cũng là một mặt hàng Việt Nam thu mua nhiều từ Lào để làm thức ăn chăn nuôi. Ảnh minh họa

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Công Thương Lào (MOIC) ngày 12/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Lào trong 7 tháng đầu năm nay đạt 11,2 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong thời gian trên, Lào có kim ngạch xuất khẩu đạt 5,8 tỷ USD (gần như đi ngang so với cùng kỳ), trong khi giá trị nhập khẩu lại đạt 5,4 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo MOIC, các mặt hàng xuất khẩu chính của Lào trong thời gian qua vẫn là khoáng sản, máy móc và nông sản (như chuối, khoai mỳ). Ở chiều ngược lại, Lào chi nhiều tỷ USD để nhập khẩu các mặt hàng như dầu diesel, hóa chất, phân bón, phương tiện cơ giới, đồ trang sức và đá quý…

Thống kê của MOIC chỉ ra rằng, trong 7 tháng đầu năm nay, các đối tác thương mại lớn nhất của Lào lần lượt là Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ. Trong đó, Thái Lan và Việt Nam là hai đối tác thương mại lớn nhất ASEAN của Lào. Hai quốc gia này vừa đóng vai trò là thị trường xuất khẩu, vừa là thị trường nhập khẩu chính các sản phẩm từ Lào.