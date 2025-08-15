Chỉ 3 ngày nữa sẽ diễn ra sự kiện có thể tác động 18% GDP Việt Nam trong năm nay

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia, sáng 19/5. Ảnh: HL

Đó là Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).

Chiều qua (14/8), tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện trọng đại này.

Tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của Chính phủ cho biết: Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án) vào sáng ngày 19/8/2025.

Họp báo thông tin về Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: VGP

Tính đến ngày 13/8, có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng. Trong đó, có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức. Ngoài ra, 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức. Vốn FDI có 05 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền. Đồng thời, việc này góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; cũng như tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp. Các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

Về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức: Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án sẽ diễn ra từ 9h sáng 19/8 tại điểm cầu trung tâm ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Hình thức tổ chức có cả cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến, với 80 điểm cầu trên cả nước.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm khánh thành, khởi công vào sáng 19/8

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn trả lời các câu hỏi tại họp báo. Ảnh: VGP

Tại họp báo, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thông tin, trong tổng số 250 công trình, dự án, có 59 dự án công trình giao thông; công trình dân dụng đô thị có 44 dự án công trình; công trình công nghiệp có 57 dự án công trình; hạ tầng kỹ thuật có 36 dự án công trình; nhà ở xã hội có 22 dự án công trình. Ngoài ra, lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn có 6 dự án công trình; lĩnh vực văn hóa thể thao có 3 dự án công trình; giáo dục có 12 dự án; quốc phòng có 1 dự án và y tế có 10 dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trong 250 dự án, công trình có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Một trong những công trình tiêu biểu khánh thành vào sáng 19/8 có Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh của Tập đoàn Vingroup. Theo kế hoạch đầu tư, đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, công trình khởi công từ 30/8/2024 và đến 19/8/2025 là khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian. Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp và có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng.

Ngoài ra, đợt này còn khánh thành dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ, quy mô 1.000 giường bệnh; dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị 1.565 tỷ; dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, của Đà Nẵng Capital, quy mô 76,9 ha, tổng mức đầu tư 79.790 tỷ đồng…

Cùng khởi công đợt này còn có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel. Đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 10.000 tỷ đồng.

Điểm cầu trung tâm của Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, sáng 19/8. Ảnh: VGP

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, về tác động của các dự án, 250 dự án được khánh thành, khởi công vào ngày 19/8 đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Trong đó, các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.