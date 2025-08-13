Gặp lãnh đạo Tập đoàn đầu tiên của Việt Nam vừa xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc, Thủ tướng đề nghị gì?

Thủ tướng làm việc với bộ, ngành liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group. Ảnh: VGP

Trưa nay (13/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group về việc tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và một số đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn. CT Group là tập đoàn đầu tiên của Việt Nam ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc.

Tại cuộc làm việc, Tập đoàn CT Group đưa ra các cam kết mạnh mẽ, quy mô lớn về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ chiến lược (bao gồm UAV, xây dựng kinh tế không gian cận biên; công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số toàn diện quốc gia, đầu tư hạ tầng công nghệ cao, công nghệ sinh học…); đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng hoan nghênh sự chủ động, chương trình đầu tư, phát triển của CT Group, với các dự án, định hướng phù hợp với chiến lược phát triển công nghệ lõi của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Tập đoàn tiếp tục tinh thần này, tinh thần dấn thân góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng và thực thi pháp luật; hội nhập quốc tế).

Thủ tướng cũng chúc mừng CT Group đã xuất khẩu được một số sản phẩm công nghệ cao và đề nghị các bộ ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ, tiếp sức thêm cho tập đoàn.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Về các đề xuất của CT Group, Thủ tướng cho biết, các cơ quan đã và đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư liên quan, đề nghị CT Group tiếp tục góp ý, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết, hỗ trợ CT Group trong triển khai xây dựng nhà máy; tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; hỗ trợ xây dựng thương hiệu; đặt hàng, khuyến khích sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp nói chung, trong đó có CT Group, giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group. Ảnh: VGP

Doanh nghiệp vừa tạo nên "kỳ tích" mới trong lĩnh vực công nghệ của Việt Nam

CT Group tiền thân là Công ty TNHH Thương Mại Sài Gòn, được thành lập năm 1992. Doanh nghiệp này đổi tên thành C&T vào năm 1993. Đến 2006, tên CT Group chính thức ra đời.

CT Group được coi là một trong những tập đoàn tư nhân trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam, đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2022.

Mô hình một mẫu thiết bị bay không người lái do Tập đoàn CT Group phát triển. Ảnh: CT Group





Tập đoàn này đã xây dựng học thuyết chiến lược làm chủ công nghệ bán dẫn, triển khai 3 nhà máy, 2 trung tâm chăm sóc khách hàng tại Silicon Valley, California và Phoenix, Arizona (Hoa Kỳ). Ngoài ra, CT Group đã thành lập 2 trung tâm đào tạo hạt giống ở NIC (Hòa Lạc, Hà Nội) và Thủ Đức (TPHCM), đã có 2 khóa tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao…

CT Group cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực UAV tại Việt Nam, dẫn đầu xu hướng đổi mới và định hình tương lai của nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy). Đặc biệt, ngày 12/8, CT Group đã ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. Ngoài ra, CT Group cho biết có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc.