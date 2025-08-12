Gặp Tổng Bí thư, Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định đồng hành cùng Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng”

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Sáng nay (12/8, theo giờ địa phương), tại Thủ đô Seoul, Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, với chủ đề "Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới!".

Dự diễn đàn này có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với hơn 500 đại biểu đến từ hai quốc gia.

Tổng Bí thư cho rằng hai bên cần đặt nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa các doanh nghiệp, hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam – Hàn Quốc cần đặt nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa các doanh nghiệp, hai nền kinh tế. Tổng Bí thư mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực nước này có thế mạnh và Việt Nam nhiều tiềm năng. Các lĩnh vực như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain. Ngoài ra còn có các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, khu đô thị xanh, thông minh...

Đặc biệt, Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực. Việt Nam cũng đang chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam là động lực trọng tâm cho sự phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, chiều 11/8. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác, theo Tổng Bí thư, Việt Nam chuyển từ tư duy "thu hút theo chiều rộng" sang "thu hút theo chiều sâu". Điều này có nghĩa là có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam chuẩn bị điều kiện để thu hút đầu tư, cũng như tăng đối thoại để tháo gỡ cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam. Cùng với đó, các cơ quan phải tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính, cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, phân cấp, quyền, giảm chi phí tuân thủ và đầu vào của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, các cơ quan cần chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, nguồn cung điện, quỹ đất sạch, thành lập các tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các nhà đầu tư…

Tổng Bí thư mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại đây và hàng Việt dễ tiếp cận thị trường này.

Việt Nam – Hàn Quốc cùng thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2025 và 150 tỷ USD vào năm 2030. Đồng thời, tiếp tục tăng cường vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại diễn đàn này, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã trao đổi về những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy như phát triển năng lượng sạch, công nghệ cao, hạ tầng số, đặc biệt là đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực trên.

Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng Việt Nam tạo nên "kỳ tích sông Hồng"

Thủ tướng Hàn Quốc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết, Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng cho rằng hai nước cần tiếp tục xây dựng quan hệ lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa, mở rộng hợp tác từ những ngành truyền thống sang lĩnh vực mới, hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định rằng Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu phát triển, trở thành quốc gia có thu nhập cao nhờ lực lượng lao động trẻ, môi trường đầu tư hấp dẫn, mạng lưới thương mại hiện có và những định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, Thủ tướng Kim Min Seok nhấn mạnh Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam. Ông khẳng định với kinh nghiệm đã tạo ra "kỳ tích sông Hàn", Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng Việt Nam tạo nên "kỳ tích sông Hồng".

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hoạt động và mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hợp tác kinh tế.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến các đơn vị, doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TTXVN