Vingroup, Hòa Phát, Thaco... được gọi tên tại sự kiện là “việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ”

Tại cuộc họp chiều 29/7, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức triển lãm thành công với chất lượng tốt nhất, xứng tầm 80 năm. Ảnh: VGP

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 418/TB-VPCP ngày 12/8/2025 thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Thông báo nêu rõ Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế rà soát kỹ, tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ, đại biểu dự họp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể đáp ứng yêu cầu, tạo được khí thế, động lực, truyền cảm hứng cho cả dân tộc, bạn bè quốc tế, khách du lịch, là điểm đến của nhân dân và khách du lịch trong thời gian Triển lãm.

Trong đó, về quảng cáo tại Triển lãm, đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty như Vingroup, Hòa Phát, Thaco, Sungroup,… quảng cáo các sản phẩm, công trình trọng điểm của mình trong không gian Triển lãm. Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát, trường hợp còn không gian trống đề nghị giao cho các Tập đoàn, Tổng công ty lớn, công ty Nhà nước, Tập đoàn tư nhân làm quảng cáo đẹp, đúng tỷ lệ và màu sắc phù hợp với không gian tổng thể của Triển lãm.

Ngoài ra, về khu vực Triển lãm doanh nghiệp tư nhân, kêu gọi các doanh nghiệp lớn tham gia vào khu vực tư nhân "Khởi nghiệp kiến quốc" theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 về việc kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia… Đồng thời, với tinh thần đây không chỉ là nơi trưng bày Triển lãm mà còn là nơi để trao đổi, hợp tác, ký kết hợp đồng, yêu cầu bố trí thêm nhà hội thảo để các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước vừa tham gia Triển lãm, vừa có thể trao đổi, gặp gỡ, ký kết hợp đồng.

Văn bản nêu rõ về thời gian tổ chức Triển lãm, trước hết dành thời gian 09 ngày, từ ngày 28/8/2025 đến ngày 05/9/2025.

"Việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ, thời gian ngắn, yêu cầu cao"

Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Theo Thường trực Chính phủ, Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quy mô lớn, nội dung phong phú, là việc lớn, việc khó, chưa có tiền lệ, thời gian ngắn, yêu cầu cao . Do đó, việc tham gia, tổ chức Triển lãm là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Chính vì vậy, tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đều phải chủ động, tích cực tham gia Triển lãm với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng với tầm vóc, sự nghiệp cách mạng 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, tiết kiệm và hiệu quả.

Các đơn vị thi công phục vụ Triển lãm, chiều 11/8. Ảnh: VPG

Vừa qua, chiều 11/8, tại cuộc họp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về các vấn đề liên quan đến Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong tổng số 90 doanh nghiệp tham gia thuộc Bộ phụ trách, đã có 85 doanh nghiệp đã cam kết hoàn thành gian hàng đúng hạn vào ngày 15/8. Đối với 5 doanh nghiệp còn lại, Bộ và Cục Xúc tiến thương mại vẫn đang đôn đốc các đơn vị thi công 24/24, phấn đấu để hoàn thành và không để chậm so với tiến độ chung của Triển lãm.