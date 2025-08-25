Chỉ 2 ngày nữa, Việt Nam chứng kiến một sự kiện chưa có tiền lệ, hơn 100 DN tham gia, có cả xe chống đạn

Sản phẩm xe chống đạn sẽ được trưng bày tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: VGP

Đó là Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 - ngày 5/9/2025, quy tụ 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành; 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, với tổng cộng khoảng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng.

Phó Thủ tướng tham quan gian hàng của ngành dệt may. Ảnh: VGP

Sáng nay (25/8), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) đã đi kiểm tra công tác hoàn thiện các gian hàng Triển lãm. Phó Thủ tướng yêu cầu tất các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các gian hàng theo đúng tiến độ thời gian, sẵn sàng cho ngày khai mạc (ngày 28/8).

Phó Thủ tướng nghe các đơn vị báo cáo công tác hoàn thiện các gian hàng tại Triển lãm. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng báo cáo tổng thể, trong đó nêu rõ đến thời điểm hiện tại có bao nhiêu gian hàng tham gia, các sản phẩm trưng bày trong khu triển lãm ngoài trời và trong nhà. Đặc biệt, đối với các sản phẩm máy móc, trang thiết bị trưng bày phải đặc sắc, điển hình và tiêu biểu phục vụ cho các ngành, lĩnh vực.

Phó Thủ tướng tại không gian triển lãm của 12 ngành công nghiệp văn hóa. Ảnh: VGP

Nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam tham gia Triển lãm

Phó Thủ tướng trao đổi với Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng khi tham quan khu nhà tổ chức hội nghị, hội thảo tại Triển lãm, sáng 24/8. Ảnh: VGP

Trước đó, vào sáng 24/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đi kiểm tra sản phẩm trưng bày tại các gian hàng thuộc khu trưng bày ngoài trời. Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nhiều đơn vị đã tích cực chuẩn bị các sản phẩm trưng bày như TP Hà Nội, TP Hải Phòng... với những sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu, đại diện cho địa phương tham gia Triển lãm. Phó Thủ tướng cũng trao đổi với Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng khi tham quan khu nhà tổ chức hội nghị, hội thảo tại Triển lãm.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chuẩn bị tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ khai mạc Triển lãm.

Phó Thủ tướng tham quan gian trưng bày của TP Hải Phòng. Ảnh: VGP

Các gian hàng hiện đang gấp rút được hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai mạc Triển lãm diễn ra vào ngày 28/8 sắp tới. Tại Triển lãm này, có nhiều gian hàng trưng bày những sản phẩm của các tập đoàn lớn như Petrovietnam, Viettel, Vingroup, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, EVN, VIMC…

Trong số đó, Tập đoàn Vingroup có nhiều sản phẩm xe ô tô được trưng bày tại khu trưng bày ngoài trời. ﻿Sản phẩm xe chống đạn của doanh nghiệp này cũng sẽ được trưng bày tại Triển lãm.

Những sản phẩm xe thuộc gian trưng bày của Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng tại gian hàng trưng bày xe chống đạn. Ảnh: VGP

Sự kiện chưa từng có tiền lệ của Việt Nam

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được diễn ra chính thức từ ngày 28/8 (khai mạc vào 8h30) đến ngày 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, đường Trường Sa, xã Đông Anh, Hà Nội.

Không gian bên trong Triển lãm đang được hoàn tất những khâu cuối cùng. Ảnh: VGP

Tại họp báo vào chiều 22/8, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: "Có thể nói đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ, một kỷ lục khác chính là về thời gian triển khai. Chỉ trong hơn một tháng, công tác chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất. Đến nay, toàn bộ các gian hàng đã lên hình hài, trang trí và đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị".

Theo Thứ trưởng thông tin, Triển lãm này được thiết kế hiện đại. Mỗi tỉnh, thành phố, mỗi bộ, ngành đều có không gian riêng, phản ánh được chiều dài lịch sử và những thành tựu nổi bật hiện nay. Các gian hàng cũng ứng dụng công nghệ mới như màn hình cảm ứng, mapping, trình chiếu đa phương tiện… , do đó tạo hiệu ứng trực quan, sinh động.

Nhóm kỹ sư của Viettel đang khẩn trương triển khai khí tài trước ngày khai mạc triển lãm. Viettel sẽ trưng bày gần 40 sản phẩm quân sự và dân sự tại ba khu vực của Triển lãm. Ảnh: Viettel

Ngoài ra, một điểm nhấn quan trọng của Triển lãm là khu công nghiệp văn hóa, giới thiệu 12 lĩnh vực, bao gồm: Games show, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, du lịch… Tại đây, có sân khấu 400m² phục vụ biểu diễn, phòng chiếu phim 200 chỗ với các bộ phim Việt Nam xuất sắc và nhiều hoạt động giao lưu với nghệ sĩ. Hơn nữa, ở đây còn có các không gian trải nghiệm như phòng thay đồ ảo, khu trưng bày sản phẩm văn hóa sáng tạo.

Một góc gian trưng bày ngoài trời của Bộ Công an. Ảnh: VGP

Về khu vực ngoài trời có khu trưng bày của Quân đội, Công an, Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng… tạo thành những khối không gian lớn, ấn tượng. Khu ẩm thực đặc sản của 34 tỉnh, thành phố cũng tham gia triển lãm.

Đồng thời, cùng với hoạt động trưng bày là hàng loạt chương trình nghệ thuật, hội thảo.