Khu du lịch biển nổi tiếng bậc nhất miền Bắc một thời chính thức đổi tên từ tháng 6

Đây là bãi biển nào? Nguyên nhân dẫn tới việc đổi tên?

Một khu du lịch từng gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ du khách miền Bắc sẽ chính thức đổi tên từ tháng 6. Đang được nhắc tới là: Khu du lịch biển Quất Lâm, nơi đã tồn tại gần ba thập kỷ. Cụ thể, theo Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ) không còn tồn tại sau khi được sáp nhập vào xã Giao Ninh thuộc tỉnh Ninh Bình mới. Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, cái tên Khu du lịch biển Quất Lâm vốn quen thuộc với nhiều thế hệ du khách cũng chính thức được đổi thành: Khu du lịch Giao Ninh, Ninh Bình.

Ảnh Báo Người Lao Động

Được đưa vào khai thác từ năm 1997, theo thông tin của Sở Du lịch Ninh Bình, Quất Lâm từng là một trong những khu du lịch biển nổi tiếng nhất miền Bắc. Với vị trí cách Hà Nội khoảng 140 km, nơi đây trở thành điểm nghỉ mát quen thuộc của người dân Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong suốt nhiều năm.

Bãi biển và khu du lịch vẫn hoạt động bình thường với tên gọi mới, tiếp tục đón khách và đang được định hướng phát triển theo một mô hình mới.

Điểm nghỉ mát quen thuộc của nhiều thế hệ người miền Bắc

Trong giai đoạn từ cuối những năm 1990 đến đầu thập niên 2010, Quất Lâm được xem là một trong những điểm du lịch biển sầm uất nhất miền Bắc. Theo Báo Nam Định, khu du lịch này từng sở hữu 113 ki-ốt ven biển, 8 khách sạn, 27 nhà nghỉ và 14 nhà hàng phục vụ du khách.

Dữ liệu được Dân trí và VietnamNet dẫn lại cho thấy, mỗi năm Quất Lâm đón khoảng 100.000 lượt khách. Một số nghiên cứu về phát triển du lịch sinh thái biển Nam Định ghi nhận lượng khách có thời điểm đạt khoảng 130.000 lượt/năm.

Bãi biển Quất Lâm một thời hút khách (Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị)

Với nhiều người miền Bắc, Quất Lâm gắn liền với hình ảnh những dãy quán hải sản kéo dài sát biển, bãi tắm đông nghịt người vào mỗi dịp hè và những chuyến du lịch ngắn ngày với chi phí phải chăng. Trước khi hàng loạt điểm đến mới như Sầm Sơn, Cửa Lò, Hạ Long hay Cát Bà phát triển mạnh, Quất Lâm từng là lựa chọn quen thuộc của không ít gia đình.

Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự cạnh tranh của các điểm du lịch mới và quá trình quy hoạch lại khu vực ven biển đã khiến diện mạo nơi đây thay đổi đáng kể. Theo Báo Nam Định và Dân trí, từ năm 2021, địa phương đã tiến hành giải tỏa toàn bộ 113 ki-ốt sau khi hết thời hạn thuê đất, tạo quỹ đất để chỉnh trang và phát triển theo quy hoạch mới.

Vùng biển đang bước sang một chương mới

Dù cái tên Khu du lịch biển Quất Lâm thay đổi, khu vực ven biển thuộc xã Giao Ninh ngày nay vẫn tiếp tục là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách. Theo thông tin từ UBND xã Giao Ninh, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, khu vực biển này vẫn đón khoảng 10.000 lượt khách đến vui chơi, tắm biển và nghỉ dưỡng.

Ảnh Báo Tiền Phong

Ngoài hoạt động tắm biển, du khách còn có thể thưởng thức hải sản địa phương, ngắm bình minh ở cửa Ba Lạt hay khám phá nghề nuôi ngao đặc trưng của vùng ven biển Giao Thủy. Chỉ cách đó không xa là Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam, nơi nổi tiếng với hệ sinh thái đất ngập nước, các cánh rừng ngập mặn và hàng trăm loài chim di cư quý hiếm.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, sau khi mở rộng không gian phát triển, tỉnh Ninh Bình đang định hướng tái định vị Quất Lâm cùng Thịnh Long trở thành những thương hiệu du lịch biển mới, phát triển theo hướng sinh thái, nghỉ dưỡng và bền vững.