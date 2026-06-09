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Không thể tin đây là NSƯT giàu nhất Việt Nam, sở hữu 5 hòn đảo mà sao tàn tạ thế này

Lin
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Khán giả hoang mang trước hình ảnh mới của NSƯT giàu nhất Việt Nam.

Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, tâm điểm bàn tán không phải Huỳnh Lập hay dàn diễn viên trẻ mà lại là NSƯT Cao Minh với tạo hình già nua, tiều tụy đến mức nhiều người không nhận ra.

Trong teaser poster mới được hé lộ, NSƯT Cao Minh vào vai ông Thời - một cựu chiến binh sống đơn độc ở vùng quê hẻo lánh. Nam nghệ sĩ xuất hiện trong trạng thái hoảng loạn, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt hốc hác và đầy phẫn uất khi bò sát mặt đất trước một vòng muối trắng. Tạo hình này khiến không ít khán giả giật mình bởi quá khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của ông trên sân khấu.

- Ảnh 1.

Poster phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu

Nhiều bình luận cho rằng nếu không được giới thiệu trước, họ khó có thể nhận ra đây chính là NSƯT Cao Minh - giọng ca gạo cội từng được mệnh danh là “ông vua nhạc đỏ” của Việt Nam. Mái tóc xơ xác, làn da nhăn nheo cùng đôi mắt đỏ khiến nhân vật ông Thời hiện lên đầy ám ảnh, góp phần tạo nên bầu không khí bí ẩn cho bộ phim.

Dĩ nhiên, sự “tàn tạ” này hoàn toàn là dụng ý của đoàn phim. Theo những gì được hé lộ, ông Thời là nhân vật trung tâm của câu chuyện, đồng thời cũng là người mang nhiều bí mật tâm linh khiến những người xung quanh vừa sợ hãi vừa tò mò. Teaser poster cho thấy nhân vật đang mắc kẹt giữa ranh giới của thế giới con người và những thế lực siêu nhiên, hứa hẹn sẽ giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện.

- Ảnh 2.

Hình ảnh gây sốc của NSƯT Cao Minh

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tiếp tục là dự án khai thác màu sắc tâm linh - hài sở trường của Huỳnh Lập sau thành công của Nhà Gia Tiên. Phim xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai Gen Z về quê nghỉ hè cùng ông nội là ông Thời. Tưởng rằng sẽ có một kỳ nghỉ bình yên, Bình lại liên tiếp đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ, những lời cảnh báo rùng rợn rằng “nhà này có ma” và hàng loạt bí mật đáng sợ xoay quanh người ông của mình.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là phía sau tạo hình khắc khổ trên màn ảnh, NSƯT Cao Minh lại được xem là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản đáng nể nhất showbiz Việt. Nhiều năm qua, ông thường được truyền thông gọi là “NSƯT giàu nhất Việt Nam” khi sở hữu 2 khu du lịch sinh thái rộng hàng chục hecta cùng 5 hòn đảo tại hồ Trị An, Đồng Nai. Nam nghệ sĩ còn xây dựng nhà hát riêng trên đảo để phục vụ các hoạt động nghệ thuật.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Bất động sản hoành tráng của nghệ sĩ Cao Minh

Dù có cơ ngơi đáng mơ ước, NSƯT Cao Minh nhiều lần khẳng định bản thân không thích những danh xưng như “ca sĩ đại gia” hay “nghệ sĩ giàu nhất Việt Nam”. Ông cho biết tiền bạc chỉ là phương tiện để thực hiện các dự án văn hóa và nghệ thuật mà mình theo đuổi. Chính vì vậy, việc nam nghệ sĩ sẵn sàng xuất hiện với ngoại hình xấu xí, già nua và đầy ám ảnh trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu càng khiến khán giả tò mò.

- Ảnh 8.

Hình ảnh đời thường của NSƯT Cao Minh khác hẳn trên phim

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Tags

sao Việt

NSƯT

NSƯT Cao Minh

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