Không thể tin cô ấy đã 54 tuổi, bí quyết được tiết lộ, cư dân mạng trầm trồ: Thảo nào vóc dáng của cô ấy kinh ngạc đến vậy!

Điều đáng chú ý là đằng sau vóc dáng được nhiều người ngưỡng mộ không phải một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

Ở tuổi 54, Trần Tuệ Lâm vẫn khiến nhiều người bất ngờ với vóc dáng thon gọn, cánh tay săn chắc cùng diện mạo trẻ trung. Nữ ca sĩ không theo đuổi những phương pháp giảm cân khắc nghiệt mà ưu tiên cách ăn uống vừa đủ, vận động đều đặn và duy trì những thói quen đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

Mới đây, loạt hình ảnh mới của Trần Tuệ Lâm nhận được nhiều sự chú ý. Diện áo hai dây màu hồng, nữ ca sĩ khoe vóc dáng thanh mảnh, đôi tay gọn gàng cùng thần thái tươi tắn. Nhiều cư dân mạng không khỏi xuýt xoa trước ngoại hình trẻ hơn tuổi thật của cô.

Điều đáng chú ý là đằng sau vóc dáng được nhiều người ngưỡng mộ không phải một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Trần Tuệ Lâm từng nhiều lần chia sẻ về cách giữ dáng của mình và cho biết cô đặc biệt coi trọng việc xây dựng những thói quen có thể duy trì lâu dài.

Trần Tuệ Lâm là ai? Trần Tuệ Lâm (Kelly Chen) sinh năm 1972, là một trong những nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hong Kong. Cô được biết đến qua nhiều ca khúc Cantopop và các hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, Trần Tuệ Lâm còn thường xuyên gây chú ý bởi phong thái thanh lịch và vóc dáng được duy trì ổn định dù đã bước sang tuổi 50. Cô từng chia sẻ nhiều quan điểm về ăn uống, tập luyện và cách chăm sóc bản thân, trong đó đề cao sự đều đặn thay vì ép cân cấp tốc.

Không nhịn đói để giảm cân, cô chọn cách ăn ít một nhưng chia thành nhiều bữa

Khi còn trẻ, Trần Tuệ Lâm từng nghĩ rằng bỏ bữa sẽ giúp cơ thể nhanh chóng giảm cân. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại khiến cô nhận ra điều ngược lại: càng để bản thân quá đói, cô càng dễ ăn nhiều hơn vào những bữa tiếp theo.

Sau đó, nữ ca sĩ chuyển sang cách ăn lượng vừa phải và chia thành nhiều bữa nhỏ.

Trong chế độ ăn, cô ưu tiên rau xanh, ăn thịt ở mức vừa phải và chú trọng kiểm soát khẩu phần. Khi cảm thấy đói giữa các bữa, cô có thể dùng trái cây hoặc thực phẩm có lượng calo không quá cao để "lót dạ".

Với Trần Tuệ Lâm, giữ dáng không có nghĩa là phải liên tục chịu đói.

Điều quan trọng hơn là không để cơn đói trở nên quá mức, đồng thời kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Cách này giúp cô hạn chế tình trạng ăn uống mất kiểm soát sau những khoảng thời gian nhịn đói.

Ăn đến mức "vừa đủ no" rồi dừng, không cố ăn cho hết

Một nguyên tắc khác được Trần Tuệ Lâm duy trì là không ăn quá no.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng khi tuổi tác tăng lên, cô càng chú ý đến khả năng tiêu hóa của cơ thể. Vì vậy, thay vì cố ăn hết phần thức ăn đã chuẩn bị, cô thường dừng lại khi cảm thấy đã tương đối no.

Đây là một thay đổi tưởng nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn nếu được duy trì lâu dài.

Thay vì ám ảnh với việc phải tính toán từng miếng ăn hay cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm, Trần Tuệ Lâm tập trung vào một câu hỏi đơn giản hơn: "Mình đã ăn đủ chưa?".

Sau bữa ăn không vội ngồi xuống, tranh thủ vận động nhẹ

Một thói quen khá thú vị khác của Trần Tuệ Lâm là không lập tức ngồi xuống sau khi ăn.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng sau bữa ăn, cô thường cố gắng đứng dậy vận động thay vì ngồi yên xem tivi. Những hoạt động rất nhẹ như rửa bát, tắm hoặc đi lại trong nhà đều có thể trở thành cơ hội để cơ thể tiếp tục vận động.

Không cần phải tập một bài thể dục nặng ngay sau bữa ăn. Với Trần Tuệ Lâm, điều quan trọng là tránh biến khoảng thời gian sau ăn thành nhiều giờ ngồi hoặc nằm bất động.

Đây cũng là kiểu thói quen khá phù hợp với cuộc sống hàng ngày bởi không đòi hỏi quá nhiều thời gian hay dụng cụ.

Chạy bộ, bơi lội đều đặn để giữ vóc dáng và sức bền

Nếu chỉ "ăn uống có kiểm soát" mà bỏ qua vận động thì chưa đủ để lý giải vóc dáng của Trần Tuệ Lâm.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô duy trì nhiều hình thức vận động, trong đó có chạy bộ và bơi lội.

Với một nghệ sĩ thường xuyên phải biểu diễn, hát và nhảy trong thời gian dài, thể lực cũng quan trọng không kém vóc dáng. Vì thế, tập luyện với Trần Tuệ Lâm không đơn thuần là để giảm cân mà còn giúp duy trì sức bền và thể trạng.

Cô cũng từng cho rằng khi tuổi tác tăng lên, quá trình trao đổi chất có xu hướng chậm lại, vì vậy càng cần duy trì vận động.

Điểm đáng chú ý là nữ ca sĩ không hướng đến việc tập luyện quá sức. Thay vào đó, cô lựa chọn những hoạt động bản thân có thể duy trì thường xuyên.

Tự nấu ăn để kiểm soát dầu, muối và khẩu phần

Một bí quyết giữ dáng khác của Trần Tuệ Lâm lại rất đời thường: tự nấu ăn.

Việc chuẩn bị thức ăn tại nhà giúp cô chủ động hơn trong việc lựa chọn nguyên liệu cũng như kiểm soát lượng dầu và muối sử dụng trong mỗi món.

Chế độ ăn của nữ ca sĩ thiên về nhiều rau, lượng thịt vừa phải và hạn chế gia vị quá đậm. Tuy nhiên, cô không biến việc giữ dáng thành một danh sách dài những món "tuyệt đối không được ăn".

Thay vào đó, nguyên tắc được cô đề cao là ăn vừa đủ và biết kiểm soát khẩu phần.

Đây có lẽ cũng là điểm khiến cách giữ dáng của Trần Tuệ Lâm khác với nhiều chế độ giảm cân cấp tốc. Cô không cố gắng thay đổi cơ thể trong vài tuần mà tập trung vào những lựa chọn có thể lặp lại trong nhiều năm.

53 tuổi, bí quyết "ngược tuổi" có khi lại nằm ở những điều rất đơn giản

Nhìn vào hình ảnh trẻ trung của Trần Tuệ Lâm ở tuổi 53, không ít người có thể nghĩ rằng cô sở hữu một bí quyết đặc biệt nào đó để "đóng băng tuổi tác".

Nhưng qua những chia sẻ của nữ ca sĩ, công thức lại khá đơn giản: ăn vừa đủ, không để cơ thể quá đói, vận động thường xuyên, hạn chế dầu muối và duy trì thói quen trong thời gian dài.

Tất nhiên, cơ địa, tuổi tác, công việc và tình trạng sức khỏe của mỗi người không giống nhau. Vì thế, không nên sao chép nguyên xi chế độ ăn hay lịch tập của một người nổi tiếng.

Nhưng có một điều phụ nữ sau tuổi 40 hoàn toàn có thể học hỏi từ Trần Tuệ Lâm: giữ dáng không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chế độ ăn khắc nghiệt. Đôi khi, điều tạo nên khác biệt lại là những thói quen nhỏ được duy trì đủ lâu.