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Không quân Mỹ muốn có oanh tạc cơ cất cánh thẳng đứng để thay thế B-21 Raider

Bạch Dương
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GD&TĐ - Mặc dù máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 Raider mới bắt đầu sản xuất hàng loạt, Mỹ đã nghĩ đến việc thay thế phương tiện này.

Không quân Mỹ (USAF) vừa công bố kế hoạch thử nghiệm nguyên mẫu máy bay ném bom cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa.

Theo ấn phẩm chuyên ngành Aviation Week, chương trình này đang được triển khai vì lợi ích của Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không lực Mỹ và đang được xem xét như một phương án thay thế cho oanh tạc cơ thế hệ mới nhất B-21 Raider.

Theo tài liệu đấu thầu, ý tưởng này bao gồm việc phát triển một máy bay sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng, sau khi cất cánh thẳng đứng sẽ thực hiện nhiệm vụ ở tốc độ cao và quay trở lại căn cứ.

Không lực Mỹ dự định sẽ chọn một nhà phát triển trong thời gian ngắn và ký hợp đồng trong vòng 30 - 45 ngày sau ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký vào ngày 4/8 năm nay.

Dự án của công ty New Frontier Aerospace được chú ý nhất, doanh nghiệp này đang phát triển máy bay không người lái Pathfinder và chuẩn bị cho việc thử nghiệm, phương tiện trên đáp ứng sát nhất các yêu cầu của quân đội.

Máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider thế hệ mới nhất của Không quân Mỹ.

Mặc dù dự án trên tạo cảm giác các loại oanh tạc cơ chiến lược phục vụ trong biên chế USAF sẽ bị thay thế rất nhanh chóng, nhưng thực tế lại khác biệt hoàn toàn.

Cần nhớ rằng vào năm 2027, Không lực Mỹ sẽ bắt đầu một nghiên cứu để xác định các yêu cầu cho việc hiện đại hóa trong tương lai đối với chiếc B-52 Stratofortress và chương trình Máy bay ném bom hạng nặng thế hệ mới.

Theo kế hoạch hiện tại, phi đội oanh tạc cơ B-52 Stratofortress dự kiến ​​sẽ hoạt động ít nhất đến năm 2050, tức là B-21 Raider còn rất lâu mới "nhận sổ hưu".

Theo Aviation Week
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Tags

Không quân Mỹ

B-21 Raider

oanh tạc cơ

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