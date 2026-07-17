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Không quân Mỹ mua 28.000 tên lửa kiểu ‘con nhà nghèo’

Hoàng Đức
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Không quân Mỹ đã đặt mua 28.000 tên lửa không đối đất với giá rẻ hơn khoảng 6 lần so với những tên lửa đắt tiền họ từng sở hữu.

- Ảnh 1.

Theo tin của Defense News, Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 15/7/2026, đã đạt được thỏa thuận khung với 3 công ty quốc phòng để mua hàng nghìn tên lửa hành trình với giá rẻ hơn khoảng 6 lần so với những tên lửa đắt tiền họ từng sở hữu.

Các thỏa thuận này thuộc chương trình "Gia đình tên lửa tầm trung giá cả phải chăng" (FAMM) của Không quân Mỹ.

Thông báo của Bộ Chiến tranh cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận với Anduril về tên lửa Barracuda-500, CoAspire với “Tên lửa hành trình chi phí thấp, khả năng thích ứng nhanh” (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile - RAACM) và Zone 5 Technologies với tên lửa Rusty Dagger.

Các thỏa thuận này xuất phát từ “Chiến lược Chuyển đổi Mua sắm”, một nỗ lực của Lầu Năm Góc dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, nhằm mua vũ khí nhanh hơn và từ các nhà cung cấp phi truyền thống.

Defense News cho biết, sở dĩ Lầu Năm Góc đưa ra chương trình này chủ yếu vì hiệu quả chi phí. Không quân Mỹ đang đặt cược rằng vũ khí giá rẻ có thể thực hiện được những nhiệm vụ mà trước đây họ dành cho các loại đạn dược đắt tiền hơn nhiều.

Ví dụ như tên lửa không đối đất tầm xa Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), được thiết kế để bắn vào các mục tiêu được phòng thủ kiên cố từ khoảng cách an toàn, có giá tới hơn 1,3 triệu USD mỗi quả.

Hiện nay, Không quân Mỹ muốn có những tên lửa mới với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với con số đó, khoảng 218.000 USD mỗi quả, đủ rẻ để bắn nhiều quả với chi phí thấp hơn so với chi phí bắn một quả trước đây.

Chương trình FAMM được chia thành hai biến thể có tầm bắn từ 250 đến 500 dặm (khoảng 400-800km): Một biến thể trên giá treo được mang bởi máy bay chiến đấu và máy bay ném bom (FAMM-L) và một biến thể FAMM-P với các giá phóng tên lửa được lắp đặt trên pallet (bệ hàng hóa), thả từ máy bay vận tải.

Không quân Mỹ dự định sẽ mua sắm tới gần 8.000 quả đạn FAMM mỗi năm, bao gồm cả hai biến thể và từ tất cả các nhà cung cấp cạnh tranh.

Trong dự toán ngân sách của Bộ Chiến tranh Mỹ cũng cho thấy cần ít nhất 28.000 quả tên lửa từ tất cả các nhà cung cấp trong vòng 5 năm với tổng chi phí 12,6 tỷ USD, đạt mức 7.990 quả trong năm cuối cùng.

Theo Defense News
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Tags

quân sự

tên lửa

vũ khí

Không quân Mỹ

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