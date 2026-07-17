Giờ này dù có là iPhone, Samsung hay kể cả là hàng Trung Quốc đi chăng nữa, chẳng còn điện thoại nào đáng mua

Tựu trung lại, đây là một thời điểm vô cùng tồi tệ đối với những ai đang muốn hoặc đang cần đổi một chiếc điện thoại mới.

Nếu như trước đây, người ta thường đau đầu trong việc chọn mua điện thoại giữa một rừng thương hiệu từ iPhone, Samsung cho đến Vivo, Xiaomi, vì mỗi hãng lại có cái hay khác nhau.

Nhưng hiện tại, bạn có thể sẽ không phải mệt mỏi vì điều này nữa vì tất cả đều không còn đáng mua khi giá bán đang chuẩn bị tăng chót vót.

Các tiêu đề báo chí liên tục xuất hiện trên trang nhất về việc ngành công nghiệp công nghệ đang trải qua một làn sóng biến động dữ dội, khi các module bộ nhớ ngày càng trở nên đắt đỏ do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Nhưng điều ngạc nhiên nhất không phải là việc các nhà sản xuất nhỏ lẻ gặp khó khăn trong việc bắt kịp xu hướng, mà ngay cả các thương hiệu lớn cũng đang bị buộc phải tăng giá bán sản phẩm.

Các dòng smartphone flagship đến từ Samsung, Apple, Vivo và các nhà sản xuất lớn khác đang chứng kiến mức lạm phát giá bán chưa từng có tiền lệ – những tập đoàn vốn dĩ từng cố gắng gồng mình để không đầu hàng trước làn sóng này. Còn các tên tuổi nhỏ hơn, những cái tên không thể thống trị bức tranh toàn cảnh của thị trường di động? Thậm chí, họ đã phải phá sản.

Tựu trung lại, đây là một thời điểm vô cùng tồi tệ đối với những ai đang muốn hoặc đang cần đổi một chiếc điện thoại mới.

Đến iPhone cũng không thoát khỏi

Theo Phone Arena, đây là điều bất ngờ lớn nhất, vì nó là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy tình hình hiện tại đang tồi tệ đến mức nào.

Apple đã cố gắng né tránh việc tăng giá khi các báo cáo cho biết công ty này từng muốn thâu tóm toàn bộ nguồn cung bộ nhớ và chấp nhận chịu tổn thất về mặt tài chính để giữ nguyên giá bán trên mọi phân khúc.

Về mặt lý thuyết, chiến lược này sẽ cho phép Apple chiếm lĩnh thêm rất nhiều thị phần trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh bị buộc phải bán điện thoại của họ với mức giá cao hơn nhiều.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa tại các khu vực mà iPhone từ trước đến nay vẫn luôn được xem là một biểu tượng xa xỉ cho sự đẳng cấp, nằm ngoài tầm với của nhiều người.

Thế nhưng, viễn cảnh đó sẽ không xảy ra, khi cựu CEO Tim Cook mới đây đã phát biểu trong một bài phỏng vấn rằng việc tăng giá hiện tại là không thể tránh khỏi. Dựa vào thời điểm đưa ra tuyên bố của ông, hoàn toàn có cơ sở để dự đoán rằng dòng iPhone 17 sắp tới cũng sẽ trở nên đắt đỏ hơn, chứ không riêng gì thế hệ iPhone 18.

Điện thoại Samsung cũng rục rịch tăng giá

Thế hệ Galaxy S27 Ultra của năm tới có thể sẽ đắt hơn trừ khi Samsung chấp nhận lựa chọn sử dụng một bộ vi xử lý có hiệu năng kém hơn. Thêm vào đó, làn sóng tăng giá cũng đã đánh trúng vào các dòng máy giá rẻ và tầm trung của Samsung như Galaxy A37 và Galaxy A57.

Chưa dừng lại ở đó, bộ đôi màn hình gập sắp ra mắt là Galaxy Z Flip 8 và dòng sản phẩm được tái thiết kế Galaxy Z Fold 8 – cùng với Galaxy Z Fold 8 Ultra cũng được cho là sẽ khởi điểm với mức giá cao hơn.

Việc tăng giá bán của Fold 8 và Flip 8 đồng nghĩa với việc những chiếc điện thoại vốn đã vô cùng đắt đỏ này giờ đây sẽ càng trở thành những món đồ xa xỉ vượt xa tầm tay của nhiều người.

Vivo, Xiaomi, Honor và phần còn lại của thị trường cũng sẽ nối gót

Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc bao gồm Vivo, Xiaomi và Honor cũng đã bắt đầu áp dụng các đợt tăng giá mới, và chắc chắn sẽ có thêm nhiều tên tuổi khác tiếp tục nối gót.

Trên thực tế, một tin đồn về việc tăng giá dành cho dòng Vivo X Fold 6 cho thấy mức giá của máy có thể nhảy vọt thêm tới 400 USD (khoảng 10 triệu đồng). Đây là một mức tăng cực kỳ khủng khiếp, bất kể bạn có tham gia chương trình đổi điện thoại cũ lấy điện thoại mới hay không.

Nếu các báo cáo là đáng tin cậy, làn sóng tăng giá này còn lâu mới kết thúc.

Và cả những "thương vong" trên thị trường

Các nhà sản xuất điện thoại quy mô nhỏ hơn sẽ không có khả năng chống chọi trước những biến động mang tính toàn ngành này. Một ví dụ điển hình là chiếc điện thoại Nothing CMF của năm nay đã bị hủy bỏ kế hoạch ra mắt do giá RAM tăng phi mã.

Việc phát hành một chiếc điện thoại phân khúc giá rẻ là điều hoàn toàn bất khả thi đối với Nothing trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Ở một khía cạnh khác, một số thương hiệu đã bắt đầu cắt giảm cấu hình phần cứng trên các dòng điện thoại giá rẻ và tầm trung của họ khi xuất xưởng. Dung lượng RAM đang bị kéo tụt từ 12 GB xuống còn 8 GB, màn hình tần số quét 120 Hz bị hạ cấp xuống còn 90 Hz hoặc thậm chí là 60 Hz, và các tùy chọn bộ nhớ lưu trữ cũng đang bị thu hẹp lại.

Một số dòng điện thoại thuộc phân khúc bình dân thậm chí còn phải quay trở lại với kiểu thiết kế màn hình "giọt nước" từ thời cổ xưa để cắt giảm chi phí sản xuất.