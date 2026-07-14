Không phải ức gà hay whey protein, món ăn vặt "gây nghiện" của "chiến thần săn bàn" Erling Haaland mới khiến dân giảm cân bất ngờ

Thói quen này của siêu sao bóng đá người Na Uy đang khiến nhiều người tò mò.

Nhiều người nghĩ bí quyết giữ thân hình săn chắc của các cầu thủ đỉnh cao phải là ức gà, trứng hay các loại protein đắt tiền. Thế nhưng, món ăn vặt được tiền đạo người Na Uy Erling Haaland lựa chọn mỗi ngày lại là một thực phẩm rất bình dân: Cà rốt sống .

Thói quen này đang khiến nhiều người tò mò: Liệu ăn cà rốt sống mỗi ngày có thực sự giúp giảm cân và tốt cho sức khỏe, hay chỉ là "bí kíp" của riêng các vận động viên?

Haaland mê cà rốt sống, hóa ra là lựa chọn cực thông minh cho người muốn giảm cân

Không ít lần, Haaland bị bắt gặp vừa di chuyển vừa nhâm nhi những củ cà rốt sống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là món ăn vặt rất đáng học hỏi.

Trong 100g cà rốt chỉ chứa khoảng 40-45 kcal , nhưng lại giàu chất xơ. Vì có kết cấu giòn, cứng nên người ăn phải nhai kỹ, từ đó giúp tăng cảm giác no và hạn chế việc tìm đến các món ăn vặt nhiều đường, nhiều chất béo như khoai tây chiên hay bánh quy.

Nếu đang kiểm soát cân nặng, thay túi snack bằng vài củ cà rốt có thể là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả tích cực.

4 lợi ích của cà rốt sống mà chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao

1. Bổ sung beta-carotene, tốt cho mắt và miễn dịch

Điểm nổi bật nhất của cà rốt là hàm lượng beta-carotene rất cao. Khi vào cơ thể, chất này sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì thị lực, hỗ trợ làn da khỏe mạnh và tăng cường chức năng miễn dịch.

Ngoài ra, cà rốt còn chứa lutein, vitamin K và kali - những dưỡng chất góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể.

2. Giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp no lâu

Cà rốt chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Lượng chất xơ này cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và góp phần ổn định đường huyết sau bữa ăn.

3. Có lợi cho tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa chất xơ, kali cùng các hợp chất chống oxy hóa trong cà rốt có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Đó cũng là lý do các chuyên gia khuyến khích nên xem cà rốt là một phần trong khẩu phần rau củ hằng ngày, thay vì chỉ dùng để nấu canh hay trang trí món ăn.

4. Là món ăn vặt "ít tội lỗi"

Một trong những điểm cộng lớn nhất của cà rốt là lượng calo thấp nhưng vẫn đủ tạo cảm giác "có cái để nhai". Với những người thường xuyên thèm ăn giữa buổi, đây là lựa chọn giúp giảm lượng calo nạp vào mà không quá gò bó.

Muốn hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, hãy nhớ một mẹo nhỏ

Điều thú vị là beta-carotene là dưỡng chất tan trong chất béo , vì vậy nếu chỉ ăn cà rốt không thì cơ thể sẽ hấp thu kém hơn.

Cách kết hợp này giúp cơ thể hấp thu beta-carotene hiệu quả hơn, từ đó phát huy tốt hơn các lợi ích đối với thị lực, làn da và hệ miễn dịch.

Cà rốt tốt nhưng không phải cứ ăn càng nhiều càng khỏe

Dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cà rốt cũng không phải "thần dược" giảm cân. Muốn có vóc dáng săn chắc như Haaland, cà rốt chỉ nên là một phần trong chế độ ăn cân bằng, kết hợp với vận động đều đặn và lối sống lành mạnh.

Nói cách khác, bí quyết không nằm ở việc ăn thật nhiều cà rốt, mà là biết thay thế những món ăn vặt nhiều calo bằng một lựa chọn thông minh hơn . Có lẽ đó mới là điều đáng học nhất từ thói quen của ngôi sao bóng đá người Na Uy.