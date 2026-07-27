Không phải Trung Quốc, quốc gia này mới là nguồn cung ô tô lớn nhất vào Việt Nam - hàng loạt mẫu xe xăng bán chạy đều xuất xứ từ đây

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Indonesia tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026, vượt xa nhiều thị trường khác và tạo sức ép cạnh tranh đáng kể lên các mẫu xe giá rẻ xuất xứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 6/2026, Việt Nam nhập khẩu 25.609 ô tô nguyên chiếc các loại. Trong đó, Indonesia tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về số lượng ô tô xuất khẩu sang Việt Nam (11.608 xe), đứng thứ 2 là Thái Lan (7.186 xe) và thứ 3 là Trung Quốc (5.699 xe).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Indonesia đã xuất sang Việt Nam 49.753 xe ô tô nguyên chiếc. Xếp sau là Trung Quốc với 34.748 xe và Thái Lan với 30.987 xe.

Tuy nhiên, nếu xét về giá trị nhập khẩu, bức tranh lại có sự khác biệt. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã chi khoảng 2,81 tỷ USD để nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại.

Trong đó, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đạt giá trị khoảng 1,25 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với 696,3 triệu USD của Indonesia, dù lượng xe nhập khẩu ít hơn.

Hơn 41% số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đến từ Indonesia.

Điều này phản ánh cơ cấu xe nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là các mẫu xe có giá trị cao, như SUV cỡ lớn, xe điện và các dòng xe công nghệ mới, trong khi Indonesia vẫn tập trung vào các mẫu xe phổ thông.

Lợi thế lớn nhất của Indonesia đến từ các hiệp định thương mại trong khu vực ASEAN. Nhờ đáp ứng quy tắc xuất xứ, ô tô sản xuất tại quốc gia này được hưởng thuế nhập khẩu 0% khi vào Việt Nam, qua đó giúp các hãng xe duy trì mức giá cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Indonesia trong nhiều năm qua đã trở thành cứ điểm sản xuất của hàng loạt hãng ô tô lớn trong khu vực. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, quốc gia này còn là trung tâm xuất khẩu nhiều mẫu xe chiến lược sang các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Nhiều mẫu xe bán chạy như Mitsubishi Xpander, Toyota Yaris Cross, Toyota Wigo, Hyundai Stargazer hay Suzuki XL7 đều được nhập khẩu từ Indonesia.

Các hãng xe Trung Quốc cũng tăng cường sự hiện diện ở Việt Nam bằng nhiều mẫu xe mới.

Ở chiều ngược lại, ô tô Trung Quốc cũng đang gia tăng hiện diện tại Việt Nam. Nhiều thương hiệu liên tục ra mắt sản phẩm mới, tập trung vào các dòng SUV, crossover và xe năng lượng mới nhằm mở rộng thị phần.

Xe Trung Quốc đang tạo sức hút bằng thiết kế hiện đại, trang bị công nghệ phong phú và mức giá cạnh tranh. Điều này khiến cuộc cạnh tranh giữa hai nguồn xe nhập khẩu ngày càng quyết liệt, đặc biệt ở phân khúc xe phổ thông có giá từ vài trăm triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

Bên cạnh sự gia tăng của ô tô nhập khẩu, sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam cũng có nhiều tín hiệu tích cực trong nửa đầu năm 2026. Theo thống kê từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng xe tiêu thụ đạt 328.818 chiếc, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025 (254.794 chiếc).

Diễn biến này phản ánh nhu cầu mua sắm ô tô đang tăng lên, tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu và mở rộng nguồn cung. Đồng thời, sự hiện diện ngày càng lớn của xe nhập khẩu từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan cũng mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, qua đó khiến cuộc cạnh tranh với các mẫu xe lắp ráp trong nước trở nên quyết liệt hơn.

Trong bối cảnh sức mua được cải thiện, thị trường ô tô được dự báo tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm. Bên cạnh yếu tố giá bán, các hãng xe nhiều khả năng sẽ tăng tốc cuộc đua về công nghệ, trang bị, chính sách ưu đãi, bảo hành và chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút khách hàng.



