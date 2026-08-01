Không phải sầu riêng, Việt Nam sở hữu một loại báu vật nông sản giá hơn 2.500 USD/tấn: Xuất khẩu dẫn đầu thế giới, nước ta cùng Trung Quốc cạnh tranh ngôi vương

Loại nông sản này còn được ứng dụng trong y học cổ truyền và công nghiệp dược phẩm nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và giữ ấm cơ thể.

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Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây Gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu quế của Việt Nam trong tháng 6/2026 ghi nhận xu hướng chững lại sau giai đoạn tăng trưởng tích cực đầu năm, khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường châu Á suy giảm. Dù vậy, sự tăng trưởng tại Mỹ và khu vực châu Mỹ tiếp tục góp phần bù đắp một phần mức giảm từ các thị trường truyền thống.

Cụ thể, trong tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 12.611 tấn quế, đạt kim ngạch 31,9 triệu USD, giảm 9,5% về lượng và 9,4% về giá trị so với tháng 5/2026. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm 11,3%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 61.297 tấn quế, thu về 156,2 triệu USD, giảm 3,4% về lượng và 3,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm 68,5% tổng lượng quế xuất khẩu của Việt Nam với 42.008 tấn, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Ấn Độ dẫn đầu với 24.432 tấn, chiếm 39,9% tổng lượng xuất khẩu, giảm nhẹ 1,7%; Bangladesh đạt 4.623 tấn, giảm 4,1%; trong khi UAE nhập khẩu 2.419 tấn, giảm mạnh 33,4%.

Ở chiều ngược lại, khu vực châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với sản lượng xuất khẩu đạt 12.966 tấn, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Mỹ nhập khẩu 8.341 tấn, tăng 27,7%. Xuất khẩu sang châu Phi cũng tăng 23,8%, trong khi thị trường châu Âu giảm 6,4%.

Diễn biến trên cho thấy sự suy giảm tại các thị trường truyền thống ở châu Á đã khiến xuất khẩu quế chưa thể bứt phá trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, đà tăng trưởng tại Hoa Kỳ và khu vực châu Mỹ đang góp phần bù đắp phần nào mức sụt giảm, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đối với ngành gia vị Việt Nam.

Quế là một trong những mặt hàng gia vị xuất khẩu có giá trị của Việt Nam, được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và mỹ phẩm. Tinh dầu quế chứa hợp chất cinnamaldehyde tạo nên hương thơm đặc trưng, thường được dùng làm gia vị trong chế biến thực phẩm, sản xuất trà, bánh kẹo và đồ uống.

Quế còn được ứng dụng trong y học cổ truyền và công nghiệp dược phẩm nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và giữ ấm cơ thể. Nhu cầu sử dụng quế trên thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các thị trường có ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe phát triển.

Toàn bộ cây quế đều có giá trị sử dụng. Vỏ quế là sản phẩm xuất khẩu chủ lực, được dùng làm gia vị trong chế biến thực phẩm, đồ uống và là nguyên liệu cho ngành dược phẩm. Tinh dầu quế được chiết xuất từ vỏ, cành và lá, được ứng dụng trong sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, hương liệu và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Gỗ quế được sử dụng trong sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, còn lá và cành sau thu hoạch có thể tiếp tục được tận dụng để chưng cất tinh dầu, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây quế.