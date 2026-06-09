Không chỉ có nọc độc nguy hiểm, loài rắn này còn có một cơ chế sinh sản khác hẳn những loài rắn khác khiến cho nó có thể sinh sôi cực nhanh.

Không phải loài rắn độc nhất nhưng là loài khiến nhiều người bị cắn nhất Việt Nam

Không phải loài rắn quen mặt hoặc phổ biến như rắn hổ mang, cũng không phải loài độc nhất, tuy nhiên, trên toàn cầu, rắn lục lại chính là nhóm rắn ghi nhận số ca cắn người cao nhất hằng năm, đặc biệt tại khu vực Nam Á. Tại Việt Nam, cũng có một loài thuộc nhóm rắn lục này chính là "thủ phạm" đứng sau nhiều ca nhập viện do rắn cắn nhất, đó chính là rắn lục đuôi đỏ.

Hiện tại, cơ quan y tế Việt Nam chưa công bố một con số thống kê tổng thể, chính xác hoàn toàn cho toàn quốc, nhưng ước tính có hàng ngàn người bị loài rắn này cắn mỗi năm. Số lượng ca bệnh thường phân bổ rải rác ở khắp các tỉnh thành.

Rắn lục đuôi đỏ khiến hàng nghìn người phải nhập viện mỗi năm.

Theo thông tin đăng tải trên báo VnExpress, các số liệu báo cáo từ các bệnh viện lớn cho thấy quy mô của các vụ tai nạn này rất đáng kể. Ở khu vực miền Nam, chỉ riêng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trung bình mỗi năm tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ tấn công từ khắp các tỉnh phía Nam.

Trong khi đó, tại khu vực miền Tây, số ca tại địa phương cũng rất cao, chỉ riêng tỉnh Tiền Giang từng ghi nhận tới 886 người bị cắn trong vòng 10 tháng. Các bệnh viện tuyến quân y như Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ) cũng thường xuyên tiếp nhận hơn 150 ca mỗi năm.

Còn tại khu vực miền Trung, các tỉnh như Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng ghi nhận từ vài chục đến hàng trăm ca nhập viện mỗi năm, đỉnh điểm thường rơi vào mùa mưa (tháng 6 đến tháng 11) hàng năm.

Vì sao lại có nhiều người bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhiều đến vậy?

Yếu tố đầu tiên khiến rắn lục đuôi đỏ trở nên cực nguy hiểm, đó chính là tốc độ sinh sản cực nhanh của chúng do cơ chế đặc thù. Không giống như hầu hết các loài rắn khác đẻ trứng, rắn lục đuôi đỏ đẻ con trực tiếp. Mỗi lứa chúng sinh từ 4 đến gần 20 con, đáng sợ hơn là rắn con sinh ra đã có nọc độc và khả năng săn mồi độc lập ngay lập tức.

Rắn lục đuôi đỏ đẻ con chứ không đẻ trứng như các loài rắn khác.

Bên cạnh đó, rắn lục đuôi đỏ có môi trường sống đan xen với con người với khả năng ngụy trang xuất sắc. Chúng có màu xanh ngụy trang rất tốt trong các bụi cây, vườn sả, vườn chuối ngay sát nhà dân. Khi con người vô tình dọn cỏ hoặc hái trái cây bằng tay trần, rắn sẽ cắn người theo phản xạ tự vệ.

Đặc điểm nhận dạng

Để phòng tránh rắn lục đuôi đỏ, bạn hãy dựa vào các đặc điểm ngoại hình đặc trưng của chúng như sau:

- Màu sắc cơ thể: Toàn thân có màu xanh lục sáng hoặc xanh lá chuối non. Đặc biệt, phần đoạn đuôi từ trên xuống chóp có màu nâu đỏ hoặc đỏ gạch tương phản rõ rệt.

Rắn lục đuôi đỏ có màu xanh lục sáng, phần đuôi có sắc đỏ đặc trưng.

- Hình dáng đầu: Đầu của chúng có hình tam giác nhọn (hình đầu vồ) phân biệt rất rõ với phần cổ nhỏ.

- Mắt: Mắt có màu vàng hoặc đỏ cam lục bảo, con ngươi có sọc dọc giống mắt mèo.

- Đặc tính sinh học: chứ không đẻ trứng. Rắn mẹ khi mang thai thường di chuyển chậm chạp và trở nên hung dữ hơn bình thường.

Cách phòng tránh rắn xâm nhập và cắn người

Nọc độc của rắn lục đuôi đỏ thuộc nhóm độc tố máu, gây sưng nề, hoại tử mô và rối loạn đông máu. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong. Vì thế, để bảo vệ bản thân và gia đình, hãy áp dụng các biện pháp sau để ngăn ngừa rắn lục đuôi đỏ:

- Phát quang bụi rậm: Thường xuyên dọn dẹp cỏ dại, chặt tỉa các cành cây sà thấp sát cửa sổ hoặc mái nhà, vì đây là nơi ẩn nấp và săn mồi yêu thích của chúng.

Hãy dọn dẹp môi trường sống sạch sẽ, quang đãng để đề phòng các loại rắn trú ngụ.

- Kiểm soát nguồn thức ăn: Tiêu diệt chuột, dọn sạch các đống rác hoặc thức ăn thừa quanh nhà. Chuột và thằn lằn chính là con mồi dẫn dụ rắn bò vào nhà.

- Sử dụng đồ bảo hộ: và đeo găng tay vải bảo hộ dày. Tuyệt đối không dùng tay trần để bới các đống lá khô, đống củi.

- Sử dụng đèn chiếu sáng: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng sát mặt đất hoặc luôn mang theo đèn pin độ sáng cao khi đi ra ngoài vào ban đêm (thời điểm rắn lục đuôi đỏ hoạt động mạnh nhất.

-Trồng cây xua đuổi: Trồng các loại cây có mùi nồng mà rắn ghét quanh rào nhà như sả, tỏi hoặc cây hương thảo.

Gia Linh (Tổng hợp)