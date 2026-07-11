Không phải mở công tơ, đây là cách so tiền điện thực tế với hóa đơn nhanh, đúng nhất: EVN hướng dẫn

Vừa qua, ghi nhận nhiều phản ánh liên quan đến tiền điện của các gia đình trong tháng 6.

Những ngày đầu tháng 7, hóa đơn tiền điện trở thành chủ đề được nhiều gia đình quan tâm. Có hộ tại Hà Nội ghi nhận lượng điện tăng từ 597 kWh trong tháng 5 lên 758 kWh vào tháng 6, khiến số tiền phải trả tăng từ khoảng 1,5 triệu đồng lên gần 2,5 triệu đồng. Một gia đình khác cho biết hóa đơn tăng từ 1,5 triệu lên 2,4 triệu đồng chỉ sau một tháng, theo Tuổi Trẻ.

Trước những phản ánh này, ngành điện cho rằng nắng nóng kéo dài khiến điều hòa và các thiết bị làm mát phải vận hành lâu hơn, công suất cao hơn. EVNHANOI cho biết sản lượng điện bình quân tại Hà Nội trong tháng 5/2026 đạt 93,33 triệu kWh/ngày, tăng 15,3% so với tháng trước và 19,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng điện tăng vào cuối tháng 5 tác động trực tiếp đến nhiều hóa đơn phát hành trong tháng 6.

Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào lời giải thích chung về thời tiết, mỗi gia đình hoàn toàn có thể tự đối chiếu dữ liệu sử dụng điện của mình.

Ảnh minh họa

Người dân có thể kiểm tra ngay trên điện thoại

Từ ngày 15/6/2026, EVN đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng EVN CSKH dùng chung cho khách hàng trên toàn quốc. Các ứng dụng riêng của EVNHANOI, EVNNPC, EVNCPC, EVNSPC và EVNHCMC vẫn được sử dụng song song.

Sau khi đăng nhập EVN CSKH bằng số điện thoại và mã OTP, người dùng có thể liên kết một hoặc nhiều hợp đồng điện, rồi mở mục tra cứu điện năng tiêu thụ. Ứng dụng cho phép xem sản lượng theo ngày, tuần, tháng, lịch sử hóa đơn và đặt cảnh báo khi lượng điện vượt số kWh hoặc tỷ lệ tăng do người dùng cài đặt.

Đây cũng là cách nhanh nhất để phát hiện điện tăng vào thời điểm nào. Chẳng hạn, nếu biểu đồ tăng mạnh trong đúng những ngày nắng nóng, khi gia đình sử dụng điều hòa liên tục, hóa đơn cao hơn có cơ sở để giải thích. Ngược lại, nếu điện tăng đột biến vào thời gian nhà không có người hoặc các thiết bị đã được tắt, khách hàng nên kiểm tra thêm.

Với khách hàng tại Hà Nội, EVN hướng dẫn mở tính năng “Tra cứu chỉ số công tơ” trên ứng dụng hoặc website EVNHANOI. Hệ thống sẽ hiển thị chỉ số công tơ cùng lượng điện tiêu thụ theo ngày, tháng mà không cần người dân tự mở hộp công tơ hay can thiệp thiết bị đo đếm.

Ảnh EVN





Cần so số kWh, không chỉ so số tiền

Sai lầm phổ biến là lấy số tiền tháng này so với tháng trước rồi kết luận hóa đơn bất thường. Trong khi đó, cách đối chiếu đúng phải bắt đầu từ sản lượng điện.

Trên hóa đơn, người dân cần kiểm tra ngày đầu kỳ, ngày cuối kỳ, chỉ số cũ, chỉ số mới, hệ số nhân và tổng điện năng tiêu thụ. Công thức cơ bản là:

Điện năng tiêu thụ = (Chỉ số mới - Chỉ số cũ) x hệ số nhân.

Ví dụ, chỉ số cũ là 12.340 kWh, chỉ số mới là 12.635 kWh và hệ số nhân bằng 1, lượng điện của kỳ đó là 295 kWh. Con số này cần khớp với sản lượng trên hóa đơn và dữ liệu của đúng kỳ ghi điện trên ứng dụng.

Người dân không nên lấy chỉ số công tơ ở thời điểm hiện tại so trực tiếp với chỉ số cuối kỳ trên hóa đơn nếu ngày chốt điện đã qua. Phần chênh lệch có thể chính là lượng điện đã sử dụng trong kỳ mới.

Sau khi xác định số kWh, khách hàng có thể nhập sản lượng vào Công cụ tính hóa đơn tiền điện trên website EVN. Công cụ tự phân bổ điện năng theo biểu giá bậc thang, tính thành tiền từng bậc, thuế giá trị gia tăng và tổng số tiền phải trả.

Ảnh EVN

Điện sinh hoạt không được tính bằng cách lấy toàn bộ số kWh nhân với một đơn giá duy nhất. Khi lượng điện tăng, phần phát sinh có thể rơi vào bậc giá cao hơn, khiến số tiền tăng nhanh hơn tỷ lệ tăng sản lượng.

Hóa đơn vẫn bất thường, người dân cần làm gì?

Nếu dữ liệu trên ứng dụng không khớp hóa đơn, sản lượng tăng vào thời điểm không sử dụng điện hoặc chỉ số tăng mạnh dù sinh hoạt ít thay đổi, khách hàng có thể gửi phản ánh ngay trên EVN CSKH hoặc liên hệ đơn vị điện lực quản lý địa bàn.

Người dân nên chuẩn bị mã khách hàng, hóa đơn đang thắc mắc, ảnh chụp lịch sử tiêu thụ và thông tin về các thiết bị công suất lớn. Điện lực có thể rà soát dữ liệu đo xa, chỉ số đầu kỳ - cuối kỳ, cách áp giá và tình trạng công tơ.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết dữ liệu được rà soát trước khi phát hành hóa đơn, đồng thời sẽ phối hợp kiểm tra thực tế với từng trường hợp có thắc mắc. Ngành điện cũng khuyến cáo kiểm tra hệ thống dây dẫn sau công tơ bởi rò điện, thiết bị xuống cấp hoặc nhiễm ẩm có thể khiến sản lượng tăng bất thường và tiềm ẩn nguy cơ chập cháy.

Ảnh minh họa

Như vậy, người dân không cần và không nên tự mở hộp, tháo niêm phong hay tác động vào công tơ. Cách kiểm tra nhanh, đúng nhất là đối chiếu số kWh trong cùng một kỳ, xem biểu đồ tiêu thụ trên ứng dụng chính thức và dùng công cụ tính hóa đơn của EVN. Nếu các dữ liệu vẫn không khớp, khách hàng có thể yêu cầu điện lực kiểm tra cụ thể thay vì chỉ phỏng đoán từ số tiền phải thanh toán.