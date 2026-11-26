Rõ ràng đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc nhưng sáng dậy vẫn uể oải rã rời? Thủ phạm có thể nằm ngay ở 5 món đồ quen thuộc trong phòng ngủ.

Nhiều người rơi vào nghịch lý ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm nhưng sáng thức dậy đầu óc vẫn nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi như chưa từng được nghỉ ngơi. Nhà thần kinh học Matthew Walker từ Đại học California Berkeley (Mỹ) từng nhấn mạnh rằng ngủ càng ít, vòng đời càng ngắn. Tuy nhiên, một giấc ngủ thực sự giúp phục hồi sức khỏe không chỉ đo bằng thời gian nằm trên giường mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng không khí và cách bài trí phòng ngủ.

Không cần bàn tới yếu tố phong thủy hay tâm linh, dưới góc nhìn khoa học và vệ sinh môi trường, có 5 vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm làm giảm chất lượng giấc ngủ, khiến bạn càng ngủ càng mệt nếu đặt lâu ngày trong phòng ngủ:

1. Thú nhồi bông để lâu ngày

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Những chú gấu bông mềm mại thường được đặt ngay trên giường hoặc đầu tủ như món đồ trang trí quen thuộc, nhưng thực chất lại hoạt động như một thỏi nam châm hút bụi. Cấu trúc sợi bông dày đặc chính là môi trường thuận lợi cho bụi mịn, vi khuẩn và mạt bụi sinh sôi.

Đáng lo ngại hơn, nhiều sản phẩm thú nhồi bông trôi nổi được nhồi bằng sợi tái chế không đảm bảo quy trình vệ sinh. Việc ôm hoặc đặt quá nhiều thú nhồi bông trong phòng ngủ kín dễ gây hắt hơi, ngứa mũi, viêm da tiếp xúc hoặc khó thở về đêm. Ngay cả những loại thú bông cao cấp cũng rất khó làm sạch tận sâu bên trong nếu sử dụng qua nhiều năm.

2. Đồ trang trí bằng gỗ công nghiệp giá rẻ

Những chiếc kệ nhỏ, khung ảnh hay đồ trang trí bằng gỗ giá rẻ giúp căn phòng thêm phần thẩm mỹ nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe. Phần lớn các sản phẩm này được sản xuất từ ván ép hoặc ván MDF sử dụng nhiều keo công nghiệp.

Theo thời gian, lớp keo này liên tục phát tán khí formaldehyde ra môi trường xung quanh. Đây là loại khí độc không màu, khó nhận biết rõ rệt bằng khứu giác nhưng khi hít phải suốt nhiều giờ trong không gian phòng ngủ đóng kín sẽ gây kích ứng đường hô hấp, đau đầu, uể oải kéo dài và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng.

3. Nước xịt phòng và tinh dầu tạo mùi hóa học

Thói quen dùng nước xịt phòng hoặc máy khuếch tán tinh dầu hóa học để tạo hương thơm dễ chịu trước giờ đi ngủ đang được nhiều người áp dụng. Thế nhưng, đa số các sản phẩm tạo mùi giá rẻ đều chứa nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

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Khi bạn ngủ say, hệ hô hấp phải tiếp nhận trực tiếp các phân tử hóa học này suốt đêm, dễ dẫn tới tình trạng khô rát cổ họng, ho khan, đau đầu hoặc bùng phát dị ứng. Với những người có cơ địa nhạy cảm, mùi hương nhân tạo quá nồng còn làm gián đoạn giấc ngủ sâu, khiến cơ thể mệt lả vào sáng hôm sau. Nếu phòng ngủ có mùi bí bách, giải pháp an toàn nhất vẫn là mở cửa sổ đón gió tự nhiên và giữ vệ sinh sạch sẽ.

4. Thảm trải sàn và thảm lau chân cạnh giường

Thảm trải sàn mang lại cảm giác ấm áp và tiện lợi để lau khô chân trước khi bước lên giường, nhất là vào những ngày thời tiết lạnh. Tuy nhiên, đây lại là một trong những vật dụng tích tụ bụi bẩn và mầm bệnh nhanh bậc nhất trong phòng ngủ.

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Tóc rụng, tế bào da chết và bụi mịn lơ lửng trong không khí rất dễ mắc kẹt sâu vào từng sợi vải. Do kích thước cồng kềnh nên ít gia đình nào giặt thảm hàng ngày, thậm chí cả tháng mới vệ sinh một lần. Lâu dần, tấm thảm biến thành ổ chứa vi khuẩn và bào tử nấm mốc. Người mắc viêm mũi dị ứng, hen suyễn hoặc có đường thở nhạy cảm khi ngủ trong phòng có thảm bẩn rất dễ bị nghẹt mũi, khó thở và trằn trọc suốt đêm.

5. Cây xanh đặt trong phòng ngủ đóng kín

Đặt vài chậu cây xanh giúp không gian sống thêm tươi mát và thư giãn thị giác, nhưng phòng ngủ lại không phải vị trí lý tưởng cho chúng. Vào ban đêm, khi không còn ánh sáng để quang hợp, cây xanh chuyển sang quá trình hô hấp, hấp thụ khí oxy và thải ra khí carbon dioxide.

Trong căn phòng đóng kín cửa để bật điều hòa hoặc tránh gió, lượng oxy suy giảm dần khiến người nằm bên trong dễ cảm thấy tức ngực, thiếu khí, ngủ chập chờn và mệt mỏi khi tỉnh dậy. Ngoài ra, phần đất ẩm trong chậu cây còn là nơi trú ngụ lý tưởng của muỗi và côn trùng, làm tăng nguy cơ bị đốt gây ngứa ngáy hoặc lây truyền bệnh.

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Để biến phòng ngủ thành không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, bạn nên mạnh dạn loại bỏ hoặc di dời 5 món đồ trên sang khu vực thông thoáng hơn như phòng khách hay ban công. Giữ căn phòng gọn gàng, sạch bụi và lưu thông không khí tốt chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng giấc ngủ mỗi đêm.

Nguồn và ảnh: Healthy D, Times of India