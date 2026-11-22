Không chỉ TP.HCM, ít nhất 6 địa phương khác đã đưa cây này vào danh mục cấm hoặc hạn chế trồng trong đô thị.

Hoa dùng làm nước hoa, gỗ chế biến giấy và ván ép, nhưng gáo trắng lại bị cấm hoặc hạn chế trồng ở nhiều địa phương. Hà Nội vừa chọn loài cây này cho cảnh quan ven mặt nước. Vì sao cùng một loài cây được quản lý khác nhau?

Gáo trắng có hoa thơm, gỗ dùng trong nhiều ngành sản xuất nhưng nằm trong danh mục cây cấm trồng trên đường phố TP.HCM. Loài cây thuộc họ Cà phê này có tên khoa học Neolamarckia cadamba. Theo Quyết định 52/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013, TP.HCM cấm trồng cây trên vỉa hè và dải phân cách đường phố.

Văn bản nêu lý do là "Cành nhánh giòn dễ gãy, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố". Cành gãy, quả rơi trên đường đông người, xe cộ qua lại vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vừa ảnh hưởng vệ sinh.

Ngoài TP.HCM, 6 địa phương khác có danh mục cấm hoặc hạn chế gáo trắng trong đô thị đã được đối chiếu. Theo Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2015, An Giang đưa cây vào nhóm cấm. Đồng Nai cũng cấm trồng loài này tại khu vực công cộng, đường phố theo Quyết định 4627/QĐ-UBND ngày 27/12/2018.

Cần Thơ, Bình Phước, Kon Tum và Bắc Kạn xếp gáo trắng vào nhóm hạn chế theo các danh mục ban hành giai đoạn 2014–2023. Lào Cai từng hạn chế trồng theo Quyết định 14/2012/QĐ-UBND, nhưng chương về cây xanh hết hiệu lực tháng 6/2016 và toàn bộ quyết định hết hiệu lực ngày 1/3/2018. Các địa danh được ghi theo thời điểm ban hành, không phản ánh số tỉnh, thành hiện nay hoặc hiệu lực của danh mục sau sáp nhập.

Hà Nội lại lựa chọn loài này cho nhóm 18 cây ngập nước, bán ngập nước và sống trên mặt nước tại Quyết định 143/2026/QĐ-UBND, hiệu lực từ ngày 22/10/2026. Phụ lục mô tả cây cao 15–25 m, tán rộng 8–12 m khi trưởng thành. Đây là danh mục theo cảnh quan, không phải khuyến nghị trồng trên mọi vỉa hè.

Gáo trắng ưa đất ẩm, có thể mọc trên đất phù sa ven sông và vùng ngập theo mùa. Không gian ven hồ rộng khác với vỉa hè đông xe cộ. Vì vậy, vị trí trồng phải xét đến nguy cơ gãy cành, quả rụng và khả năng chăm sóc.

Gáo trắng có những bông hoa nhỏ tụ thành đầu tròn màu vàng cam. Ở Ấn Độ, cây được gọi là kadam hoặc kadamba. Theo World Agroforestry, hoa được dùng làm nguyên liệu sản xuất attar, loại nước hoa truyền thống có thể sử dụng gỗ đàn hương làm nền giữ hương. Hoa đẹp, thơm, nên cây còn được trồng làm cảnh.

Cây gáo trắng mang hoa - Ảnh: Balaram Mahalder / Wikimedia Commons

Gỗ gáo trắng được dùng làm bột giấy, ván ép, hộp đóng gói và các sản phẩm gỗ nhẹ. Tại Việt Nam, những hướng chế biến được nhắc đến gồm ván MDF, ván sợi nhân tạo và đồ gia dụng. Tuy nhiên, gỗ tương đối nhẹ, cần chọn công dụng phù hợp và chưa thể coi đây là vật liệu chịu lực tốt.

Tuyên Quang đã có mô hình khảo nghiệm từ năm 2020. Đề tài gieo ươm 52.000 cây giống, ghi nhận 50.000 cây sống và triển khai 9 ha rừng trồng thử nghiệm. Sau hơn một năm, chiều cao bình quân đạt khoảng 2,3–2,5 m ở hai mật độ khảo sát. Theo đề tài, chu kỳ khai thác có thể khoảng 6–8 năm, nhưng lợi nhuận còn tùy chi phí và đầu ra.

Tháng 7/2026, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM đề xuất phát triển vùng nguyên liệu khi làm việc với UBND TP Cần Thơ. Một doanh nghiệp đặt mục tiêu có thể tiêu thụ 17–18 triệu m³ gỗ gáo trắng vào năm 2030 để giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu. Đây là kỳ vọng, chưa phải sản lượng thực tế. Một đơn vị tại Cần Thơ dự kiến trồng thử vài hecta để đánh giá hiệu quả.

Cây sinh trưởng nhanh nhưng hạt rất nhỏ, cây con cần che chắn kỹ khi ươm. Đất khô cằn làm giảm tốc độ phát triển. Nghiên cứu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ghi nhận rừng gáo trắng tại U Minh, Cà Mau bị sâu hại liên tiếp hai năm 2015 và 2016. Trong đó, sâu cuốn lá Arthroschista hilaralis gây hại nặng đến rất nặng.

Kadamba còn có đời sống văn hóa riêng ở Nam Á. Tại Bangladesh, loài hoa này gắn với mùa mưa và xuất hiện trong tác phẩm của Rabindranath Tagore, nhà văn đoạt Nobel Văn học năm 1913. Bài thơ First Kadam gợi hình ảnh bông hoa đầu mùa gửi tới người thương, biến một loài cây ven sông thành biểu tượng của cảnh sắc và tình cảm.

Truyền thống Hindu lại lưu giữ câu chuyện thần Krishna bên sông Yamuna. Theo một tích truyện trong Bhagavata Purana, Krishna trèo lên cây kadamba trước khi nhảy xuống sông đối đầu với rắn Kaliya. Đây là truyền thuyết chứ không phải sự kiện lịch sử được kiểm chứng. Hình ảnh ấy cho thấy cây đã hiện diện lâu đời trong câu chuyện văn hóa gắn với sông nước.

Trong cuộc trò chuyện với Vogue India (số tháng 1–2/2024), diễn viên Jackie Shroff dẫn phóng viên thăm trang trại. Ông dừng bên cây kadamba trồng để tưởng nhớ mẹ, đặt tay lên thân rồi cúi mình trước gốc cây. Với ông, cây xanh ấy lưu giữ tình cảm gia đình.

Gáo trắng có ích cho nghề nước hoa, chế biến gỗ và hiện diện trong thơ ca. Song trên đường phố, nguy cơ gãy cành, quả rụng vẫn cần được tính đến. Việc cây được chọn ở ven hồ nhưng bị hạn chế trên đường phố cho thấy mỗi không gian cần một cách trồng và chăm sóc riêng.