Không phải mê tín: Đừng đặt 4 thứ này ở ban công dù rộng đến mấy, tránh ảnh hưởng sức khỏe, rước họa vào thân

Ban công là khu vực đón ánh sáng và gió tự nhiên nhiều nhất trong ngôi nhà, đồng thời đóng vai trò như cầu nối giữa không gian sinh hoạt và môi trường bên ngoài. Không chỉ góp phần cải thiện sự thông thoáng, ban công còn mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên. Theo quan niệm truyền thống, đây cũng được xem là nơi “tụ khí”, giúp lưu thông năng lượng tích cực cho cả gia đình. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học và thực tiễn, cách bố trí ban công hợp lý không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn và độ bền của các thiết bị trong nhà.

Dù ban công có diện tích rộng hay nhỏ, các chuyên gia và những người có kinh nghiệm sống lâu năm đều khuyến cáo không nên đặt một số vật dụng nhất định tại đây. Những lời khuyên này không mang tính mê tín mà xuất phát từ các yếu tố tâm lý, môi trường và kỹ thuật sử dụng không gian sống.

Cây cảnh quá lớn

Trồng cây xanh tại ban công là xu hướng phổ biến, giúp không gian sống trở nên trong lành và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, việc lựa chọn cây cảnh cần phù hợp với diện tích và đặc điểm của ban công, tránh sử dụng những cây có kích thước quá lớn hoặc tán lá quá rộng.

Ban công là nơi giúp ánh sáng và không khí lưu thông vào nhà. Khi đặt các chậu cây cao lớn, ánh sáng tự nhiên sẽ bị che khuất, khiến không gian bên trong trở nên tối hơn. Đồng thời, luồng không khí cũng bị cản trở, làm giảm sự thông thoáng và có thể khiến môi trường sống trở nên bí bách.

Ngoài ra, cây lớn thường khó chăm sóc, dễ rụng lá hoặc héo úa nếu không được chăm sóc đúng cách. Lá khô và đất ẩm tích tụ lâu ngày có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng phát triển, ảnh hưởng đến vệ sinh và sức khỏe.

Thay vì lựa chọn cây lớn, các gia đình nên ưu tiên những loại cây nhỏ gọn, dễ chăm sóc và phù hợp với điều kiện ánh sáng tại ban công. Việc thường xuyên cắt tỉa và dọn dẹp cũng giúp giữ không gian luôn sạch sẽ và dễ chịu.

Thiết bị điện lớn như tủ lạnh

Do hạn chế về diện tích, nhiều gia đình lựa chọn đặt tủ lạnh hoặc các thiết bị điện khác tại ban công để tiết kiệm không gian trong nhà. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp tối ưu và có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Ban công thường xuyên chịu tác động của ánh nắng trực tiếp và sự thay đổi nhiệt độ giữa ngày và đêm. Khi đặt tủ lạnh tại đây, nhiệt độ môi trường cao sẽ khiến máy nén phải hoạt động nhiều hơn để duy trì độ lạnh, dẫn đến tiêu tốn điện năng và giảm tuổi thọ thiết bị. Lâu dài, lớp vỏ ngoài có thể bị phai màu, nứt nẻ hoặc xuống cấp nhanh chóng.

Ngoài ra, ban công cũng là khu vực dễ bị mưa tạt hoặc ẩm ướt, làm tăng nguy cơ rỉ sét linh kiện, chập điện và gây mất an toàn. Vì vậy, các thiết bị điện lớn nên được đặt tại khu vực khô ráo, có nhiệt độ ổn định như nhà bếp hoặc phòng giặt riêng.

Gương soi

Gương là vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày, giúp con người chỉnh trang trang phục và ngoại hình. Tuy nhiên, ban công không phải là vị trí phù hợp để đặt gương, đặc biệt là những chiếc gương lớn đặt đối diện cửa hoặc hướng ra ngoài.

Về mặt tâm lý, gương có khả năng phản chiếu hình ảnh và tạo cảm giác như có người quan sát. Trong môi trường thiếu ánh sáng hoặc vào buổi tối, hình ảnh phản chiếu bất ngờ có thể khiến con người cảm thấy căng thẳng, khó chịu hoặc mất cảm giác thư giãn. Trạng thái này kéo dài có thể ảnh hưởng đến tinh thần và chất lượng nghỉ ngơi.

Xét về yếu tố thực tế, gương đặt ở ban công sẽ phản chiếu ánh nắng trực tiếp vào trong nhà, gây chói mắt và làm tăng nhiệt độ không gian bên trong, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Ngoài ra, ở các khu chung cư có khoảng cách giữa các tòa nhà gần nhau, gương có thể vô tình phản chiếu hình ảnh sinh hoạt bên trong ra bên ngoài, ảnh hưởng đến sự riêng tư của gia đình.

Trong trường hợp cần sử dụng gương tại khu vực ban công, chẳng hạn ở nơi giặt giũ, nên chọn các loại gương gấp hoặc có thể che lại khi không sử dụng, nhằm hạn chế các tác động không mong muốn.

Đồ đạc linh tinh

Một sai lầm phổ biến khác là sử dụng ban công như nơi chứa đồ tạm thời. Nhiều gia đình tận dụng khu vực này để đặt thùng carton, quần áo cũ, chai lọ hoặc các vật dụng không còn sử dụng.

Thói quen này không chỉ khiến không gian trở nên bừa bộn mà còn tạo điều kiện cho bụi bẩn, nấm mốc và côn trùng phát triển. Đặc biệt, các vật liệu như giấy, vải hoặc nhựa có thể dễ dàng bắt lửa trong điều kiện thời tiết nắng nóng, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Ban công vốn là khu vực thông thoáng, có vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí và mang lại sự thoải mái cho không gian sống. Việc chất đống đồ đạc không cần thiết sẽ làm mất đi chức năng này, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng môi trường trong nhà.

(Theo Baijiahao)