Không phải mê tín: 5 vật “cấm kỵ” để gần giường ngủ nếu không muốn sức khỏe sa sút, rước họa vào thân

Phòng ngủ là không gian riêng tư, nơi mỗi người nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Tuy nhiên, nhiều thói quen bài trí thiếu khoa học hoặc để những vật dụng không phù hợp trong phòng ngủ có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe mà chúng ta không ngờ tới.

Các chuyên gia y tế và phong cách sống lành mạnh đều khẳng định: điều này không liên quan đến mê tín, mà xuất phát từ những tác động thực tế đến giấc ngủ, hệ thần kinh và cả sức khỏe thể chất lâu dài.

Dưới đây là 5 thứ tuyệt đối không nên đặt trong phòng ngủ nếu muốn giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái.

1. Cây xanh

Cây xanh thường được xem là “máy lọc không khí tự nhiên”. Ban ngày, chúng quang hợp và thải ra oxy, có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, về đêm, cây lại hô hấp, hút oxy và thải ra khí CO₂.

Nếu trong phòng ngủ nhỏ, kín gió mà đặt nhiều cây xanh, lượng oxy trong không khí sẽ giảm, còn khí CO₂ tăng lên. Điều này có thể khiến người ngủ trong phòng bị thiếu oxy nhẹ, gây tình trạng mệt mỏi, đau đầu hoặc ngủ chập chờn, khó sâu giấc.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu muốn trang trí bằng cây xanh, nên chọn loại cây nhỏ, một hoặc hai chậu vừa phải, và quan trọng là cần thông gió tốt cho phòng ngủ.

2. Gương đối diện giường

Không ít gia đình lắp gương lớn trong phòng ngủ để tiện trang điểm, thay quần áo hoặc tạo cảm giác rộng rãi cho không gian. Nhưng nếu gương đặt đối diện giường, đặc biệt ở vị trí có thể phản chiếu trực diện người nằm, sẽ gây ra nhiều hệ lụy.

Ở góc độ khoa học, gương có khả năng phản xạ ánh sáng, dù chỉ là ánh sáng yếu từ đèn ngủ hoặc ánh sáng ngoài đường lọt vào. Sự phản xạ này có thể kích thích thị giác, làm não bộ “nhầm tưởng” môi trường chưa thật sự tối, từ đó gây khó ngủ hoặc ngủ không sâu.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy, gương đặt sai vị trí có thể tạo cảm giác bất an, đặc biệt đối với người hay mộng mị hoặc dễ giật mình. Vì thế, nếu bắt buộc có gương trong phòng ngủ, hãy đặt ở vị trí khuất tầm nhìn từ giường.

3. Thiết bị điện tử

Tivi, điện thoại, laptop, máy tính bảng… dường như là “bạn đồng hành” quen thuộc trong phòng ngủ hiện đại. Tuy nhiên, chúng lại là nguyên nhân hàng đầu khiến chất lượng giấc ngủ suy giảm.

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện tử ức chế quá trình sản sinh melatonin – hormone giúp cơ thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Việc sử dụng thiết bị điện tử ngay trước giờ ngủ sẽ khiến não bộ bị kích thích, khó thư giãn và dễ rơi vào tình trạng mất ngủ hoặc ngủ không sâu.

Chưa kể, sóng điện từ phát ra từ các thiết bị này, dù ở mức thấp, cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch nếu tiếp xúc lâu dài. Các chuyên gia khuyến nghị: tốt nhất máy tính, tivi, điện thoại… đều nên để xa giường; ngắt điện hoặc chuyển sang chế độ máy bay khi ngủ.

4. Đồ ăn thừa

Một số người có thói quen mang đồ ăn vặt, đồ uống vào phòng ngủ để tiện sử dụng. Tuy nhiên, đồ ăn thừa hoặc thức ăn để qua đêm trong phòng kín dễ trở thành môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng phát triển.

Không khí trong phòng ngủ thường ít lưu thông, khi thức ăn bốc mùi, nó có thể gây khó chịu cho hệ hô hấp, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nguy hiểm hơn, nếu lỡ ăn phải thức ăn nhiễm vi khuẩn, nguy cơ rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì vậy, hãy giữ phòng ngủ là không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, tuyệt đối không để đồ ăn, thức uống qua đêm trong phòng.

5. Vật sắc nhọn hoặc dao kéo

Nhiều người có thói quen để kéo, dao gọt hoa quả hoặc các vật sắc nhọn trong phòng ngủ cho tiện. Tuy nhiên, đây là điều hoàn toàn không nên.

Ở góc độ an toàn, những vật này dễ gây tai nạn, đặc biệt nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc người già. Chỉ một sơ suất nhỏ trong bóng tối cũng có thể dẫn đến chấn thương đáng tiếc.

Ngoài ra, việc để dao kéo trong phòng ngủ còn tạo cảm giác căng thẳng tiềm ẩn, khiến tâm lý người ngủ không được thoải mái. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, phòng ngủ càng tối giản, càng ít vật nguy hiểm, thì càng mang lại sự an yên cho tinh thần.

Giữ không gian sạch sẽ, gọn gàng cũng là giữ sức khỏe

Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể phục hồi năng lượng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa nhiều bệnh lý. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng nhấn mạnh: ngủ đủ và ngủ sâu chính là “liều thuốc miễn phí” tốt nhất cho hệ miễn dịch và sức khỏe tinh thần.

Để có giấc ngủ chất lượng, ngoài việc không đặt 5 thứ nói trên trong phòng, bạn cũng nên:

Duy trì phòng ngủ gọn gàng, thoáng khí.

Giữ nhiệt độ phòng phù hợp (khoảng 25°C).

Sử dụng ánh sáng dịu nhẹ, tránh ánh sáng xanh.

Tạo thói quen đi ngủ đúng giờ, tránh thức quá khuya.

Một phòng ngủ tối giản, yên tĩnh và thoải mái chính là chìa khóa cho cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Không cần đến yếu tố tâm linh hay mê tín, những cảnh báo về việc không nên đặt một số vật dụng trong phòng ngủ đều dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Cây xanh, gương đối diện giường, thiết bị điện tử, đồ ăn thừa, hay vật sắc nhọn – tất cả đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nếu không được kiểm soát.

Bảo vệ giấc ngủ chính là bảo vệ sức khỏe. Và đôi khi, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất trong không gian phòng ngủ lại là cách đơn giản nhưng hiệu quả để chăm sóc bản thân và gia đình.

