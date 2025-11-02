Không phải mê tín, 3 vị trí trong nhà ‘cấm kỵ’ đặt cây: Phạm phải dễ làm tài lộc tiêu tán, sức khỏe sa sút

Cây xanh giúp không gian sống trở nên dễ chịu, trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải chỗ nào trong nhà cũng phù hợp để đặt cây.

Nhiều người vì muốn “phủ xanh” không gian mà vô tình chọn sai vị trí, khiến căn nhà trở nên bí bách, dễ ẩm mốc, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng không khí.

Dưới đây là 3 vị trí nên cân nhắc khi bố trí cây xanh trong nhà:

1. Không nên đặt cây ở đầu giường hoặc trong phòng ngủ kín

Nhiều người có thói quen đặt cây trong phòng ngủ để “lọc không khí”, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, đây lại là không gian không lý tưởng cho cây xanh.

Ban ngày, cây hấp thụ CO₂ và nhả O₂. Nhưng ban đêm, cây hô hấp ngược lại, lấy O₂, thải CO₂. Trong phòng ngủ kín, lượng CO₂ có thể tăng cao, khiến không khí ngột ngạt, khó ngủ và dễ đau đầu sau khi thức dậy.

Thêm vào đó, phòng ngủ thường ít ánh sáng tự nhiên và khó thông gió. Nếu bạn để cây lâu ngày, độ ẩm tăng cao có thể tạo điều kiện cho nấm mốc hoặc muỗi phát triển. Nếu vẫn muốn trang trí, bạn chỉ nên chọn một chậu nhỏ ở góc gần cửa sổ hoặc dùng cây giả để đảm bảo cả thẩm mỹ lẫn an toàn sức khỏe.

2. Không nên đặt cây xanh sát thiết bị điện tử hoặc ở khu vực thiếu ánh sáng

Đây là lỗi phổ biến trong các căn hộ hiện đại khi mọi người muốn “xanh hóa” không gian làm việc hoặc giải trí. Tuy nhiên, việc đặt cây gần máy tính, TV, router Wi-Fi hay ổ điện lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cây cần tưới nước thường xuyên. Trong khi các thiết bị điện tử rất dễ hư hỏng khi gặp ẩm. Chỉ một lần đổ nước hoặc rò rỉ từ chậu cây cũng có thể khiến thiết bị chập, giảm tuổi thọ, thậm chí nguy hiểm nếu có dòng điện rò. Ngoài ra, hơi ẩm quanh khu vực này lâu ngày còn làm không khí nặng mùi, gây mốc bề mặt bàn hoặc dây điện.

3. Cân nhắc khi đặt cây trong phòng tắm

Việc mang cây vào phòng tắm đang là xu hướng trang trí phổ biến, đặc biệt trong các căn hộ nhỏ. Cây xanh giúp phòng tắm bớt đơn điệu, tạo cảm giác thư giãn hơn. Tuy nhiên, nếu không chọn đúng loại cây, bạn lại là người gánh chịu hậu quả.

Phòng tắm là nơi có độ ẩm cao, dễ bốc hơi nước và ít ánh sáng. Nếu bạn chọn loại cây không chịu được ẩm, rễ của chúng sẽ nhanh thối, lá úa, sinh rêu mốc trên thành chậu. Một số loại cây thích hợp có thể kể đến như lưỡi hổ, trầu bà leo, nha đam, dương xỉ …đều chịu ẩm tốt và ít cần ánh sáng mạnh.

Dù vậy, bạn vẫn nên đảm bảo phòng có cửa sổ hoặc quạt thông gió để tránh mùi hôi, đồng thời hạn chế đặt cây quá nhiều để không gian luôn khô ráo và sạch sẽ.

Lưu ý khi bố trí cây xanh trong nhà

Cây xanh mang lại lợi ích về mặt thẩm mỹ, tinh thần và chất lượng không khí, nhưng chỉ khi được đặt đúng chỗ. Một vài lưu ý nhỏ giúp tận dụng tốt yếu tố này:

- Ưu tiên đặt cây ở ban công, phòng khách hoặc gần cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên.

- Không để cây khô héo hoặc rụng lá lâu ngày – dễ sinh bụi và ẩm mốc.

- Vệ sinh chậu và thay đất định kỳ để tránh vi khuẩn, côn trùng phát triển.

Một ngôi nhà “xanh” không chỉ nằm ở số lượng cây, mà ở cách con người biết sắp đặt sao cho hài hòa, tiện nghi và an toàn. Cây được đặt đúng chỗ sẽ giúp không gian sống thêm sinh động, thoáng đãng và thực sự dễ chịu.

