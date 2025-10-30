5 loại cây dụ rắn vào nhà: Nếu trồng phải thật cảnh giác

Trong tự nhiên, rắn vốn là loài ưa nơi yên tĩnh, mát mẻ và thường tránh xa con người. Tuy nhiên, khi môi trường sống bị thu hẹp, chúng có xu hướng tìm đến khu dân cư để trú ẩn hoặc kiếm ăn. Sự xuất hiện của rắn trong khu dân cư không chỉ gây hoảng sợ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Một số loài rắn, đặc biệt là rắn lục, rắn hổ mang hay rắn cạp nia, có nọc cực độc; chỉ một vết cắn nhỏ cũng có thể dẫn đến nhiễm độc toàn thân, hoại tử, thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Ít ai biết rằng, một số loại cây trồng phổ biến trong vườn hoặc quanh nhà lại vô tình trở thành “lời mời gọi” hấp dẫn đối với loài bò sát này.

5 loại cây dụ rắn vào nhà

Dưới đây là 5 loại cây được cho là dễ thu hút rắn, theo tổng hợp từ Yahoo News.

1. Cây chuối

Bụi chuối là nơi trú ẩn lý tưởng của rắn (Ảnh minh họa).

Tán lá rộng, thân mềm và ẩm mát khiến cây chuối trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của rắn. Đặc biệt, môi trường quanh gốc chuối thường có ếch, chuột - nguồn thức ăn ưa thích của rắn - nên cây này càng dễ thu hút chúng kéo tới.

2. Cây tuyết tùng

Cây tuyết tùng (Ảnh minh họa).

Loại cây lá kim này ưa thích vùng đất ẩm. Gỗ tuyết tùng tỏa mùi thơm đặc trưng khiến rắn bị hấp dẫn. Bên dưới tán cây, dây leo và bóng râm tạo điều kiện cho chuột sinh sôi - một “nguồn mồi” khác khiến rắn thường lui tới.

3. Cỏ ba lá

Cỏ ba lá (Ảnh minh họa).

Cỏ ba lá có tán dày, mọc sát đất, là nơi trú ẩn an toàn cho ếch và chuột. Hoa của nó còn thu hút ong bướm, kéo theo nhiều côn trùng nhỏ khác. Chính chuỗi thức ăn phong phú này khiến khu vực trồng cỏ ba lá trở thành “điểm dừng chân” quen thuộc của rắn.

4. Hoa nhài

Cây hoa nhài (Ảnh minh họa).

Hương thơm nồng nàn của hoa nhài không chỉ quyến rũ con người mà còn “mê hoặc” cả rắn. Thân và lá cây hoa nhài mềm là nơi rắn có thể cuộn mình nghỉ ngơi. Vì vậy, trồng hoa nhài ở lối ra vào hoặc góc vườn có thể vô tình khiến rắn tìm đến.

5. Cây khoai môn

Cây khoai môn (Ảnh minh họa).

Cây khoai môn sinh trưởng tốt ở nơi đất ẩm, thậm chí ngập nước. Đó là môi trường sống lý tưởng của ếch và côn trùng. Khi có sẵn nguồn thức ăn dồi dào như vậy, rắn thường xuất hiện quanh khu vực trồng loại cây này.

Lưu ý khi trồng cây quanh nhà

Không phải cứ trồng những loài cây kể trên là chắc chắn sẽ có rắn xuất hiện, nhưng thực tế chúng có thể tạo ra môi trường thuận lợi để rắn trú ẩn và kiếm ăn. Các tán cây rậm, đất ẩm, nhiều bóng râm hay khu vực gần ao hồ là nơi lý tưởng cho ếch, chuột và côn trùng sinh sống - vốn là nguồn thức ăn yêu thích của rắn. Nếu không được dọn dẹp thường xuyên, những nơi này dễ trở thành “điểm dừng chân” của rắn khi chúng tìm kiếm mồi hoặc nơi tránh nóng. Vì vậy, người dân nên giữ sân vườn thông thoáng, phát quang định kỳ, tránh để nước đọng, chất thải hữu cơ và có thể nuôi mèo hoặc chó để kiểm soát chuột, giảm nguy cơ rắn kéo tới khu vực sinh sống.

Nguồn: Yahoo News