Không phải Hong Kong, đây mới là nơi Việt Nam nhập khẩu lượng lớn kim cương

Đây là nơi Việt Nam đã nhập khẩu kim cương với số lượng rất lớn.

Thị trường trang sức Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Theo ước tính của IMARC Group, quy mô thị trường đạt 1,83 tỷ USD trong năm 2024 và được dự báo tăng lên 2,90 tỷ USD vào năm 2033, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 4,6% giai đoạn 2025-2033.

Trước đó, theo dữ liệu Statista, doanh thu ngành trang sức đạt khoảng 1,09 tỷ USD năm 2023, với dự báo CAGR 4,39% cho giai đoạn 2023-2026. Nhìn xa hơn, giá trị thị trường từng trải qua biến động: từ 0,82 tỷ USD năm 2014 tăng lên 1,01 tỷ USD năm 2019, giảm về 0,82 tỷ USD năm 2020 do Covid-19, rồi phục hồi lên 1,02 tỷ USD năm 2022.

Cần lưu ý, các báo cáo thị trường hiện có chủ yếu thống kê gộp toàn ngành trang sức (vàng, bạc, đá quý, kim cương), chưa có nguồn công bố chính thức tách riêng quy mô phân khúc trang sức kim cương tại Việt Nam.

Kim ngạch nhập khẩu kim cương

Về dòng nguyên liệu đầu vào, số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy năm 2025, Việt Nam nhập khẩu kim cương với tổng kim ngạch khoảng 241,2 triệu USD. Trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp lớn nhất với kim ngạch hơn 107,6 triệu USD, chiếm gần 45% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Các thị trường cung cấp tiếp theo gồm Bỉ (hơn 51,7 triệu USD), Botswana (hơn 22,3 triệu USD), cùng một số thị trường có kim ngạch dưới 10 triệu USD như Hoa Kỳ, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Mauritius, Trung Quốc, Israel, Thái Lan và Canada.

Tính chung, Việt Nam nhập khẩu kim cương từ 14 thị trường chính.

Sang nửa đầu năm 2026, đà nhập khẩu tiếp tục được ghi nhận: tổng kim ngạch nhập khẩu kim cương trong 6 tháng đầu năm đạt 121,5 triệu USD, trong đó Ấn Độ dẫn đầu với 63,2 triệu USD, tiếp theo là Bỉ (17,9 triệu USD) và Israel (9,1 triệu USD, gấp khoảng hai lần cùng kỳ năm 2025), Botswana (7,7 triệu USD) và Hoa Kỳ (3,6 triệu USD).

Ở chiều ngược lại, kim ngạch từ một số thị trường trung chuyển giảm: Hong Kong giảm còn 2,8 triệu USD, Thái Lan còn 5,1 triệu USD, Trung Quốc chỉ đạt khoảng 2,2 triệu USD.

Hoạt động nhập khẩu kim cương tại Việt Nam được quản lý theo cơ chế quốc tế. Cụ thể, kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ các quốc gia thành viên Quy chế Kimberley và phải có giấy chứng nhận hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Quy chế Kimberley là cơ chế chứng nhận quốc tế nhằm ngăn chặn kim cương xung đột lưu thông trên thị trường hợp pháp. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực tế hàng hóa và cấp giấy xác nhận cho từng lô kim cương thô nhập khẩu theo quy định pháp luật hiện hành.