Không phải gym hay ăn uống, thói quen này giúp bạn có thêm 11 năm sống thọ

Một nghiên cứu đang gây chú ý khi khẳng định bí quyết để kéo dài tuổi thọ thêm tới 11 năm không nằm ở phòng gym hay các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ mà lại đến từ thói quen đơn giản, miễn phí và hầu như ai cũng có thể làm được mỗi ngày. Đó chính là thường xuyên đi bộ.

Vì sao đi bộ có thể giúp kéo dài tuổi thọ?

Nghiên cứu trên được đăng tải trên British Journal of Sports Medicine . Kết quả của nghiên cứu chỉ ra những người trên 40 tuổi duy trì 160 phút đi bộ hoặc vận động nhẹ mỗi ngày có thể sống lâu hơn một thập kỷ, cụ thể là 11 năm, so với nhóm ít vận động.

Điều đáng chú ý là kết luận này không chỉ dựa vào bảng câu hỏi khảo sát mà còn dựa vào các chỉ số hiển thị trên thiết bị theo dõi vận động mà mỗi người tham gia đeo trên tay. Thiết bị này giúp ghi nhận mức độ hoạt động thực tế của người tham gia nghiên cứu.

Đi bộ thường xuyên giúp bạn sống thọ hơn (Ảnh: Getty)

Nghiên cứu cũng cho biết những chuyển động nhẹ nhàng trong ngày, ví như đi bộ thong thả, cũng mang lại lợi ích đáng kể không kém vận động mạnh. “Về cơ bản, đó là gần 3 giờ đi bộ rải rác trong cả ngày”, các nhà nghiên cứu cho hay. Họ cũng nhấn mạnh rằng lợi ích này có được không cần tập luyện liên tục.

Mỗi bước đi trong cuộc sống hằng ngày đều được tính: từ việc đi đến trạm xe buýt, leo cầu thang, dọn dẹp nhà cửa, dắt thú cưng đi dạo hay đơn giản là đi qua đi lại khi đang nghe điện thoại. Tất cả những bước chân này cộng dồn lại, tạo thành một mức độ vận động đủ để tác động mạnh đến sức khỏe tổng thể.

Theo mô hình dự báo, nếu những người ít vận động tăng mức hoạt động lên ngưỡng này, tuổi thọ trung bình cũng có thể tăng đáng kể.

Ngồi nhiều và ít đi lại đang rút ngắn tuổi thọ

Các chuyên gia cảnh báo lối sống tĩnh tại, thường xuyên ngồi một chỗ đang trở thành một trong những rủi ro sức khỏe lớn nhất với người trưởng thành. Những hậu quả của lối sống này là suy giảm chức năng tim mạch, tăng huyết áp, khó kiểm soát cân nặng. Đó đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tiểu đường tuýp 2.

Vào mùa đông, việc vận động lại càng là thách thức đối với nhiều người. Do đó, nguy cơ sức khỏe lại càng tăng lên.

Nghiên cứu trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo quen thuộc nhưng vô cùng quan trọng: chỉ cần đứng dậy và bước đi, mỗi ngày một chút, bạn có thể có được thêm hơn 1 thập kỷ tuổi thọ.

Nếu lo lắng trước con số 160 phút mỗi ngày và thời tiết, các chuyên gia gợi ý mọi người có thể chia nhỏ thời gian vận động, hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ tập luyện trong nhà.