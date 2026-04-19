Không phải dị ứng: 2 DẤU HIỆU cơ thể đang “kêu cứu” vì ung thư gan, nhiều người Việt vẫn chủ quan

Gan là một trong những cơ quan quan trọng bậc nhất của cơ thể, đảm nhiệm hàng loạt chức năng sống còn như chuyển hóa, thải độc, dự trữ năng lượng và sản xuất dịch mật.

Tuy nhiên, khác với nhiều cơ quan khác, gan gần như “im lặng” trước tổn thương nó có thể suy yếu trong thời gian dài mà không phát ra tín hiệu đau rõ ràng. Chính vì vậy, khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường, dù rất nhỏ, đó thường không còn là dấu hiệu đơn giản mà có thể là lời cảnh báo lớn.

Trong bối cảnh lối sống hiện đại, khi môi trường ô nhiễm, chế độ ăn uống thiếu kiểm soát cùng áp lực công việc và thói quen sinh hoạt kém lành mạnh thì việc lắng nghe cơ thể không chỉ dừng lại ở sự chú ý nhất thời.

Đó là một kỹ năng cần thiết, giúp mỗi người nhận diện sớm rủi ro, chủ động kiểm tra sức khỏe và giảm thiểu những hệ lụy nghiêm trọng có thể xảy ra.

1. Dị ứng không rõ nguyên nhân

Ngứa da, dị ứng là một trong những phản ứng phổ biến nhất của cơ thể, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Phần lớn mọi người đều mặc định đây là dị ứng, khô da hoặc do môi trường, và lựa chọn xử lý theo cách quen thuộc như bôi kem, uống thuốc chống dị ứng, rồi chờ tự khỏi.

Nhưng vấn đề ở chỗ là không phải mọi cơn ngứa đều xuất phát từ bên ngoài. Một trường hợp được ghi nhận cho thấy, người bệnh ban đầu chỉ bị ngứa nhẹ ở chân, sau đó lan dần lên thân trên. Trong suốt hơn 2 tháng, các biện pháp điều trị thông thường không mang lại hiệu quả, thậm chí tình trạng còn nặng hơn. Chỉ đến khi nhập viện, nguyên nhân thực sự mới được phát hiện đã bị ung thư gan.

Điểm đáng nói là trong suốt quá trình đó, cơ thể đã phát tín hiệu cảnh báo, nhưng lại bị hiểu sai. Về mặt sinh lý, gan đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và bài tiết mật.

Khi chức năng này suy giảm, muối mật không được đào thải đúng cách sẽ tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là dưới da. Chính sự tích tụ này kích thích các đầu dây thần kinh, gây ra cảm giác ngứa dai dẳng, lan rộng và khó kiểm soát bằng các phương pháp thông thường.

Không chỉ dừng ở da, mắt cũng là một “cửa sổ” phản ánh tình trạng của gan. Những biểu hiện như: khô, ngứa, đỏ hoặc cộm mắt kéo dài có thể liên quan đến việc gan không đảm bảo đủ nguồn cung dưỡng chất và lưu lượng máu cần thiết. Đây là dấu hiệu dễ bị bỏ qua vì thường bị nhầm lẫn với mỏi mắt hoặc dị ứng nhẹ.

Nói cách khác, khi cơn ngứa không còn giống bình thường, đó có thể là lúc cơ thể đang gửi đi một cảnh báo từ bên trong.

2. Vàng da, nước tiểu sẫm màu

Nếu ngứa là dấu hiệu sớm nhưng dễ bị bỏ qua, thì vàng da và nước tiểu sẫm màu lại là những biểu hiện rõ ràng hơn. Tuy vậy, nhiều người vẫn chủ quan vì nghĩ đó chỉ là thay đổi bình thường của cơ thể.