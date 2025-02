Không phải cam, quýt, đây mới là những loại quả giàu vitamin C nhất

Tại sao vitamin C lại quan trọng?

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp bạn có được làn da khỏe mạnh và hấp thu tốt hơn chất sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, việc sử dụng thường xuyên thực phẩm chứa vitamin C một cách tự nhiên sẽ giúp thúc đẩy sản xuất collagen, rất quan trọng để chữa lành vết thương và duy trì sức khỏe của da.

Bởi cơ thể chúng ta không lưu trữ vitamin C, điều quan trọng là phải cung cấp đủ vitamin C thông qua chế độ ăn uống để hỗ trợ các chức năng quan trọng này. Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng mức vitamin C một cách tự nhiên.

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch

Những loại quả giàu vitamin C nhất

Quả ổi

Ổi chứa khoảng 228 mg vitamin C trên 100 gram. Loại trái cây nhiệt đới này không chỉ chứa nhiều vitamin C mà còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa. Với ổi, bạn có thể thưởng thức ở dạng ăn liền, làm sinh tố, nước ép… Đây là những cách để tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể một cách tự nhiên.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là một trong những nguồn cung cấp vitamin C. Trong 100gram ớt chuông đỏ sẽ có khoảng 190mg Vitamin C. Ăn một khẩu phần ớt chuông đỏ giúp tăng đáng kể lượng vitamin C. Ớt chuông đỏ là món ăn giàu chất chống oxy hóa mà bạn nên đưa vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Kiwi

Kiwi, một loại trái cây nhỏ và có lông, chứa 92 mg vitamin C trên 100 gram, cùng với hàm lượng chất xơ, chất chống oxy hóa và kali cao. Đây được xem là món ăn nhẹ sảng khoái giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch và cải thiện sức khỏe làn da.

Dâu tây

Dâu tây không chỉ ngon mà còn giàu vitamin C, cung cấp khoảng 59 mg mỗi 100 gram. Những quả dâu mọng nước giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa.