Không phải bánh mì, bánh bột lọc, loại bánh này đang "gây sốt" ở Mỹ: Nhiều người Việt còn không biết tên

Loại bánh này khiến nhiều người Mỹ háo hức để được ăn thử.

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam nổi tiếng ở nước ngoài, nhiều người thường nghĩ ngay đến phở, bánh mì hay bánh bột lọc. Thế nhưng thời gian gần đây, một cái tên khác đang thu hút sự chú ý của giới trẻ Mỹ là bánh ram ít - món ăn truyền thống có nguồn gốc từ Huế.

Theo Znews, cuối tháng 5 vừa qua, video thưởng thức bánh ram ít của nhà sáng tạo nội dung gốc Việt Julia Vương đã thu hút 3 triệu lượt xem trên TikTok. Âm thanh giòn rụm của lớp bánh ram cùng phần bánh dẻo phía trên và những lời khen về hương vị khiến nhiều người dùng mạng xã hội tò mò.

Không ít thực khách tại Mỹ sau khi xem video đã tìm đến các nhà hàng Việt để thưởng thức. Danny, một nhà sáng tạo nội dung sống ở California, cho biết cô đã chờ hơn 20 phút để mua món bánh này. Sau khi nếm thử, cô nhận xét mình chưa từng ăn món nào có kết cấu đặc biệt đến vậy.

Trên các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội, nhiều người Mỹ, Canada hay Anh cũng liên tục hỏi địa chỉ bán bánh ram ít sau khi nhìn thấy món ăn xuất hiện trên TikTok.

Ảnh Julia Vương

Nhiều người trẻ Mỹ khác hào hứng khi được ăn thử bánh ram ít Việt Nam

Trước đó, báo Vietnam News từng ghi nhận trường hợp anh Mika Nelsson, du khách người Đan Mạch, đã ăn liền ba đĩa bánh ram ít trong chuyến du lịch Huế. Chủ quán bánh truyền thống Bà Đỏ cho biết đây là vị khách nước ngoài đầu tiên bà gặp có thể ăn nhiều như vậy. Mika Nelsson nhận xét chỉ riêng những món đặc sản của cố đô cũng đủ khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ.

Món bánh từng bước vào cung đình Huế

Theo báo ảnh Vietnam Pictorial thuộc Thông tấn xã Việt Nam, bánh ram ít vốn là món ăn dân dã của xứ Huế, sau đó từng xuất hiện trong ẩm thực cung đình triều Nguyễn trước khi trở lại với đời sống thường nhật của người dân.

Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở cấu trúc hiếm thấy. Bánh gồm hai phần riêng biệt: phía dưới là bánh ram được chiên vàng giòn, phía trên là bánh ít mềm dẻo với nhân tôm thịt đậm đà. Khi thưởng thức, thực khách có thể cảm nhận đồng thời vị giòn, vị dẻo và vị béo hòa quyện trong cùng một miếng bánh.

Chính sự đối lập thú vị này đã khiến nhiều thực khách nước ngoài liên tưởng phần bánh dẻo giống mochi của Nhật Bản, nhưng vẫn mang hương vị rất riêng của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Bên trong của một chiếc bánh ram ít được bán ở Mỹ

Không chỉ tạo sức hút trên mạng xã hội, bánh ram ít còn được các chuyên gia ẩm thực quốc tế đánh giá cao. Tháng 4/2026, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas đã công bố danh sách những món bánh làm từ gạo ngon nhất Việt Nam. Trong bảng xếp hạng này, bánh ram ít đứng ở vị trí thứ 5 với số điểm 4,4/5 sao.

TasteAtlas giới thiệu đây là món bánh truyền thống của Huế, được tạo thành từ lớp bánh ít dẻo nhân tôm thịt đặt trên phần bánh ram chiên giòn. Theo chuyên trang này, sự kết hợp giữa hai kết cấu đối lập đã tạo nên nét đặc sắc rất riêng của món ăn miền Trung.

Được bán gần 400.000 đồng cho 4 chiếc ở Mỹ, khách vẫn sẵn sàng xếp hàng chờ mua

Sức hút của bánh ram ít cũng được thể hiện qua sự xuất hiện ngày càng nhiều của món ăn này trong thực đơn các nhà hàng Việt tại California, nơi tập trung đông cộng đồng người Việt sinh sống.

Theo Znews, tại một số nhà hàng ở khu Little Saigon thuộc thành phố Westminster, bánh ram ít được bán với giá từ 11-16 USD một phần. Riêng nhà hàng Ngự Bình phục vụ 4 chiếc với giá khoảng 16 USD, tương đương gần 400.000 đồng.

Một phần 4 cái bánh ram ít được bán tại nhà hàng Việt ở Mỹ

Dù mức giá cao hơn nhiều so với ở Việt Nam, món bánh này vẫn thuộc nhóm bán chạy trong thời gian gần đây. Đại diện nhà hàng cho biết bánh được chế biến theo công thức truyền thống của Huế và chỉ chiên khi khách gọi để giữ được độ giòn đặc trưng.

Ít ai ngờ rằng từ một món bánh dân dã gắn bó với người dân cố đô, bánh ram ít đã trải qua hành trình đặc biệt: từ bữa ăn bình dị, bước vào cung đình triều Nguyễn, rồi vượt nửa vòng trái đất để chinh phục thực khách phương Tây.

Sự lan tỏa của món bánh này cũng cho thấy ẩm thực Việt Nam đang ngày càng được thế giới biết đến nhiều hơn, không chỉ qua những cái tên quen thuộc như phở hay bánh mì, mà còn từ những món ăn tưởng chừng rất bình dị, thậm chí nhiều người Việt còn chưa từng nghe tên.



