Không nhận ra ca sĩ tỷ phú

Rihanna gây chú ý với loạt ảnh quảng bá bộ sưu tập nội y mới của Savage X Fenty. Trong khi đế chế mỹ phẩm, thời trang ngày càng mở rộng, khán giả liên tục gọi tên nữ ca sĩ và chờ album mới suốt 10 năm.

Rihanna vừa đăng loạt ảnh quảng bá bộ sưu tập mới của Savage X Fenty. Nữ ca sĩ 38 tuổi diện corset ren màu hồng, khoe vóc dáng chuẩn sau sinh.

Rihanna tạo dáng bên chiếc phao màu xanh - trắng. Ở hình ảnh khác, cô nằm trong bể bơi bơm hơi, kết hợp mái tóc vàng uốn sóng, trang điểm tông hồng đồng điệu với trang phục. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ thực hiện bộ ảnh nội y sau khi sinh con gái Rocki vào tháng 9/2025.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên cạnh những bình luận về vóc dáng sau sinh của nữ ca sĩ, nhiều khán giả tiếp tục đặt câu hỏi quen thuộc về album phòng thu thứ chín, thường được gọi là “R9”.

Bộ ảnh mới gây chú ý của Rihanna.

Đây là tình huống lặp lại trong nhiều năm qua. Mỗi khi Rihanna giới thiệu son môi, kem nền, sản phẩm chăm sóc tóc hoặc bộ sưu tập nội y, phần bình luận lại xuất hiện những lời thúc giục cô trở lại với âm nhạc. Khán giả liên tục gọi tên Rihanna, nhưng nữ tỷ phú dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh.

Bộ ảnh được công bố ít ngày sau khi cô gây chú ý tại trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife, New York. Rihanna cùng bạn trai A$AP Rocky và nhiều ngôi sao quốc tế theo dõi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Đoạn video ghi lại cảnh cô cầm ly rượu và nhảy theo điệu Macarena trên khán đài được chia sẻ rộng rãi. Nhiều khán giả nhận xét Rihanna thoải mái hòa mình vào không khí của trận đấu. Trước đó, cô trở lại sân khấu sau ba năm để biểu diễn cùng Jay-Z. Tuy nhiên, đây chỉ là màn tái xuất riêng lẻ, chưa mở đường cho một dự án âm nhạc hoàn chỉnh.

Album gần nhất của Rihanna là Anti , phát hành tháng 1/2016. Sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 và tạo ra nhiều ca khúc nổi bật như Work , Needed Me và Love on the Brain . Sau thành công của album, cô dần giảm hoạt động ca hát để tập trung xây dựng thương hiệu.

Năm 2017, Rihanna hợp tác với Kendo Brands, đơn vị thuộc tập đoàn LVMH, thành lập Fenty Beauty. Thương hiệu nhanh chóng tạo tiếng vang nhờ phát triển các dòng mỹ phẩm dành cho nhiều tông da, đặc biệt là nhóm khách hàng từng ít được các hãng mỹ phẩm lớn quan tâm.

Nữ ca sĩ vừa xuất hiện ở khán đài trận chung kết World Cup 2026.

Năm 2018, cô ra mắt Savage X Fenty. Thương hiệu nội y theo đuổi sự đa dạng về kích cỡ, màu da và hình thể. Các chương trình Savage X Fenty Show được xây dựng như sản phẩm giải trí kết hợp thời trang, âm nhạc và trình diễn của nhiều ngôi sao.

Hệ sinh thái kinh doanh của Rihanna mở rộng với Fenty Skin, nước hoa và Fenty Hair. Hình ảnh của cô xuất hiện đều đặn trong các chiến dịch mỹ phẩm, chăm sóc da, tóc và nội y, trong khi số sản phẩm âm nhạc mới ngày càng ít.

Forbes công nhận Rihanna trở thành tỷ phú năm 2021 và nhận định phần lớn tài sản của cô đến từ Fenty Beauty, không phải tiền bán đĩa hay biểu diễn. Theo Reuters, thương hiệu này đạt khoảng 450 triệu USD doanh thu thuần trong năm 2024 và được định giá khoảng 1-2 tỷ USD vào năm 2025.

Dù dành phần lớn thời gian cho kinh doanh và chăm sóc ba con, Rihanna khẳng định chưa giải nghệ. Cô nhiều lần cho biết đang thực hiện album thứ chín nhưng không muốn phát hành sản phẩm chỉ để đáp ứng sự chờ đợi. Nữ ca sĩ làm lại dự án vì "bản thu cũ không còn phản ánh con người hiện tại".