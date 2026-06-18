Không ngờ mỹ nhân tống Ngô Diệc Phàm vào tù cũng có ngày ê chề hầu tòa lĩnh án thế này

Lời tố cáo của hot girl này đã đưa Ngô Diệc Phàm vào tù "bóc lịch".

Năm 2021, Đô Mỹ Trúc - tình cũ Ngô Diệc Phàm - gây chấn động showbiz Trung Quốc khi công khai tố cáo nam ca sĩ chuốc rượu, chuốc thuốc và tấn công tình dục cô. Hot girl này cũng vạch trần đời tư thác loạn, mượn vỏ bọc "đỉnh lưu" để dụ dỗ nhiều cô gái vị thành niên của Ngô Diệc Phàm dưới chiêu bài cung cấp cho họ cơ hội đóng MV cùng anh.

Từ lời tố cáo và vụ tranh chấp tiền bạc giữa Đô Mỹ Trúc và mẹ Ngô Diệc Phàm sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã vào cuộc điều tra. Kết quả cho thấy Ngô Diệc Phàm đã có hành vi hãm hại nhiều cô gái trẻ. Tại phiên tòa cuối cùng, anh bị kết án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Trung Quốc sau khi ra tù.

Đô Mỹ Trúc đã vạch trần thủ đoạn Ngô Diệc Phàm "bẫy" và cưỡng bức các cô gái trẻ. Ảnh: Sina.

Đến ngày 17/6, tờ Sohu đưa tin Đô Mỹ Trúc vừa bị tòa tuyên án công khai trong vụ bị cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) của 1 người phụ nữ họ Chu. Tòa án yêu cầu Đô Mỹ Trúc phải viết thư xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho cô Chu 2.198 NDT (8 triệu đồng) và xóa các nội dung sai lệch đăng tải trên nền tảng B Trạm.

Sau khi phán quyết được đưa ra, ngoài bồi thường và xóa bỏ các thông tin thiếu chính xác, Đô Mỹ Trúc nhất quyết không chịu viết thư xin lỗi bà Chu trên các tài khoản mạng xã hội. Hiện, tòa án đã tiến hành cảnh cáo Đô Mỹ Trúc, yêu cầu cô tuân thủ đầy đủ các phán quyết của tòa án.

Tòa yêu cầu Đô Mỹ Trúc phải viết thư xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho cô Chu 2.198 NDT (8 triệu đồng) và xóa các nội dung sai lệch đăng tải trên nền tảng B Trạm. Tuy nhiên, hot girl này không thực hiện đầy đủ phán quyết của tòa. Ảnh: Sina.

Theo đó, sau khi tống Ngô Diệc Phàm vào tù cũng như tạo ra trào lưu "girl help girl", Đô Mỹ Trúc có lượng fan lớn trên MXH. Đồng cảm với Đô Mỹ Trúc và tưởng hot girl này nghèo khó, người phụ nữ họ Chu - mẹ đơn thân, sống bằng nghề tái xế xe công nghệ - đã chuyển cho Đô Mỹ Trúc 200.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng) từ năm 2022 đến 2023, với hy vọng giúp đối phương làm lại cuộc đời.

Đoạn chat đôi bên cho thấy khi còn là "chị chị em em", người phụ nữ họ Chu không yêu cầu Đô Mỹ Trúc trả lại số tiền. Tuy nhiên đến năm 2023, cô Chu mắc nợ vì thua lỗ chứng khoán nên đã yêu cầu Đô Mỹ Trúc trả lại số tiền 700 triệu đồng. Tuy nhiên, tình cũ Ngô Diệc Phàm chỉ trả lại 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng) rồi chặn liên lạc, kick người mẹ đơn thân này ra khỏi fandom.

Sau đó, người phụ nữ họ Chu tố Đô Mỹ Trúc nhiều lần lấy lý do "phí luật sư", "phí thuốc chữa bệnh K cho ông nội", "chi phí học tập" để xin tiền, nhưng thực tế lại dùng số tiền đó để mua đồ hiệu, du lịch Dubai và còn mua hẳn 1 căn biệt thự. Khi sự việc ầm ĩ lên, Đô Mỹ Trúc trả lời rằng mình không lừa đảo ai cả, mọi khoản tiền đều là "món quà tự nguyện" và đăng tải ảnh chụp tin nhắn chứng minh rằng cô Chu nói rằng không cần trả lại tiền.

Cô Chu lập tức phản bác rằng mục đích chuyển tiền được ghi rõ ràng như "tiền cứu người", "phí luật sư" nhưng Đô Mỹ Trúc đã dùng sai mục đích. Người phụ nữ còn tố Đô Mỹ Trúc dụ dỗ cô xóa lịch sử trò chuyện dẫn đến mất đi bằng chứng quan trọng để có thể lấy lại số tiền 700 triệu đồng khi ra tòa, lật mặt tỏ thái độ thách cô gọi cảnh sát.

Đô Mỹ Trúc vướng ồn ào lừa đảo, chiếm đoạt 700 triệu đồng của 1 bà mẹ đơn thân. Nguồn: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu