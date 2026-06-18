HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không ngờ mỹ nhân tống Ngô Diệc Phàm vào tù cũng có ngày ê chề hầu tòa lĩnh án thế này

Vy Anh
|

Lời tố cáo của hot girl này đã đưa Ngô Diệc Phàm vào tù "bóc lịch".

Năm 2021, Đô Mỹ Trúc - tình cũ Ngô Diệc Phàm - gây chấn động showbiz Trung Quốc khi công khai tố cáo nam ca sĩ chuốc rượu, chuốc thuốc và tấn công tình dục cô. Hot girl này cũng vạch trần đời tư thác loạn, mượn vỏ bọc "đỉnh lưu" để dụ dỗ nhiều cô gái vị thành niên của Ngô Diệc Phàm dưới chiêu bài cung cấp cho họ cơ hội đóng MV cùng anh.

Từ lời tố cáo và vụ tranh chấp tiền bạc giữa Đô Mỹ Trúc và mẹ Ngô Diệc Phàm sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã vào cuộc điều tra. Kết quả cho thấy Ngô Diệc Phàm đã có hành vi hãm hại nhiều cô gái trẻ. Tại phiên tòa cuối cùng, anh bị kết án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Trung Quốc sau khi ra tù.

- Ảnh 1.

Đô Mỹ Trúc đã vạch trần thủ đoạn Ngô Diệc Phàm "bẫy" và cưỡng bức các cô gái trẻ. Ảnh: Sina.

Đến ngày 17/6, tờ Sohu đưa tin Đô Mỹ Trúc vừa bị tòa tuyên án công khai trong vụ bị cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) của 1 người phụ nữ họ Chu. Tòa án yêu cầu Đô Mỹ Trúc phải viết thư xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho cô Chu 2.198 NDT (8 triệu đồng) và xóa các nội dung sai lệch đăng tải trên nền tảng B Trạm.

Sau khi phán quyết được đưa ra, ngoài bồi thường và xóa bỏ các thông tin thiếu chính xác, Đô Mỹ Trúc nhất quyết không chịu viết thư xin lỗi bà Chu trên các tài khoản mạng xã hội. Hiện, tòa án đã tiến hành cảnh cáo Đô Mỹ Trúc, yêu cầu cô tuân thủ đầy đủ các phán quyết của tòa án.

- Ảnh 2.

Tòa yêu cầu Đô Mỹ Trúc phải viết thư xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho cô Chu 2.198 NDT (8 triệu đồng) và xóa các nội dung sai lệch đăng tải trên nền tảng B Trạm. Tuy nhiên, hot girl này không thực hiện đầy đủ phán quyết của tòa. Ảnh: Sina.

Theo đó, sau khi tống Ngô Diệc Phàm vào tù cũng như tạo ra trào lưu "girl help girl", Đô Mỹ Trúc có lượng fan lớn trên MXH. Đồng cảm với Đô Mỹ Trúc và tưởng hot girl này nghèo khó, người phụ nữ họ Chu - mẹ đơn thân, sống bằng nghề tái xế xe công nghệ - đã chuyển cho Đô Mỹ Trúc 200.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng) từ năm 2022 đến 2023, với hy vọng giúp đối phương làm lại cuộc đời.

Đoạn chat đôi bên cho thấy khi còn là "chị chị em em", người phụ nữ họ Chu không yêu cầu Đô Mỹ Trúc trả lại số tiền. Tuy nhiên đến năm 2023, cô Chu mắc nợ vì thua lỗ chứng khoán nên đã yêu cầu Đô Mỹ Trúc trả lại số tiền 700 triệu đồng. Tuy nhiên, tình cũ Ngô Diệc Phàm chỉ trả lại 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng) rồi chặn liên lạc, kick người mẹ đơn thân này ra khỏi fandom.

Sau đó, người phụ nữ họ Chu tố Đô Mỹ Trúc nhiều lần lấy lý do "phí luật sư", "phí thuốc chữa bệnh K cho ông nội", "chi phí học tập" để xin tiền, nhưng thực tế lại dùng số tiền đó để mua đồ hiệu, du lịch Dubai và còn mua hẳn 1 căn biệt thự. Khi sự việc ầm ĩ lên, Đô Mỹ Trúc trả lời rằng mình không lừa đảo ai cả, mọi khoản tiền đều là "món quà tự nguyện" và đăng tải ảnh chụp tin nhắn chứng minh rằng cô Chu nói rằng không cần trả lại tiền.

Cô Chu lập tức phản bác rằng mục đích chuyển tiền được ghi rõ ràng như "tiền cứu người", "phí luật sư" nhưng Đô Mỹ Trúc đã dùng sai mục đích. Người phụ nữ còn tố Đô Mỹ Trúc dụ dỗ cô xóa lịch sử trò chuyện dẫn đến mất đi bằng chứng quan trọng để có thể lấy lại số tiền 700 triệu đồng khi ra tòa, lật mặt tỏ thái độ thách cô gọi cảnh sát.

- Ảnh 3.

Đô Mỹ Trúc vướng ồn ào lừa đảo, chiếm đoạt 700 triệu đồng của 1 bà mẹ đơn thân. Nguồn: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

Giám đốc bảo tàng là tài tử đình đám, xây resort 5 sao ở Phú Quốc để cưới vợ đại gia
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao hoa ngữ

ngô diệc phàm

Đô Mỹ Trúc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

01:20
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại