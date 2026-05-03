Không nên trồng 5 loại cây này sau nhà

Dưới đây là 5 loại cây nên tránh trồng sau nhà.

Cây dừa cảnh

Dừa cảnh mang lại vẻ đẹp nhiệt đới, nhưng khi trồng phía sau nhà lại dễ phát sinh vấn đề. Tán lá rậm, bẹ lá giữ nước khiến khu vực xung quanh luôn ẩm thấp và thiếu ánh sáng.

Đây là điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sản yếu tố làm gia tăng nguy cơ sốt xuất huyết, viêm da.

Ngoài ra, các bẹ lá khô tích tụ lâu ngày còn là nơi trú ẩn của gián, kiến và nhiều loại côn trùng khác. Nếu không cắt tỉa thường xuyên, khu vực sau nhà sẽ nhanh chóng trở nên bí bách, mất vệ sinh.

Cây tre/trúc

Tre, trúc thường được trồng làm cảnh hoặc hàng rào, nhưng lại không phù hợp phía sau nhà. Loại cây này phát triển nhanh, mọc dày và khó kiểm soát, tạo thành những bụi rậm kín.

Lá tre rụng nhiều, tích tụ thành lớp mùn ẩm – môi trường lý tưởng cho mối, côn trùng và cả rắn nhỏ sinh sống. Một khi bụi tre đã rậm, việc dọn dẹp gần như rất khó khăn, khiến nguy cơ mất vệ sinh tăng cao.

Cây xương rồng mọc bụi

Xương rồng thường được nghĩ là "khô ráo, sạch sẽ", nhưng với những loại mọc thành bụi lớn, chúng lại tạo ra nhiều khe hở tối và kín gió. Đây là nơi trú ẩn lý tưởng của côn trùng và bò sát nhỏ.

Gai nhọn khiến việc tiếp cận, dọn dẹp gặp khó khăn, lâu ngày dễ tích tụ rác, lá khô. Khi đặt phía sau nhà – nơi ít được chú ý – xương rồng có thể vô tình trở thành "điểm mù" về vệ sinh.

Cây lộc vừng

Lộc vừng được ưa chuộng vì ý nghĩa phong thủy, nhưng lại không phù hợp trồng sau nhà. Cây có tán rộng, rụng nhiều hoa và lá.

Hoa rụng nếu không dọn kịp sẽ phân hủy, thu hút ruồi, kiến và các loại côn trùng. Khu vực dưới gốc thường ẩm và râm, rất dễ trở thành nơi trú ngụ của muỗi, thằn lằn, thậm chí rắn nhỏ.

Cây ráy

Ráy là loại cây ưa ẩm, thường mọc ở nơi có nước hoặc đất ướt. Khi trồng sau nhà, cây này gần như luôn giữ cho khu vực xung quanh trong tình trạng ẩm thấp.

Nước đọng và đất ẩm là môi trường lý tưởng cho muỗi sinh sản. Ngoài ra, tán lá lớn, rậm còn che khuất tầm nhìn, tạo điều kiện cho côn trùng và các loài bò sát nhỏ ẩn náu mà gia chủ khó phát hiện.

Đừng biến không gian sau nhà thành "ổ bệnh"

Phía sau nhà vốn là khu vực dễ bị bỏ quên. Nếu trồng những loại cây rậm rạp, giữ ẩm hoặc rụng nhiều lá, nguy cơ tích tụ vi khuẩn, côn trùng là rất cao.

Để hạn chế rủi ro, gia đình nên:

- Chọn cây gọn, ít rụng lá, không giữ nước

- Cắt tỉa định kỳ, tránh để cây mọc um tùm

- Giữ nền đất khô ráo, không đọng nước

- Dọn sạch lá, hoa rụng thường xuyên

Cây xanh giúp làm mát không gian sống, nhưng đặt sai vị trí lại có thể phản tác dụng. Chỉ một góc sau nhà thiếu chăm sóc, kết hợp với lựa chọn cây không phù hợp, cũng đủ để biến nơi ở thành môi trường thuận lợi cho côn trùng, thậm chí là mầm bệnh phát sinh.