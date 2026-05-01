3 loại cây người giàu thường chọn trồng trong nhà để "gác cửa, giữ tiền, chặn xui"

Dưới đây là ba loại cây được xem như "bộ ba bảo hộ" được người giàu nâng niu, với từng vai trò rõ ràng trong không gian sống.

Cây ngũ gia bì: "Lá chắn bình an"

Ngũ gia bì được xem là "người bảo vệ thầm lặng" của ngôi nhà. Loài cây này nổi bật với khả năng cân bằng năng lượng và xua đuổi tà khí, giúp không gian sống luôn ổn định.

Trong quan niệm dân gian, ngũ gia bì tượng trưng cho sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Lá cây mọc thành cụm như bàn tay xòe ra, hàm ý che chở, bảo vệ. Chính vì vậy, cây thường được lựa chọn để đặt trong phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung nhằm duy trì sự hòa thuận, bình an.

Cây ngũ gia bì.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, ngũ gia bì còn có giá trị thực tế khi giúp đuổi muỗi và cải thiện chất lượng không khí. Đây là lý do nhiều gia đình có điều kiện ưu tiên loại cây này – bởi nó không phô trương, nhưng lại mang đến cảm giác an tâm và bền vững, điều mà người giàu đặc biệt coi trọng.

Cây kim tiền: "Giữ của, hút lộc"

Cây kim tiền từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Ngay từ tên gọi, loài cây này đã gợi liên tưởng trực tiếp đến tiền bạc và tài lộc. Với thân cây mập, lá xanh bóng, mọc vươn thẳng lên cao, kim tiền tượng trưng cho sự phát triển không ngừng và dòng tiền đi lên.

Trong phong thủy, kim tiền được xem là "nam châm hút tài lộc". Không chỉ thu hút tiền bạc, cây còn có ý nghĩa giữ của, hạn chế thất thoát tài chính. Vì vậy, nhiều gia đình khá giả thường đặt kim tiền ở phòng khách, gần cửa ra vào hoặc vị trí tài vị để đón dòng năng lượng tích cực.

Điểm khiến người giàu ưa chuộng kim tiền không chỉ nằm ở ý nghĩa phong thủy mà còn ở tính thực tế: cây dễ chăm sóc, chịu được môi trường trong nhà và có sức sống bền bỉ. Sự hiện diện của kim tiền vì thế vừa mang tính biểu tượng, vừa thể hiện mong muốn duy trì sự sung túc lâu dài.

Cây lưỡi hổ

Khác với hai loại cây trên, lưỡi hổ mang dáng vẻ mạnh mẽ và có vai trò trấn trạch rõ rệt. Với những chiếc lá dài, nhọn, mọc thẳng đứng như lưỡi kiếm, cây được xem là biểu tượng của sức mạnh và khả năng bảo vệ.

Trong phong thủy, lưỡi hổ có tác dụng xua đuổi năng lượng xấu, ngăn chặn vận rủi xâm nhập vào nhà. Vì vậy, cây thường được đặt ở cửa ra vào, hành lang hoặc những vị trí có luồng khí lưu thông mạnh để "chặn" điều không may từ bên ngoài.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố tâm linh, lưỡi hổ còn nổi tiếng với khả năng lọc không khí, hấp thụ độc tố và cung cấp oxy vào ban đêm. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả phòng khách lẫn phòng ngủ trong các không gian sống hiện đại.

Điểm đáng chú ý là ba loại cây này thường được bố trí theo một hệ thống có chủ đích:

- Lưỡi hổ đặt gần cửa để trấn trạch, chặn xui

- Ngũ gia bì đặt bên trong để giữ bình an

- Kim tiền đặt ở trung tâm tài lộc để hút và giữ tiền

Sự kết hợp này tạo thành một "vòng bảo vệ" hoàn chỉnh: vừa ngăn chặn rủi ro, vừa nuôi dưỡng năng lượng tích cực và duy trì sự thịnh vượng.

Có thể thấy, lựa chọn cây cảnh của người giàu không đơn thuần là sở thích, mà còn phản ánh tư duy sống: đề cao sự cân bằng, an toàn và phát triển bền vững.