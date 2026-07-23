Không mê nổi tổng tài bắt chị dâu quỳ gối để lấy 5 chiếc máy bay, hành động sau đó vượt quá sức tưởng tượng

Ai nấy đều cạn lời trước tình huống này.

Ngay khi vừa lên sóng, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn với sự kết hợp của cặp đôi Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã thu hút sự chú ý cực lớn. Tuy nhiên, thay vì những lời khen ngợi về một chuyện tình oanh liệt, tác phẩm lại nhận "cơn mưa" gạch đá vì kịch bản vô lý đến mức cạn lời. Dù nam nữ chính sở hữu nhan sắc thuộc hàng top lứa tiểu sinh - tiểu hoa sau 95 nhưng diễn xuất của cả hai hoàn toàn bất lực trước một kịch bản đầy "lỗ hổng" logic. Điển hình nhất chính là phân cảnh nữ chính quỳ gối để đổi lấy phi cơ đang viral mạng xã hội.

Cảnh phim nực cười trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn

Cụ thể, để cứu vị hôn phu (cũng chính là anh trai của người yêu cũ - Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách), Phương Mục Lan (Vương Sở Nhiên) đã chấp nhận hạ mình cầu xin sự giúp đỡ của anh, dù có phải làm gì đi nữa. Với thái độ mỉa mai muốn làm khó cũng như muốn thử lòng cô, Mộ Dung Thanh Dịch đã ra điều kiện chỉ cần cô quỳ xuống, anh sẽ cho cô 5 chiếc máy bay.

Hành động này của nam chính đã đủ khiến người xem cảm thấy "chuông xe đạp", nổi da gà như đang xem phim ngôn tình tổng tài bá đạo vô lý từ những năm 2010. Song, phản ứng và hành động tiếp theo của nữ chính càng khiến người xem phải nhíu mày. Cô gạt bỏ tự trọng của bản thân và cảm xúc đối với người yêu cũ mà quỳ xuống thật. Chứng kiến hành động này, Mộ Dung Thanh Dịch vừa bất ngờ vừa tức giận, anh lập tức đỡ cô dậy và bỏ đi.

Xem đến đây thì khán giả chỉ biết "cạn lời" vì độ giả trân và sến sẩm của tình tiết. Biên kịch viết truyện cứ như thể 5 chiếc máy bay thời Dân quốc chỉ là món đồ chơi cỏn con, muốn là có, thích là đem ra làm công cụ để dằn mặt người yêu cũ cho bõ ghét. Cả phân cảnh mang đậm mùi vị của những cuốn truyện ngôn tình lỗi thời từ chục năm trước, khiến người xem vừa thấy vô lý vừa ngượng ngùng giùm diễn viên.

Phân cảnh này nhanh chóng khiến mạng xã hội ngán ngẩm và nổ ra những bình luận mỉa mai: - 5 máy bay thời đó phải ngang tỷ đô thời nay 1 cái, bố anh là Tưởng Giới Thạch còn không sa hoa được vậy - Cái phim này nên đổi tên thành: "giây phút ấy quá giới hạn của người xem" - Hỏi thiệt sao bây giờ vẫn có biên kịch viết ra được những câu thoại này thế - Trong lúc đang buồn vì Messi không giữ được cúp vàng thì có con phim này lên đúng lúc thật. Giải trí cực cao - Phim này dự là sẽ soán ngôi Dĩ Ái Vi Doanh để đoạt danh hiệu đệ nhất ngôn tình dầu mỡ + đệ nhất chuông xe tăng + giải thách thức tư duy và tam quan loài người - Họ ăn mặc thật đẹp và phát ra những âm thanh vô cùng kì lạ

Bên cạnh vụ cược đổi máy bay, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn còn sở hữu một tuyển tập những phân cảnh thách thức sự kiên nhẫn của người xem. Có thể kể đến phân đoạn cả hai đang ngồi trên chiếc máy bay bị nữ chính gài thuốc nổ, nam chính tức giận ném luôn 1 trong 2 chiếc dù. Khi máy bay phát nổ, nữ chính bị văng ra ngoài nhưng nam chính vẫn kịp lao xuống cứu cô. Cả hai cùng nhau đáp xuống ngọn cây bằng chiếc dù duy nhất còn lại, người không một vết xước.

Dù mới chỉ phát sóng những tập đầu tiên, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đang đi vào vết xe đổ của dòng phim ngôn tình thần tượng "mỳ ăn liền". Nhà sản xuất dường như chỉ chăm chút vào mã ngoài, đầu tư tạo hình lộng lẫy cho diễn viên mà bỏ quên hoàn toàn chất lượng kịch bản lẫn tính logic tối thiểu. Sự thiếu tôn trọng khán giả từ khâu biên kịch đến hậu kỳ đã khiến tác phẩm nhận về rổ "gạch đá" từ cộng đồng mạng, dẫu cho nhiệt độ thương mại và quảng cáo của phim vẫn thuộc hàng top.

Dành cho những ai chưa biết, bộ phim được cải biên từ cuốn tiểu thuyết ngược tâm nổi tiếng Nếu Giây Phút Ấy Chúng Ta Không Gặp Nhau của Phỉ Ngã Tư Tồn. Phim xoay quanh Xoay quanh Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) - một thiếu gia bị tráo đổi từ nhỏ, phải sống trong sự ngược đãi của cha nuôi. Trong một lần bỏ trốn, anh được cô bé Nhậm Tố Tố hay sau này là Phương Mục Lan (Vương Sở Nhiên) cứu mạng, nhưng chính điều này lại khiến gia đình cô bị sát hại.

Nhiều năm sau gặp lại, họ yêu nhau nhưng vì biến cố, Tố Tố phải giả chết rời đi. Ba năm sau cô trở về với một thân phận khác - chị dâu tương lai của anh, mở ra một chuỗi hiểu lầm, yêu hận đan xen tình thù. Dù được quảng bá là bộ phim chuyển thể kịch tính, đầy những màn đấu trí và báo thù nhưng với tình hình cải biên "quá giới hạn" như hiện tại, phim đang trở thành tâm điểm gây cười, khiến người xem ngao ngán nhiều hơn là cảm động.